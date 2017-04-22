Ежегодно Московская (Всероссийская) студенческая олимпиада по хирургии с международным участием имени академика М.И. Перельмана собирает в Сеченовском университете 25 лучших команд. 20 из них – представители российских медицинских вузов, а также сборные Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии и Украины. По итогам регионального этапа сборная Хирургического клуба Волгоградского медуниверситета вышла в финал олимпиады. О том, как выступили студенты в Москве, расскажем прямо сейчас.

В этом году организаторы олимпиады вновь расширили список испытаний. Теперь он насчитывает 19 конкурсов: вязание хирургических узлов, интубация трахеи, пункция сосуда под контролем УЗИ (впервые), творческий конкурс, теоретический и конкурс хирургических инструментов, десмургия, травматология, пластика нерва, абдоминальная хирургия, эндовидеохиругия, урология, гинекология, колопроктология, пластическая хирургия, транстплантология, сердечно-соссудистая хирургия, кардиохирургия, микрососудистая хирургия.

В первый конкурсный день команда в составе Сергея Байманкулова (5 курс 4 группа лечебный факультет), Егора Березина (2 курс 15 группа лечебный факультет), Валентины Тарасенко (5 курс 17 группа лечебный факультет) и Ксении Кудиновой (6 курс 24 группа лечебный факультет) заняла 4 место. Председатель конкурса – Вадим Дубров, заведующий кафедрой общей и специализированной хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, лично объяснил командам ошибки и недочеты, чему участники олимпиады, конечно, обрадовались.

Конкурс «Пластическая хирургия» проводился только второй год. Команду Волгоградского медицинского в нем представляли Ксения Гвоздева (6 курс 6 группа педиатрический факультет), Асият Рустанова (6 курс 4 группа лечебный факультет) и Евгения Конченко (3 курс 5 группа педиатрический факультет). Девушки принесли в копилку 3 место. Не остались в долгу и травматологи: Марьям Омарова (5 курс 6 группа лечебный факультет), Егор Березин (2 курс 15 группа лечебный факультет) и Заяна Эрендженова (5 курс 25 группа лечебный факультет) заняли 3 место в конкурсе «Шов сухожилия» (1-й этап конкурса «Травматология»), обеспечив прохождение команды во второй этап конкурса - «Остеосинтез». Так завершился второй конкурсный день.

14 апреля Екатерина Кондратьева (5 курс 1 группа лечебный факультет) и Заяна Эрендженова (5 курс 25 группа лечебный факультет) заняли 4 место в конкурсе «Гинекология». В тот же день прошел конкурс «Сердечно-сосудистая хирургия». Роман Дудин (3 курс 7 группа педиатрический факультет), Джамалутдин Джафаров (4 курс 3 группа лечебный факультет), Эльнур Асатов (4 курс 6 группа лечебный факультет) и Марьям Омарова (5 курс 6 группа лечебный факультет) заняли 7 место. Это первый опыт Романа Дудина в качестве оперирующего хирурга. Пожелаем удачи его дружной бригаде.

15 апреля – в завершающий день олимпиады в конкурсе «Урология» Наталия Холопова (6 курс 6 группа педиатрический факультет), Николай Насонов (5 курс 1 группа лечебный факультет) и Оксана Горлач (4 курс 1 группа лечебный факультет) заняли 2 место. «Операция на конкурсе действительно технически сложная и длительная. Спасибо моей бригаде за то, что помогли выдержать это непростое испытание и занять в нём достойное призовое место. Несомненно, олимпиада вносит большой вклад в наш профессиональный рост, заставляет тянуться к новым знаниям и навыкам. Но главное в этой олимпиаде - ни с чем не сравнимая атмосфера дружбы, обмен опытом, позитивом и вдохновением между участниками», - делится впечатлениями Наталия Холопова.

В этот день также порадовали участники конкурса «Абдоминальная хирургия». Ксения Гвоздева, Асият Рустанова и Евгения Конченко заняли 4 место, показав блестящую теоретическую подготовку. Завершился соревновательный день конкурсом на знание хирургических инструментов, где Валентина Тарасенко (5 курс 17 группа лечебный факультет), Евгения Конченко (3 курс 5 группа педиатрический факультет) и Егор Березин (2 курс 15 группа лечебный факультет) справились с заданием, назвав верно все 3 инструмента.

Впервые в качестве хирурга выступили Валентина Тарасенко (конкурс «Колопроктология»), Сергей Попов («Шов нерва»), Роман Дудин («Сердечно-сосудистая хирургия»), Марьям Омарова («Шов сухожилия»). Желаем им дальнейших успехов в освоении будущей профессии. Стоит упомянуть и о тех, кто впервые принял участие в финале олимпиады. Юйчуань Ян (4 курс 36 группа лечебный факультет), Оксана Горлач (4 курс 1 группа лечебный факультет), Заяна Эрендженова (5 курс 25 группа лечебный факультет), Егор Березин (2 курс 15 группа лечебный факультет) и Джамалутдин Джафаров (4 курс 3 группа лечебный факультет).

Студенты Хирургического клуба ВолгГМУ – участники финального этапа XXVI Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии с международным участием имени академика М.И. Перельмана выражают искреннюю благодарность за поддержку ректору Волгоградского медицинского университета Владимиру Петрову, заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, профессору Александру Воробьеву и доценту кафедры ОХиТА, к.м.н. Екатерине Литвиной.

Евгения Конченко

Фото: Юйчуань Ян