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20 апреля 2017 года состоялось заседание секции «Психиатрия и наркология» в рамках 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины».
В составе экспертной комиссии были: заведующий кафедрой, профессор, д.м.н. Н.Я. Оруджев, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Ю.В. Цыбуля, к.м.н. доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ О.В.Поплавская, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Н.С.Можаров, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Н.А.Черная.
На суд экспертной комиссии были представлены 19 работ молодых ученых и студентов не только нашего Волгоградского медицинского университета, но и наших добрых соседей и друзей студентов Саратовского государственного медицинского университета им.В.И.Разумовского.
Примечательно, что в этом году работы по психиатрии и наркологии были выделены в отдельную секцию. Тематика студенческих работ и работ молодых ученых приятно удивила своим разнообразием и актуальностью, а также ребята несколько расширили проблематику выступлений, представив несколько работ по сексологии. Все работы сопровождались интересными презентациями, выполненными в разных программах, а после выступлений зачастую работы вызывали жаркие дискуссии.
В итоге были отмечены:
Молодые учёные:
Студенты:
После докладов профессор Н.Я.Оруджев отметил, что все работы интересны своей актуальностью, многие исследования требуют дальнейшей разработки, поэтому не стоит останавливаться на достигнутом и продолжать научные изыскания. Пожелал всем собравшимся дальнейших творческих успехов и плодотворной научной деятельности, которая послужит ступенькой для реализации себя во «взрослой» науке.
Н.А.Черная, ассистент кафедры психиатрии,
Фото: Максим Гоник, Совет НОМУС ВолгГМУ
Сегодня, 08:17; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 16;
Подразделение: Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ
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