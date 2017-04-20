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Логотип кафедры русского языка и социально-культурной адаптации 2014

Завершился конкурс сочинений на русском языке в рамках Олимпиады по русскому языку (I тур), в котором приняли участие иностранные студенты ВолгГМУ с первого по пятый курс. Темы сочинений были самыми разнообразными – от насущных проблем (как выучить русский язык или чего ждать от будущей профессии) до глубоких философских вопросов о том, что такое счастье, дружба, любовь, понимание. Конкурс привлёк внимание более ста учащихся из разных стран мира.

Каждая работа была по-своему интересна и уникальна. Ребята делились своими первыми трудностями во время жизни в России и вспоминали забавные моменты. «Первые три слова, которые мы узнали, были «да», «нет» и «спасибо». Это были не только первые три слова, но три слова выживания», - пишет Нагарадж Сурьясрии (Индия), 3 курс. Но несмотря на все сложности, красота русского языка и помощь друзей и преподавателей спасала ситуацию.

С теплотой и любовью отзываются студенты и о нашем городе, его природе. «Когда я приехал в Волгоград впервые, я увидел чудо. Это был снег... Я отправил много фотографий в Индию, но фотограф не может показать снежное чудо», -  поделился Ваттан Ашиш, 3 курс (Индия).

Из сочинений, посвящённых будущей профессии, можно узнать, что многие готовились к ней ещё с детства. Помогать людям в глазах как детей, так и взрослых – самое гуманное, самое благородное дело в мире. «Говорят, что врач – этот как Бог на земле. Я хочу стать врачом потому, что я люблю человечество...» (Эси Тавиах Аббей, 4 курс). «Счастье моё – в выборе моей профессии» (Брайан Сим (Малайзия), 5 курс).

Помощь и понимание – одни из главных потребностей человека. Рассуждая о счастье, о дружбе, авторы сочинений уверены, что настоящее счастье, как и настоящих друзей, не купишь за деньги, а родной дом – это «место, где находятся люди, которых мы любим, которые будут нас ждать» (Микаэль Разори, 1 курс). Вера в человечество позволяет сделать такой оптимистичный вывод: «Если люди любят друг друга, понимают друг друга, мир будет прекрасным местом для всех!» (Шете Адития Прамод (Индия), 4 курс).

Из более сотни работ оказалось невероятно сложно выбрать победителей. Ими стали 15 человек! Вот их имена:

I место:

  • Микаэль Разори, 1 курс, фарм. фак-т, гр. 103 (Мадагаскар)
  • Ойетайо Фоласаде Эстер, 2 курс, леч. фак-т, гр. 28 (Нигерия) 
  • Рана Амуля, 2 курс, леч. фак-т, гр. 33 (Индия)
  • Адилов Акмаль, 2 курс, стом. фак-т, гр. 15 (Узбекистан)
  • Нагарадж Сурьясрии, 3 курс, леч. фак-т, гр. 41 (Индия)
  • Аббей Эси Тавиах, 4 курс, леч. фак-т, гр. 29 (Гана)
  • Тибе Майур Виджай, 4 курс, леч. фак-т, гр. 49 (Индия)
  • Бин Порномо Хелми, 5 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Малайзия)

II место:

  • Палагута Юлия, 1 курс, леч. фак-т, гр. 30 (Азербайджан)
  • Абдуллах Аль-Мутасем Мохаммед Ахмед, 2 курс, леч. фак-т, гр. 28 (Йемен)
  • Чай Хуи Юи, 2 курс, леч. фак-т, гр. 34 (Малайзия)
  • Ваттан Ашиш, 3 курс, леч. фак-т, гр. 41 (Индия)
  • Аддо Наа Дедей Афиа, 4 курс, леч. фак-т, гр. 24 (Гана)
  • Шете Адития Прамод, 4 курс, леч. фак-т, гр. 49 (Индия)
  • Брайан Сим, 5 курс, леч. фак-т, гр. 44 (Малайзия)

Все студенты, занявшие призовые места, получили почётные грамоты и призы.

Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации поздравляет победителей и призеров и благодарит всех участников конкурса!

Е.Н. Белова, преподаватель кафедры русского языка
и социально-культурной адаптации ВолгГМУ

Фото: Е.А. Чигринова

Конкурс сочинений 2017
Конкурс сочинений 2017
Конкурс сочинений 2017

Сегодня, 14:06; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 19;
Подразделение: Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации

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