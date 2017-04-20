В лекционном зале кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии утром 20 апреля было многолюдно. Звучали жаркие споры на научные темы. А причина тому – заседание секции «Морфология» в рамках 75-й апрельской конференции.

Гистология, эмбриология, цитология, биология, анатомия – фундамент медицины. Разве можно открыть что-то новое в этих науках? Казалось бы, корифеи морфологии описали уже все структуры человеческого тела, вплоть до самых мельчайших.

Но Екатерина Мишина, выступающая в категории молодых ученых, из Курского ГМУ доказала обратное. Постоянное совершенствование электронных микроскопов позволяет получить новые сведения о строении различных органов и их структур. Среди учёных ещё не решён вопрос о количестве слоев роговицы, обсуждаются новые детали ее строения. Роговица - часть внешней соединительнотканной оболочки глаза. Но, кроме преломляющей функции, роговица выполняет и защитную. В ее составе выделяют передний эпителий, находящуюся ниже и структурно связанную с ним базальную мембрану, собственно вещество (строму), наружный слой которой обозначен как передняя пограничная пластинка (боуменова мембрана), десцеметову мембрану и эндотелий. Все структуры тесно связаны между собой.

Результатом исследования учёной из Курска стало получение новых данных о микро- и ультраструктурном строении пограничных структур роговицы. Боуменов слой отличается по своему строению от всей стромы. При исследовании с помощью светового микроскопа кажется, что он полностью гомогенен. Но это не так. Оказывается, он представлен нитевидными структурами - коллагеновыми фибриллами. Внутренняя часть стромы прикрепляется к задней пограничной пластинке – десцементовой мембране. Она не входит в состав стромы, но связана с нею за счет своего поверхностного слоя. Электронно-микроскопически можно выделить три слоя, состоящих из коллагеновых волокон и гранулярного вещества. К периферической части этого слоя прилежит задний эпителий, мембрана которого образует с десцементовой клеточные контакты.

Работа студентки Светланы Сергеевой из Курского медуниверситета имеет важное клиническое значение. Светлана со своим соавтором смогла доказать возможность применения антибактериальных полимерных мембран с иммуномодулирующим эффектом. Такой способ может использоваться для лечения травм роговицы и профилактики возможных осложнений.

А Елена Калашникова из Пятигорска - ещё школьница. Девушка учится в 10-м классе, но выступала она от лица Пятигорского медико-фармацевтического института. Елена исследовала ротовую жидкость. Что это такое и в чём её отличие от слюны? Слюна - это секрет, который вырабатывается слюнными железами. Ротовая жидкость - это слюна вместе с микрофлорой полости рта, остатками пищи, жидкостью зубодесневой борозды (маленькое пространство между зубом и десной). Ротовая жидкость, как и ряд других биологических субстратов - самоорганизующаяся система. Она имеет внутреннюю программу перехода из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних условий. Данные о структурно-пространственной организации ротовой жидкости у практически здоровых учащихся старших классов в доступной литературе отсутствуют. Поэтому Елена и решила взять эту тему. Образцы ротовой жидкости, которые исследовала девушка, соответствуют нормальным показателям практически здоровых взрослых людей и не отличаются у мальчиков и девочек.

«Мне стало интересно посмотреть на здоровье своих сверстников. Метод, который мы выбрали оказался очень прост в исполнении и не требовал специальных навыков. Сама я очень хочу поступить в медицинский вуз, мне интересна психиатрия», - поделилась Елена. Школьница успешно совмещает науку и творчество: у неё два музыкальных образования – по классу фортепиано и гитары, ещё она поёт и увлекается оригами.

Член экспертной комиссии Екатерина Багрий, к.м.н., ассистент кафедры анатомии человека ВолгГМУ, подвела краткие итоги секции: «Рассуждения всех ребят на уровне зрелых учёных. Бурные обсуждения говорят о заинтересованности работами. У всех исследований есть большой клинический потенциал».

Валерий Загребин, к.м.н., заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии отметил, что обучение врачей идёт всю жизнь. По его мнению, «обучение сквозь науку» наиболее эффективно, потому что позволяет более глубоко разобраться в интересующих вопросах.

Эксперты отметили высокий уровень работ, их актуальность и разностороннюю направленность. Лучшие работы удостоены призовых мест и благодарностей.

Елена Сухорукова

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Результаты секции "Морфология"

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