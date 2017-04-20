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Бухгалтерия ВолгГМУ сообщает:
В связи с задержкой поступления финансирования из Министерства здравоохранения РФ, стипендия интернам и клиническим ординаторам за апрель будет зачислена на банковские карты 28 апреля 2017 года.
Вчера, 23:58; Опубликовал: Илья Моисеев; Рубрика: Объявления; Просмотров: 13;
Подразделение: Бухгалтерия ВолгГМУ
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