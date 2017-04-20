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научно-практическая конференция

20 апреля 2017 года состоялось заседание секции «Психиатрия и наркология» в рамках 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины».

В составе экспертной комиссии были: заведующий кафедрой, профессор, д.м.н. Н.Я. Оруджев, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Ю.В. Цыбуля, к.м.н. доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ О.В.Поплавская, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Н.С.Можаров, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ Н.А.Черная.

На суд экспертной комиссии были представлены 19 работ молодых ученых и студентов не только нашего Волгоградского медицинского университета, но и наших добрых соседей и друзей студентов Саратовского государственного медицинского университета им.В.И.Разумовского.

Примечательно, что в этом году работы по психиатрии и наркологии были выделены в отдельную секцию. Тематика студенческих работ и работ молодых ученых приятно удивила своим разнообразием и актуальностью, а также ребята несколько расширили проблематику выступлений, представив несколько работ по сексологии. Все работы сопровождались интересными презентациями, выполненными в разных программах, а после выступлений зачастую работы вызывали жаркие дискуссии.

В итоге были отмечены:

Молодые учёные:

  • 1 место – Г.О.Филонский «Существующие проблемы коррекции транссексуальности в Российской Федерации» (научный руководитель асс. Н.А.Черная)
  • 2 место – Т.М. Кузьмина, В.Х.Вонг «Сравнение законодательных актов об оказании психиатрической помощи РФ, Тайланда и Малайзии» (научный руководитель доцент к.м.н. О.В.Поплавская )
  • 3 место- В.А.Ковалев, Г.О.Филонский «Образ современного врача амбулаторной психиатрической службы глазами пациентов» (научный руководитель доцент к.м.н. О.В.Поплавская)

Студенты:

  • 1 место – Т.Ж.Акимов, А.М.Ганца, Э.Н. Гусейнов «Влияние игровой и компьютерной зависимости на развитие депрессивно-суицидальных состояний у подростков» (научный руководитель асс. Д.А.Иоанниди)
  • 2 место: М.И.Гоник, А.С.Верстакова «Сравнение особенностей обсессивно- фобических нарушений у студентов разных курсов ВолгГМУ» (научный руководитель асс.Н.А.Черная); К.Э.Мещерякова, З.З.Ильясова «Проблемы процесса адаптации иностранных студентов в образовательной среде медицинского ВУЗа» (научный руководитель асс. Е.А.Ванюшина)
  • 3 место: Д.А.Докучаев, М.М.Петрова «Электросудорожная терапия: эволюция метода, клинические аспекты применения на современном этапе на клинических примерах» (научный руководитель асс.Н.А.Черная); М.В.Кузина, А.А.Титова «Динамика норм сексуальной культуры в процессе получения высшего образования» (научный руководитель доцент к.м.н. Е.В.Колесниченко); С.Г. Фетисова, Е.М.Федулова, А.А.Кондратова «Тревожно- депрессивные расстройства у пациентов травматологического профиля» (научный руководитель асс. Н.А.Черная)

После докладов профессор Н.Я.Оруджев отметил, что все работы интересны своей актуальностью, многие исследования требуют дальнейшей разработки, поэтому не стоит останавливаться на достигнутом и продолжать научные изыскания. Пожелал всем собравшимся дальнейших творческих успехов и плодотворной научной деятельности, которая послужит ступенькой для реализации себя во «взрослой» науке.

Н.А.Черная, ассистент кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии с курсом психиатрии,
психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ

Фото: Максим Гоник, Совет НОМУС ВолгГМУ

научно-практическая конференция
научно-практическая конференция
научно-практическая конференция
научно-практическая конференция
научно-практическая конференция
научно-практическая конференция

Сегодня, 08:17; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 16;
Подразделение: Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ

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