Одно из заключительных мероприятий на «Неделе науки» в ВолгГМУ – съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов Южного федерального округа. Встреча прошла в зале ученого совета в формате круглого стола. Участники обсудили проектную деятельность, работу образовательно-научно-инновационного кластера Сургутского государственного университета, а также структуру медицинского научного общества Ростовского университета.

Зачем это нужно? Подобные встречи проводят, чтобы поделиться опытом, предложить новые идеи и рассмотреть проблемы, с которыми столкнулись научные общества.

С работой об образовательно-научно-инновационном кластере (ОНИК) «Бионанотех Югра» выступил Артем Куяров, заведующий Центром фундаментальных медико-биологических исследований. Докладчик рассказал, что ОНИК окончательно сформировался в 2011 году. Сейчас в нем проходят курсы довузовской подготовки (школа «Юный медик»), обучение по программе специалитета («Лечебное дело» и «Педиатрия»), подготовка кадров высшей квалификации по программе аспирантуры «Микробиология». Выступление закончилось бурной дискуссией о плюсах и минусах ОНИК.

Лариса Малышко, студентка Ростовского медицинского университета, рассказала о структуре и организации медицинского научного общества (МНО) своего университета. Девушка уверена, что благодаря новой стратегии МНО повысился уровень подготовки научно-исследовательских работ и появился интерес к научным кружкам. Также Лариса представила проект «Нескучный консилиум». Это научно-практическое образовательное мероприятие проводится для развития клинического мышления, индивидуального подхода к больным и кооперации между врачами разных специальностей.

Екатерина Власенко и Святослав Заруцкий, рассказали о важности правильной статической обработки и представили сервис автоматического обсчёта данных «Statzilla». Докладчики утверждают: всего за одну минуту ученый сможет получить необходимый «критерий» и пояснение к нему. Разумеется, пользование услугой не бесплатное, но можно воспользоваться демо-версией.

Также обсудили проект Волгоградского медуниверситета «Просто наука». Любовь Пушкарская, студентка ВолгГМУ, рассказала о его целях и представила сайт (это часть задумки), который запустили как раз в день выступления. Участники съезда заинтересовались «Просто наукой»: они зарегистрировались на сайте прямо во время собрания, и подписались страницу, чтобы следить за новостями.

Впечатлениями о встрече поделился студент лечебного факультета Денис Гузенко: «На самом деле даже не ожидал, что все пройдет именно так. Думал, что будет скучно. В реальности произошло в точности наоборот. Обсудили много насущных тем, но больше всего поразили ребята из Ростова. Их «Statzilla» просто всех оставила с открытыми ртами. Если обобщить, то ни грамма не жалею, что посетили собрание».

МНО – это организации, объединяющие представителей высших медицинских учебных заведений, занимающихся вопросами модернизации научных исследований. На съездах медицинских научных обществ коллективно обсуждают актуальные вопросы и проблемы, находят их верное решение.

Екатерина Андреянова

фото: Татьяна Ракова

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