Сегодня отмечает свой юбилей один из корифеев волгоградской хирургии, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней и нейрохирургии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ, Заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15», председатель регионального отделения Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции, член Правления Российского общества лимфологов, член Российской ассоциации флебологов, действительный член Российского общества хирургов Александр Викторович Быков.

Спасенных жизней и счастливых глаз

Вы в своей жизни видели немало!

И слышали, конечно, Вы не раз,

Что Ваша помощь от беды спасала!



Вы мудрый лидер и талантливый хирург,

Руководитель, и новатор смелый!

Мы восхищаемся уменьем Ваших рук,

Когда с любовью Вы творите своё дело.



Пусть бумерангом возвратится Вам

Стократ то счастье, что Вы в мир несёте!

Всем в жизни воздаётся по делам!

Пусть Вам вернётся то, что отдаёте!

Администрация, деканат ФУВ, сотрудники кафедры и коллектив ВолгГМУ

Александр Викторович Быков: путь в хирургии и в здравоохранении Волгоградского региона

В 1965 году, окончив с золотой медалью школу, поступил на лечебный факультет Волгоградского государственного медицинского университета, который с отличием окончил в 1971 году. В студенческие годы А.В. Быков был активным участником хирургического кружка, занимался научными исследованиями в области хирургии, становился лауреатом Всесоюзных студенческих научных конференций и форумов. После окончания вуза работал практическим хирургом, принимал активное участие в создании городского гастроэнтерологического центра, заведовал крупнейшим в городе профильным отделением (ГУЗ ГКБСМП № 7), одновременно работая преподавателем кафедры факультетской хирургии ВГМИ.

А.В. Быков - ученик и последователь известных российских хирургов, профессоров Д.Л. Пиковского и П.М. Постолова. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1992 году в Нижегородском государственном медицинском институте им блестяще защищена докторская диссертация на тему: «Современные подходы к диагностике и хирургическому лечению желчнокаменной болезни» (научный руководитель: лауреат Государственной премии СССР, д.м.н., профессор П.М. Постолов). В его диссертационных работах были сформулированы результаты исследований, имеющих большое научное и практическое значение для хирургии. Так, например, в его докторской диссертации, впервые была убедительно доказана возможность контактного растворения желчных камней у больных с осложненным холециститом.

В течение четверти века (с 1991 г. по настоящее время) профессор А.В. Быков руководит кафедрой и клиникой хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ ВолгГМУ. Под его руководством в Волгограде и области активно внедряются современные методы диагностики и лечения в хирургии. Он стоял у истоков организации в городе Волгограде службы ультразвуковой диагностики в неотложной хирургии. Большой заслугой профессора А.В. Быкова является формирование в коллективе атмосферы доверия, коллегиальности, профессиональных приоритетов. В возглавляемой им хирургической клинике получили развитие хирургическая гастроэнтерология, хирургия желчнокаменной болезни, флеболимфология, малоинвазивные методы и эндоскопические технологии.

С 1996 года он впервые среди заведующих кафедрами нашего университета стал совмещать основную работу с обязанностями заместителя главного врача по хирургии. Это обеспечивает в течение многих лет тесную интеграцию деятельности возглавляемой им кафедры и клинической базы – одной из крупнейших больниц Волгограда – ГУЗ КБСМП № 15. По научно-практическому опыту кафедра является одним из лидеров в области лапароскопических технологий, оперативной эндоскопической урологии, прикладной флебологии, хирургии тазового дна и в этом трудно переоценить вклад Александра Викторовича. Тесная связь научно-образовательного процесса с практической медицинской деятельностью, которая имеется на кафедре, позволяет обеспечить широкую интеграцию практического здравоохранения с кафедрами университета, по таким направлениям как гинекология, детская хирургия, травматология, оториноларингология и др.

Александр Викторович Быков имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Хирургия» и «Организации здравоохранения и общественное здоровье». Он, безусловно, является одним из авторитетнейших врачей г. Волгограда и области. По совместному поручению Комитета по здравоохранению Волгоградской области и ВолгГМУ профессор А.В. Быков руководит аттестацией хирургических кадров города и области, является экспертом в наиболее сложных спорных вопросах, связанных с профессиональной деятельностью хирургов, входит в состав регионального этического комитета, много лет занимается просвещением врачей в области медицинского права. Александр Викторович является председателем экспертной группы хирургического направления, заместителем председателя аттестационной комиссии специалистов по хирургии и специальностям хирургического профиля, членом диссертационного совета ВолгГМУ (14.01.17 - Хирургия (медицинские науки)), членом Правления Российского общества лимфологов, членом редакционной коллегии инновационного центра развития образования и науки «ИЦРОИН» по направлению «Медицина и фармакология». По представлению ВолгГМУ в 2004 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Он награжден знаком «Изобретатель СССР», в 1998 году дипломом «Лучший врач года Волгоградской области». В 2010 году профессор А.В.Быков стал номинантом премии «Народный доктор».

Круг его научных интересов необычно широк, что во многом определяется многопрофильностью клиники, которую он возглавляет. Это неотложная абдоминальная хирургия, флеболимфология, эндоскопия и эндоскопическая хирургия с оперативной урологией, вопросы социологии и доказательной медицины. Ему принадлежит свыше 200 научных работ, в числе которых монографии, он является автором и соавтором 6 патентов на изобретение. Под руководством профессора А.В. Быкова защищены 3 докторские и 17 кандидатских диссертаций.

Жизненное кредо профессора А.В. Быкова можно выразить словами Т. Рузвельта: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть».

Подготовил Р.В.Мяконький