В МГУ имени М. В. Ломоносова прошла XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»-2017. Студентка 4 курса ВолгГМУ направления подготовки «Социальная работа» Тамара Исмаилова выступила с докладом и победила в секции «Социология».

В этом году научный форум молодых ученых был приурочен к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского и 60-летию с момента запуска первого спутника Земли. Работа конференции проходила в 37 секциях по фундаментальным отраслям науки. В мероприятии участвовало большое количество молодых исследователей: из 15 тысяч участников, подавших заявку, конкурсный отбор прошли 10 тысяч человек. В итоге в Москву на конференцию съехалось около 9-ти тысяч ученых из 42 зарубежных стран и 85 регионов России. География участников подсекций была весьма масштабной – от Москвы до Якутска. Тематически работы тоже разнились – от политической социологии до социологии управления.

Тамара Исмаилова прошла конкурсный отбор, получила приглашение в Москву для участия в работе секции социологического факультета. Работа секции социологии проходила в 12-ти подсекциях. Тамара представила экспертам доклад на тему «Социальные факторы артериальной гипертензии». Он был посвящен вопросам междисциплинарного подхода при лечении пациентов с данным заболеванием, в секции «Методология социологических исследований». После своего доклада студентка ответила на интересующие комиссию вопросы. В результате эксперты единодушно выразили мнение о том, что у представленной Тамарой научной проблемы есть несомненная актуальность и эвристическая ценность. Особенно заинтересовала комиссию разработка новых методов вторичной профилактики болезни. Влияние на факторы риска ускоряет выздоровление, а, значит, снижает затраты на лечение при сохранении качества жизни пациентов. Даже по окончании выступления Тамары участники конференции и члены комиссии подходили к ней подчеркнуть ещё раз актуальность и значимость проделанной студенткой исследовательской работы.

Такая победа только укрепила её желание продолжать исследование по выбранной тематике. «В стенах МГУ научный дух буквально пропитывает воздух, создаёт особую атмосферу, – говорит Тамара, – поэтому, даст Бог, ещё удастся побывать здесь снова. За подготовку и поддержку хотелось бы поблагодарить свой факультет и лично моего научного руководителя».

Научный руководитель Тамары Исмаиловой – кандидат философских наук, доцент Ирина Сергеевна Гаврилова – всегда говорит своим ученикам, что «методология исследования – это в первую очередь его философия», и, судя по результату участия в научном форуме, философия исследования студентки пришлась по нраву президиуму комиссии научно-практической конференции: девушку наградили грамотой «Лучший доклад секции "Социология"».

М.Е. Волчанский, Тамара Исмаилова

Фото предоставлено Тамарой Исмаиловой