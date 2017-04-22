23 апреля состоялся открытый чемпионат Волгоградской области по фитнес-аэробике, где команда ВолгГМУ «Лайм», показала высокий уровень спортивной подготовки и мастерства.

Если кто-то думает, что фитнес-аэробика это не спорт, он сильно ошибается. Фитнес-аэробика – вид спорта, в котором спортсмены выполняют непрерывную и высокоинтенсивную композицию (музыкальный ритм 156-160 уд/мин), включающую движения со сложной координацией, танцевальные и силовые упражнения, различные по сложности элементы, сложные перестроения, а также тесные взаимодействия между партнерами. Это массовый, эстетически увлекательный и поистине зрелищный командный вид спорта, собравший все лучшее из теории и практики оздоровительной и спортивной аэробики.

В празднике грации и красоты приняли участие 7 команд. Вместе с нашими спортсменами на старт вышли: команды: «Рандеву» (ВГАФК), «Фенси» (РАНХиГС), «Авентура» (ВолгГТУ), «Денс-версия» (ВолГУ), «Вейс» (ВолгГАУ), «Индиго» (бывший ВолгГАСУ).

В составе сборной команды «Лайм» (ВолгГМУ) выступали Екатерина Кирякова (6 курс лечебный факультет), Анастасия Подсеваткина (4 курс факультет СРКП), Тамара Науменко (4 курс лечебный факультет), Ангелина Ковалева (3 курс факультет СРКП), Ирина Седлецкая (2 курс лечебный факультет), а также дебютантки Дарья Левченко (4 курс МБФ), Полина Киричек (2 курс стоматологический факультет), Анна Подмарькова (1 курс стоматологический факультет), Юлия Кагорманова (1 курс фармацевтичский факультет).

Соревнования проходили в два этапа – полуфинал и финал. Открывать турнир выпало нашей команде. Выступить нужно было не просто с улыбкой и большой эмоциональностью, но и без намека на усталость, волнение и трудность выполнения элементов. Девочки, преодолев предстартовый мандраж, вышли на площадку продемонстрировав судьям и болельщикам всю красоту и сложность композиции, артистичность, синхронность и согласованность действий всей команды.

Семь великолепных и неповторимых номеров представили участники. Судьям пришлось нелегко, каждая команда вложила частичку своего сердца и души в выступление. Но, все же пришлось выбирать лучших. Ими стали: 1 место – «Рандеву» (ВГАФК), 2 место – «Лайм» (ВолгГМУ), 3 место – «Фенси» (РАНХиГС). Все участники получили дипломы, а победители и призеры – заслуженные медали.

Выражаем огромную благодарность за поддержку профкому ВолгГМУ и, конечно же, нашим болельщикам!

Поздравляем девчонок с успешным выступлением! Желаем дальнейших спортивных достижений и успехов в учебе!

Т.Г. Медведева, тренер команды

фото предоставлено автором