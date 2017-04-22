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C февраля по апрель 2017 года на кафедре русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ проходила Олимпиада по русскому языку для иностранных студентов I-V курсов.
Проведение различных предметных олимпиад в наше время является одной из новых современных образовательных технологий. Задача образования на современном этапе – развитие разносторонней творческой конкурентоспособной личности, поиск путей и способов повышения интереса к предметам и мотивации к их изучению. В этом смысле такая форма организации учебного процесса как предметная олимпиада становится способом повышения у учащихся интереса к учению, развития их познавательных и творческих способностей, расширения кругозора. Олимпиада – состязание учащихся образовательного учреждения, требующее от участников демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин, может содержать и задания повышенной трудности.
Проведение олимпиады по русскому языку для иностранных студентов нашего университета стала прекрасным способом создания условий для реализации способностей, склонностей и разносторонних интересов иностранных учащихся. А для самих студентов участие в олимпиаде оказалось замечательной возможностью испытать себя, проверить уровень своих знаний и посоревноваться с другими студентами, сделать учебный процесс более увлекательным и разнообразным.
Целями олимпиады по русскому языку как иностранному стали:
– активизация и совершенствование умений и навыков по РКИ;
Олимпиада проходила в три тура.
I тур – конкурс эссе на предложенные темы. Заданные темы: «Я живу в России», «У природы нет плохой погоды», «Дружба в моей жизни», «Русский язык в моей жизни», «Волгоград – город, в котором я учусь», «Моё первое знакомство с профессией», «Моя будущая профессия», «Дом там, где сердце», «Счастье – это когда тебя понимают» дали возможность ребятам поразмышлять о важных для них вещах, проявить свою креативность и индивидуальность, гибкость мышления, продемонстрировать хороший уровень владения письменной русской речью.
Во II туре выполнение тестовых заданий позволило студентам проявить эрудицию и проверить свои знания по русской грамматике, страноведению и медицине.
III тур – литературный конкурс чтецов – предоставил всем желающим возможность продемонстрировать свои творческие способности и навыки выразительного чтения стихотворений русских поэтов, получить массу положительных эмоций.
Олимпиада прошла. Итоги подведены. Результаты олимпиады – в наших следующих публикациях. Самое главное, что показала олимпиада по русскому языку – это огромный творческий потенциал иностранных студентов-медиков, желание идти вперёд, развиваться, не останавливаться на достигнутом!
Кафедра русского языка благодарит всех конкурсантов за проявленный интерес и активное участие в олимпиаде, поздравляет победителей и участников!
Н.В. Гончаренко, О.П. Игнатенко,
Сегодня, 14:05; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 10;
Подразделение: Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации
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