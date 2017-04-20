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19-20 апреля на кафедре фармакологии ВолгГМУ в рамках 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» состоялось заседание 3 секций по направлениям «Экспериментальная фармакология», «Компьютерный поиск фармакологически активных веществ» и «Лекарственная токсикология», где экспертами было заслушано всего 47 работ.
В направлении «Экспериментальная фармакология» было представлено 33 работы, из них 12 работ молодых ученых и 21 работа студентов, выступления которых были разделены на 2 секции «Экспериментальная фармакология нейропсихотропных и метаболических средств» (13 работ) и «Экспериментальная фармакология кардиоваскулярных средств» (8 работ).
В составе экспертной комиссии были: зав. каф. фармакологии, ЗДН РФ, академик РАН, д.м.н., проф. А.А. Спасов; зав. каф. фармакологии и биофармации ФУВ, член-корр. РАН, д.м.н., проф. И.Н. Тюренков; профессор каф. фармакологии, д.м.н., профессор В. А. Косолапов; профессор каф. фармакологии, д.м.н. О.Ю. Гречко; профессор каф. фармакологии и биофармации, д.б.н. В.Н. Перфилова; доцент каф. фармаколлогии, д.м.н. Н.А. Гурова; ст. преподаватель каф. фармакологии, д.м.н. Д. С. Яковлев; ст. преподаватель каф. фармакологии, д.м.н. Л. В. Науменко.
Все участники продемонстрировали высокий научный уровень и умение уверенно и аргументировано отвечать на вопросы. В результате были определены победители и призеры:
Среди работ молодых ученых:
Среди работ студентов:
По направлению №21 «Компьютерный поиск фармакологически активных веществ» было представлено 9 работ. Экспертная комиссия была представлена с.н.с. НИИ Фармакологии ВолгГМУ, ст. преп. каф. фармакологии, д.б.н. П. М. Васильевым; м.н.с. НИИ Фармакологии ВолгГМУ, асс. каф. фармакологии, к.х.н. Д. А. Бабковым; асс. каф. фармакологии, к.б.н. Д. В. Мальцевым; асс. каф. фармакологии, к.м.н. В. А. Сысоевой.
В итоге были отмечены:
Среди молодых ученых:
Среди работ студентов:
Направление «Лекарственная токсикология» было представлено 5 работами которые оценивали: зам директора НИИ фармакологии ВолгГМУ, д.б.н. Л. И. Бугаева; зав. каф. биологии, д.м.н. Г. Л. Снигур; асс. кафедры фармакологии и биофармации ФУВ, д.м.н. В.В. Багметова.
В итоге были отмечены:
Д.В. Мальцев, ассистент каф. фармакологии, к.б.н.
Фото участников конференции и Оргкомитет
Сегодня, 12:04; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 25;
Подразделение: Кафедра фармакологии
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