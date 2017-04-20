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Сегодня отмечает свой юбилей один из корифеев волгоградской хирургии, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней и нейрохирургии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ, Заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15», председатель регионального отделения Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции, член Правления Российского общества лимфологов, член Российской ассоциации флебологов, действительный член Российского общества хирургов Александр Викторович Быков.
Спасенных жизней и счастливых глаз
Администрация, деканат ФУВ, сотрудники кафедры и коллектив ВолгГМУ
Сегодня, 10:39; Опубликовал: Илья Моисеев; Рубрика: Объявления; Просмотров: 25;
Подразделение: Кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ
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Завтра, 16:30 Собрание СНО по травматологии и ортопедии
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