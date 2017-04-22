Конфликт – ситуация, с которой каждый человек сталкивается практически ежедневно. Нередки они и в работе врача. Как грамотно выйти из спора победителем, рассказали преподаватель кафедры общей и клинической психологии Яна Грешнова и доцент кафедры экономики и менеджмента Сергей Князев в рамках очередного дискуссионного клуба «Step by step».

Прежде чем приступить к лечению заболевания, надо изучить его природу. Так и с конфликтом: поняв структуру проблемы, можно с минимальными потерями и максимальной выгодой решить её.

Конфликты делятся на несколько типов. Конструктивный приводит к тому, что стороны приходят к принятию обоснованных решений, чем только укрепляют взаимоотношения между собой. По итогам же деструктивного столкновения спорщик считает себя удовлетворенным только за счет ущемления интересов оппонента.

На примере взаимодействия врач-пациент лектор Яна Грешнова разобрала самые важные стороны вопроса. Например, какие пациент может предъявлять претензии к врачу? Во-первых, это объективные недочеты: обещали и не сделали, цена оказалась выше первоначально оговоренной и так далее. Во-вторых, субъективные, в которых внутренние ожидания пациента не совпадают с реальностью. Врач недостаточно уделил ему времени, невнимательно выслушал, был невежлив. В-третьих, больной может быть негативно настроен по отношению ко всем врачам только из-за предыдущего негативного опыта или внутренних переживаний.

Врачу важно понимать, что есть ситуационно, а есть перманентно конфликтные личности. Первых не устроило что-то прямо сейчас: длинная очередь, задержка по времени, грубость персонала. Со вторыми – сложнее. Они похожи на спички - достаточно искры, чтобы вспыхнуло пламя. Если врач сумел распознать, к какому типу относится оппонент в каждом конкретном конфликте – становится понятно, что делать. В первом случае достаточно убрать причину недовольства. Во втором остается только проявлять максимальную деликатность и терпимость. К сожалению, в Российской Федерации лишь пациент имеет право выбрать, у кого лечиться. Врач не может отказывать в приеме.

Пациент боится всего: боли в первую очередь, длительного лечения, большой стоимости, неуважительного отношения к себе. «Но если врач говорит спокойно, если он уверен в своих манипуляциях, это спокойствие передастся пациенту, – рассказывает Яна Борисовна. - Есть такое понятие в психологии – эмоциональное заражение. Мы должны заражать пациента своей уверенностью и профессионализмом».

Врач тоже может провоцировать конфликты: невнимательность к проблеме больного, открытое неуважение (говорить по телефону во время выяснения анамнеза, пренебрежительное отношение к тому, что кажется важным для пришедшего). По мнению пациента, идеальный врач должен обладать эмоционально-нравственными, организаторскими, коммуникативными и волевыми качествами. Более того у доктора всегда должен быть опрятный внешний вид.

Есть несколько приемов для профилактики конфликта. Главный из них - говорить о фактах, касающихся заболевания, развернуто и понятно для пациента. Если он не выполняет предписанные указания – не ругать, а говорить о своих чувствах «жаль, что вы не выполняете мои требования», «мне жаль, что вам хуже». Далее объяснить последствия его непослушания и дать рекомендации. Да, эта схема работы отнимает много времени, но она эффективна.

От демона до ангела и обратно

«Выступление Сергея Князева мне напомнило сюжет фильмов Гая Ричи, когда на протяжении фильма всё загадочно, не понятно, что к чему и зачем. А в конце - бам! Оказывается, убийца был совершенно другой человек. Всё встаёт на свои места», - так охарактеризовал вторую лекцию один из организаторов мероприятия Вугар Елчиев.

И действительно, докладчик Сергей Князев с аудиторией работал максимально интерактивно, на примерах показывая сильные и слабые стороны разного развития конфликтный ситуаций. «Задача, как в нелогичном мире выжить человеку? – серьезным тоном спросил у аудитории Сергей Александрович. - Логика дана нам эволюцией. Когда древний охотник смотрит на движущийся объект, ему нужно точно определить угрожает он ему или нет? Как понимаете, охотник, который не в ладах с логикой, который говорит «Возможно да, но может быть и нет» - как правило, не выживает».

Для наилучшего выхода из раздора спорщику надо пройти несколько позиций понимания конфликта. Сергей Князев назвал их «от ангела до демона и обратно». Непонятно? Сейчас объясним.

Нулевая позиция – демоническая, как её называет докладчик. Это первая вспышка гнева и агрессии. Спорщик даже не осознаёт своих желаний и целей. Эта позиция без осмысления эмоций, поступков, последствий.

Первая позиция – «мои интересы». Сейчас для человека важны только его причины вступления в конфликт. Стоит спросить у себя «какая моя цель в конфликте?», тогда появится возможность немного остыть и выстроить манеру поведения.

Вторая позиция – понять позицию оппонента: что он хочет, какие эмоции испытывает, зачем он это делает. Важно помнить, что повод и истинная причина развязывания конфликта часто не совпадают. «За вами выбор – участвовать в этой игре или нет. Если не хотите спорить – задавайте логические вопросы», - говорит лектор.

Третья – взгляд со стороны. Как будто вы приподнимаетесь над ситуацией и видите стратегии одного и другого спорщика со стороны. Соответственно, появится возможность действовать быстро и радикально. Это первая объективная оценка случившегося.

Четвертая подразумевает системный взгляд на конфликт. То есть, надо учесть не только конфликтующие стороны, а всю ситуацию в целом. Понимая, заинтересованы ли сторонние люди, можно привлечь их для наилучшего для себя решения ситуации. Например, пригласить заведующего отделением, чтобы подтвердить свою правоту перед позицией пациента.

Пятая – позиция ангела или иначе добродеятеля. Вы не ослышались. Для наилучшего выхода надо оценить ситуацию с точки зрения добра и зла. Что хорошего в произошедшем? Как вынести максимум пользы для всех, кто участвовал в конфликте? Сами для себя ответьте на эти вопросы и сделайте соответствующие выводы.

«Задача была, чтобы вы задумались над своим мышлением, – подвел итог Сергей Александрович. - Потому что у мышления, как у любого другого процесса, есть привычки. И иногда полезно эти привычки пересматривать. Например, если вы регулярно попадаете в ситуацию, которая вас не устраивает или вы не видите выхода».

Как ни горестно это признавать, но в конфликте всегда виноваты оба спорщика. Важно понимать, что ответственен за его развитие более квалифицированный в определенной теме участник. В частности, врач, а не пациент. Поэтому в наших силах не допустить конфликт и задавить его еще в зародыше.

Светлана Клейносова

Фото: Ольга Мезенцева, Екатерина Беленчик

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