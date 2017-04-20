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Александр Викторович Быков, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ ВолгГМУ, заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по хирургии МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15»

Сегодня отмечает свой юбилей один из корифеев волгоградской хирургии, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней и нейрохирургии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ, Заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15», председатель регионального отделения Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции, член Правления Российского общества лимфологов, член Российской ассоциации флебологов, действительный член Российского общества хирургов Александр Викторович Быков.

Спасенных жизней и счастливых глаз
Вы в своей жизни видели немало!
И слышали, конечно, Вы не раз,
Что Ваша помощь от беды спасала!

Вы мудрый лидер и талантливый хирург,
Руководитель, и новатор смелый!
Мы восхищаемся уменьем Ваших рук,
Когда с любовью Вы творите своё дело.

Пусть бумерангом возвратится Вам
Стократ то счастье, что Вы в мир несёте!
Всем в жизни воздаётся по делам!
Пусть Вам вернётся то, что отдаёте!

Администрация, деканат ФУВ, сотрудники кафедры и коллектив ВолгГМУ

Сегодня, 10:39; Опубликовал: Илья Моисеев; Рубрика: Объявления; Просмотров: 25;
Подразделение: Кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ

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