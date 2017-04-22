Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Студенты Хиругического клуба ВолгГМУ стали призерами в финале олимпиады по хирургии в Москве

Лента новостей

Финал Всероссийской олимпиады по хирургии

Ежегодно Московская (Всероссийская) студенческая олимпиада по хирургии с международным участием имени академика М.И. Перельмана собирает в Сеченовском университете 25 лучших команд. 20 из них – представители российских медицинских вузов, а также сборные Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии и Украины. По итогам регионального этапа сборная Хирургического клуба Волгоградского медуниверситета вышла в финал олимпиады. О том, как выступили студенты в Москве, расскажем прямо сейчас. 

В этом году организаторы олимпиады вновь расширили список испытаний. Теперь он насчитывает 19 конкурсов: вязание хирургических узлов, интубация трахеи, пункция сосуда под контролем УЗИ (впервые), творческий конкурс, теоретический и конкурс хирургических инструментов, десмургия, травматология, пластика нерва, абдоминальная хирургия, эндовидеохиругия, урология, гинекология, колопроктология, пластическая хирургия, транстплантология, сердечно-соссудистая хирургия, кардиохирургия, микрососудистая хирургия.

В первый конкурсный день команда в составе Сергея Байманкулова (5 курс 4 группа лечебный факультет), Егора Березина (2 курс 15 группа лечебный факультет), Валентины Тарасенко (5 курс 17 группа лечебный факультет) и Ксении Кудиновой (6 курс 24 группа лечебный факультет) заняла 4 место. Председатель конкурса – Вадим Дубров, заведующий кафедрой общей и специализированной хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, лично объяснил командам ошибки и недочеты, чему участники олимпиады, конечно, обрадовались. 

Конкурс «Пластическая хирургия» проводился только второй год. Команду Волгоградского медицинского в нем представляли Ксения Гвоздева (6 курс 6 группа педиатрический факультет), Асият Рустанова (6 курс 4 группа лечебный факультет) и Евгения Конченко (3 курс 5 группа педиатрический факультет). Девушки принесли в копилку 3 место. Не остались в долгу и травматологи: Марьям Омарова (5 курс 6 группа лечебный факультет), Егор Березин (2 курс 15 группа лечебный факультет) и Заяна Эрендженова (5 курс 25 группа лечебный факультет) заняли 3 место в конкурсе «Шов сухожилия» (1-й этап конкурса «Травматология»), обеспечив прохождение команды во второй этап конкурса - «Остеосинтез». Так завершился второй конкурсный день. 

14 апреля Екатерина Кондратьева (5 курс 1 группа лечебный факультет) и Заяна Эрендженова (5 курс 25 группа лечебный факультет) заняли 4 место в конкурсе «Гинекология». В тот же день прошел конкурс «Сердечно-сосудистая хирургия». Роман Дудин (3 курс 7 группа педиатрический факультет), Джамалутдин Джафаров (4 курс 3 группа лечебный факультет), Эльнур Асатов (4 курс 6 группа лечебный факультет) и Марьям Омарова (5 курс 6 группа лечебный факультет) заняли 7 место. Это первый опыт Романа Дудина в качестве оперирующего хирурга. Пожелаем удачи его дружной бригаде. 

15 апреля – в завершающий день олимпиады в конкурсе «Урология» Наталия Холопова (6 курс 6 группа педиатрический факультет), Николай Насонов (5 курс 1 группа лечебный факультет) и Оксана Горлач (4 курс 1 группа лечебный факультет) заняли 2 место. «Операция на конкурсе действительно технически сложная и длительная. Спасибо моей бригаде за то, что помогли выдержать это непростое испытание и занять в нём достойное призовое место. Несомненно, олимпиада вносит большой вклад в наш профессиональный рост, заставляет тянуться к новым знаниям и навыкам. Но главное в этой олимпиаде - ни с чем не сравнимая атмосфера дружбы, обмен опытом, позитивом и вдохновением между участниками», - делится впечатлениями Наталия Холопова

В этот день также порадовали участники конкурса «Абдоминальная хирургия». Ксения Гвоздева, Асият Рустанова и Евгения Конченко заняли 4 место, показав блестящую теоретическую подготовку. Завершился соревновательный день конкурсом на знание хирургических инструментов, где Валентина Тарасенко (5 курс 17 группа лечебный факультет), Евгения Конченко (3 курс 5 группа педиатрический факультет) и Егор Березин (2 курс 15 группа лечебный факультет) справились с заданием, назвав верно все 3 инструмента. 

Впервые в качестве хирурга выступили Валентина Тарасенко (конкурс «Колопроктология»), Сергей Попов («Шов нерва»), Роман Дудин («Сердечно-сосудистая хирургия»), Марьям Омарова («Шов сухожилия»). Желаем им дальнейших успехов в освоении будущей профессии. Стоит упомянуть и о тех, кто впервые принял участие в финале олимпиады. Юйчуань Ян (4 курс 36 группа лечебный факультет), Оксана Горлач (4 курс 1 группа лечебный факультет), Заяна Эрендженова (5 курс 25 группа лечебный факультет), Егор Березин (2 курс 15 группа лечебный факультет) и Джамалутдин Джафаров (4 курс 3 группа лечебный факультет). 

Студенты Хирургического клуба ВолгГМУ – участники финального этапа XXVI Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии с международным участием имени академика М.И. Перельмана выражают искреннюю благодарность за поддержку ректору Волгоградского медицинского университета Владимиру Петрову, заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, профессору Александру Воробьеву и доценту кафедры ОХиТА, к.м.н. Екатерине Литвиной. 

Евгения Конченко 
Фото: Юйчуань Ян

Финал Всероссийской олимпиады по хирургии
Финал Всероссийской олимпиады по хирургии
Финал Всероссийской олимпиады по хирургии
Финал Всероссийской олимпиады по хирургии
Финал Всероссийской олимпиады по хирургии
Финал Всероссийской олимпиады по хирургии
Финал Всероссийской олимпиады по хирургии
Финал Всероссийской олимпиады по хирургии
Финал Всероссийской олимпиады по хирургии

Сегодня, 23:19; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 28;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены