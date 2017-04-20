Сегодня отмечает свой юбилей один из корифеев волгоградской хирургии, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней и нейрохирургии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ, Заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15», председатель регионального отделения Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции, член Правления Российского общества лимфологов, член Российской ассоциации флебологов, действительный член Российского общества хирургов Александр Викторович Быков.

Спасенных жизней и счастливых глаз

Вы в своей жизни видели немало!

И слышали, конечно, Вы не раз,

Что Ваша помощь от беды спасала!



Вы мудрый лидер и талантливый хирург,

Руководитель, и новатор смелый!

Мы восхищаемся уменьем Ваших рук,

Когда с любовью Вы творите своё дело.



Пусть бумерангом возвратится Вам

Стократ то счастье, что Вы в мир несёте!

Всем в жизни воздаётся по делам!

Пусть Вам вернётся то, что отдаёте!

Администрация, деканат ФУВ, сотрудники кафедры и коллектив ВолгГМУ