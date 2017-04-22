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Итоги фотоконкурса "Девушка-краса"

Выставка-конкурс «Девушка-краса» украшала холл главного корпуса ВолгГМУ своим изяществом уже второй раз. Отличие этой фотовыставки в том, что здесь соревнуются не авторы снимков, а те, кто на них изображён. Давайте узнаем, какой из участниц удалось покорить сердца жюри.

В этом конкурсе помимо обучающихся могли поучаствовать и сотрудницы, и преподавательницы университета. Однако в  этом году все, подавшие заявки, (19 девушек) - именно студентки. По словам организатора, руководителя фотоклуба «ВДОХновение», студента 5 курса лечебного факультета Николая Котельникова, жюри оценивало, как ведёт себя модель в кадре, может ли раскрыть идею, умеет ли позировать. Эксперты отметили, что девушки на многих представленных работах не боятся быть смешными, и им это понравилось.

В состав жюри вошли опытные фотографы: Валентина Григорян, Рустам Шанов и Евгений Нибумбум. Не прошедших в финал девушек отделяли от призовых мест всего лишь пара баллов. Николай рассказал о задумке конкурса и фотовыставки: «Наша цель была – показать, какие прекрасные девушки учатся в ВолгГМУ!»

1 место заняла девушка, которая, по словам жюри, «на снимке заставляет зрителя поразгадывать, кто же она на самом деле» - Светлана Клейносова: «Я давно знала про конкурс, но никогда не задумывалась об участии. Попросту не хватало смелости. Мой знакомый фотограф, Коля Котельников, спросил, почему это я не участвую, сказал, чтобы тоже отправила фото. Он придал мне уверенности в себе. Благодаря его "толчку" я приняла верное решение. Спасибо ему!»

2 место досталось «не боящейся показывать себя в различных амплуа» Марии Малякиной.

3 место заслужили по оценкам жюри сразу две участницы - Анна Егорова и «не боящаяся быть смешной» Анастасия Пронина.

Все девушки, подавшие заявки на конкурс, получили сертификаты участниц. Призерам же достались сладкие призы и сертификаты в магазин парфюмерии и косметики.

Тамара Исмаилова
Фото: Юлия Смирнова

Итоги фотоконкурса "Девушка-краса"
Мария Малякина
Светлана Клейносова
Итоги фотоконкурса "Девушка-краса"
Итоги фотоконкурса "Девушка-краса"
Анастасия Пронина

Сегодня, 22:44; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 78;
Подразделение: Фотоклуб "Вдохновение"

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