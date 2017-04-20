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На заседании секции «Экспериментальная фармакология»

19-20 апреля на кафедре фармакологии ВолгГМУ в рамках 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» состоялось заседание 3 секций по направлениям «Экспериментальная фармакология», «Компьютерный поиск фармакологически активных веществ» и «Лекарственная токсикология», где экспертами было заслушано всего 47 работ.

В направлении «Экспериментальная фармакология» было представлено 33 работы, из них 12 работ молодых ученых и 21 работа студентов, выступления которых были разделены на 2 секции «Экспериментальная фармакология нейропсихотропных и метаболических средств» (13 работ) и «Экспериментальная фармакология кардиоваскулярных средств» (8 работ).

В составе экспертной комиссии были: зав. каф. фармакологии, ЗДН РФ, академик РАН, д.м.н., проф. А.А. Спасов; зав. каф. фармакологии и биофармации ФУВ, член-корр. РАН, д.м.н., проф. И.Н. Тюренков; профессор каф. фармакологии, д.м.н., профессор В. А. Косолапов; профессор каф. фармакологии, д.м.н. О.Ю. Гречко; профессор каф. фармакологии и биофармации, д.б.н. В.Н. Перфилова; доцент каф. фармаколлогии, д.м.н. Н.А. Гурова; ст. преподаватель каф. фармакологии, д.м.н. Д. С. Яковлев; ст. преподаватель каф. фармакологии, д.м.н. Л. В. Науменко.

Все участники продемонстрировали высокий научный уровень и умение уверенно и аргументировано отвечать на вопросы. В результате были определены победители и призеры:

Среди работ молодых ученых:

  • 1 место - А.А. Бригадирова «Антирадикальная активность конденсированных азолов, содержащих бифенильный фрагмент»,
  • 2 место - Я.В. Морковина «Метод изучения аденозиновой активности биологически-активных веществ in vitro»,
  • 3 место - разделили 2 работы - И.С. Мокроусов «Влияние рацетамов на функциональную активность митохондрий в условиях острого стресса» и В.С. Сиротенко, К.А. Гайдукова, Д.С. Липов «Влияние нового производного диазепино[1,2-а]бензимидазола соединения ДАБ-15 на агрегацию тромбоцитов, вызванную различными индукторами».

Среди работ студентов:

  • 1 место - Ю.В. Семенова, Д.А. Салихов (секция «Экспериментальная фармакология кардиоваскулярных средств») и М.М. Глявина, М.А. Наумов (секция «Экспериментальная фармакология нейропсихотропных и метаболических средств»).
  • 2 место - Е.А. Золотова, Б.Р. Нурмагомедова (секция «Экспериментальная фармакология нейропсихотропных и метаболических средств») и Л.С. Калюкина, Ю.В. Семёновой (секция «Экспериментальная фармакология кардиоваскулярных средств»).
  • 3 место - М.А. Проненко, Е.А. Горбачева (секция «Экспериментальная фармакология кардиоваскулярных средств») и Ю.А. Жукова, Е.Ю. Конченко (секция «Экспериментальная фармакология нейропсихотропных и метаболических средств»).

По направлению №21 «Компьютерный поиск фармакологически активных веществ» было представлено 9 работ. Экспертная комиссия была представлена с.н.с. НИИ Фармакологии ВолгГМУ, ст. преп. каф. фармакологии, д.б.н. П. М. Васильевым; м.н.с. НИИ Фармакологии ВолгГМУ, асс. каф. фармакологии, к.х.н. Д. А. Бабковым; асс. каф. фармакологии, к.б.н. Д. В. Мальцевым; асс. каф. фармакологии, к.м.н. В. А. Сысоевой.

В итоге были отмечены:

Среди молодых ученых:

  • 1 место - Л.Р. Яналиева, В.А. Сушко «Прогноз активности разрывателей сшивок гликированных белков методом сходства к испытанным соединениям».

Среди работ студентов:

  • 1 место - В.Г. Клочков «Прогноз ингибирующей альфа-глюкозидазу активности синтетических соединений по сходству с природными хроманами».
  • 2 место - Е.В. Соколова «Виртуальный скрининг антигликирующих соединений методом сходства к эталонам»,
  • 3 место - Е.А. Змиевская «Нейросетевое квантово-химическое моделирование ингибиторов реакции майяра» и К.С. Хитун, Д.С. Плевако «Прогноз антигликирующей активности с помощью интегральной нейросетевой модели»

Направление «Лекарственная токсикология» было представлено 5 работами которые оценивали: зам директора НИИ фармакологии ВолгГМУ, д.б.н. Л. И. Бугаева; зав. каф. биологии, д.м.н. Г. Л. Снигур; асс. кафедры фармакологии и биофармации ФУВ, д.м.н. В.В. Багметова.

В итоге были отмечены:

  • 1 место - А.Ю. Гетманенко, Т.М. Коржова, М.В. Мальцев «Влияние очищенного минерала бишофит на процессы сперматогенеза крыс-самцов с алиментарной гипомагнезиемией»,
  • 2 место - Н.С. Ганзикова, И.В. Малюженко «Влияние нового производного фенибута - цитрокарда на поведение в Т-лабиринте у животных, подвергшихся хронической алкогольной интоксикации»
  • 3 место - Ю.А. Мазанова «Влияние нового веещства с антидепрессивной активностью на процессы фертильности у самок» и Т.М. Коржова, А.Ю. Гетманенко «Постнатальное развитие потомства крыс от самок с алиментарным дефицитом магния»

Д.В. Мальцев, ассистент каф. фармакологии, к.б.н.

Фото участников конференции и Оргкомитет

На заседании секции «Лекарственная токсикология»
На заседании секции «Лекарственная токсикология»
На заседании секции «Экспериментальная фармакология»
На заседании секции «Экспериментальная фармакология»

Сегодня, 12:04; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 25;
Подразделение: Кафедра фармакологии

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