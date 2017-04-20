Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» В рамках юбилейной апрельской конференции прошло собрание молодежных научных обществ

Лента новостей

Собрание молодежных научных обществ

Одно из заключительных мероприятий на «Неделе науки» в ВолгГМУ – съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов Южного федерального округа. Встреча прошла в зале ученого совета в формате круглого стола. Участники обсудили проектную деятельность, работу образовательно-научно-инновационного кластера Сургутского государственного университета, а также структуру медицинского научного общества Ростовского университета.

Зачем это нужно? Подобные встречи проводят, чтобы поделиться опытом, предложить новые идеи и рассмотреть проблемы, с которыми столкнулись научные общества.

С работой об образовательно-научно-инновационном кластере (ОНИК) «Бионанотех Югра» выступил Артем Куяров, заведующий Центром фундаментальных медико-биологических исследований. Докладчик рассказал, что ОНИК окончательно сформировался в 2011 году. Сейчас в нем проходят курсы довузовской подготовки (школа «Юный медик»), обучение по программе специалитета («Лечебное дело» и «Педиатрия»), подготовка кадров высшей квалификации по программе аспирантуры «Микробиология». Выступление закончилось бурной дискуссией о плюсах и минусах ОНИК.

Лариса Малышко, студентка Ростовского медицинского университета, рассказала о структуре и организации медицинского научного общества (МНО) своего университета. Девушка уверена, что благодаря новой стратегии МНО повысился уровень подготовки научно-исследовательских работ и появился интерес к научным кружкам. Также Лариса представила проект «Нескучный консилиум». Это научно-практическое образовательное мероприятие проводится для развития клинического мышления, индивидуального подхода к больным и кооперации между врачами разных специальностей.

Екатерина Власенко и Святослав Заруцкий, рассказали о важности правильной статической обработки и представили сервис автоматического обсчёта данных «Statzilla». Докладчики утверждают: всего за одну минуту ученый сможет получить необходимый «критерий» и пояснение к нему. Разумеется, пользование услугой не бесплатное, но можно воспользоваться демо-версией.

Также обсудили проект Волгоградского медуниверситета «Просто наука». Любовь Пушкарская, студентка ВолгГМУ, рассказала о его целях и представила сайт (это часть задумки), который запустили как раз в день выступления. Участники съезда заинтересовались «Просто наукой»: они зарегистрировались на сайте прямо во время собрания, и подписались страницу, чтобы следить за новостями.

Впечатлениями о встрече поделился студент лечебного факультета Денис Гузенко: «На самом деле даже не ожидал, что все пройдет именно так. Думал, что будет скучно. В реальности произошло в точности наоборот. Обсудили много насущных тем, но больше всего поразили ребята из Ростова. Их «Statzilla» просто всех оставила с открытыми ртами. Если обобщить, то ни грамма не жалею, что посетили собрание».

МНО – это организации, объединяющие представителей высших медицинских учебных заведений, занимающихся вопросами модернизации научных исследований. На съездах медицинских научных обществ коллективно обсуждают актуальные вопросы и проблемы, находят их верное решение.

Екатерина Андреянова
фото: Татьяна Ракова

Больше фотографий мероприятия - в альбоме группы НОМУС Вконтакте

Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ
Собрание молодежных научных обществ

Сегодня, 23:26; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 1;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены