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На кафедре ортопедической стоматологии в 12-й раз состоялась ежегодная студенческая Олимпиада, посвященная 85-летию со дня рождения Заслуженного врача РФ, д.м.н., профессора Виталия Юрьевича Миликевича - основателя кафедры, выдающегося отечественного ученого. Мероприятие традиционно проводится в канун его дня рождения. Студенческая Олимпиада – это отличная возможность для ее участников улучшить свои знания, а также получить новые практические навыки.

Отборочный тур проходил 6 и 7 апреля 2017 года и собрал 31 студента IV курса. Чтобы претендовать на победу, участникам предстояло успешно решить клиническую ситуационную задачу и тестовые задания по основным теоретическим разделам учебной программы 5, 6 и 7 семестров. По результатам отборочного тура в финальную часть прошло 5 участников – Арина Боловина, Анар Гулуев, Михаил Родин, Анастасия Сафонова, Владислав Удинеев.

13 апреля 2017 года на клинической базе Волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники (структурное подразделение №2, ул. Коммунистическая, 31) состоялся заключительный этап XII ежегодной студенческой олимпиады по ортопедической стоматологии. Финальный тур включал практическую часть, на которой олимпийцы соревновались в искусстве протезирования, выполняя следующие задания: препарирование на фантоме 1.1. зуба под керамическую коронку с круговым уступом и изготовление провизорной коронки.

Работы участников оценивало жюри в составе заведующего кафедрой ортопедической стоматологии д.м.н., профессора В.И. Шемонаева, к.м.н., доцента Т.Б. Тимачевой и к.м.н. доцента Т.Н. Климовой. Призовые места распределились следующим образом: абсолютным чемпионом стал Владислав Удинеев (12 группа), I место – Арина Боловина (8 группа), II место – Михаил Родин(12 группа), III место – Анар Гулуев (2 группа) и Анастасия Сафонова (15 группа). Победитель Олимпиады будет защищать честь ВолгГМУ на Всероссийской Студенческой Олимпиаде по стоматологии осенью 2017 года.

20 апреля 2017 года в актовом зале ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» прошло награждение призеров и дипломантов Олимпиады. Кафедра ортопедической стоматологии благодарит всех студентов IV курса за проявленный интерес к Олимпиаде и активное участие в ней.

Т.Н.Климова, к.м.н., доцент;
А.В.Машков, к.м.н., ассистент;
В.А.Степанов, ассистент.

Фото: В.А.Степанов

подарки о спонсоров_1
Зав. кафедрой Шемонаев Виктор Иванович награждает Родина Михаила, 2 место
Боловина Арина 1 место
Удинеев Владислав абсолютный чемпион
варианты индивидуальных заданий
подарки от спонсоров
выполнение индивидуальных заданий на фантомных моделях
Шемонаев Виктор Иванович и Климова Татьяна Николаевна наблюдают за выполнением заданий
Родин Михаил за работой
Сафонова Анастасия 3 место
Боловина Арина за работой
Гулуев Анар 3 место
участники 2 тура олимпиады

Сегодня, 16:14; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 20;
Подразделение: Кафедра ортопедической стоматологии с курсом клинической стоматологии

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