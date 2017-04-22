На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии в рамках 75-й научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» прошло заседание секции «Хирургия, травматология и ортопедия».

Среди работ молодых ученых особый интерес аудитории вызвал доклад аспиранта кафедры, врача-нейрохирурга Эмиля Ахундова в соавторстве со студентками Натальей Холоповой и Валентиной Мизгиной: «3D моделирование и протипирование в восстановительной хирургии черепа» (научный руководитель: А.А. Воробьев). Краниопластика титановыми пластинами, подготовленными с помощью 3D моделирования и прототипирования, это прекрасное решение, позволяющее избежать ряд послеоперационных осложнений, таких как головные болей, синкопальные состояния и т.д. Работа по праву заняла первое место.

Среди студентов победила работа Анны Ким, Джамалутдина Джафарова и Асият Рустановой «Экспериментальное обоснование способа малоинвазивного лечения кишечных свищей» (научные руководители: Г.А. Соловьева, к.м.н. А.О. Соловьев). Эта проблема достаточно остро стоит в колопроктологии. Студенты использовали ультразвук для импрегнирования (пропитывания) ткани склерозирующим раствором.

Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Александр Александрович Воробьев отметил что в этом году рекордно большое количество участников секции, и все они приложили немало сил для реализаций своих научных работ.

Члены экспертной комиссии были приятно удивлены выступлениями студентов, назвав некоторые доклады молодых ученых новаторскими. Выразили всем огромную благодарность.

Александра Воднева

фото: Ян Юйчуань