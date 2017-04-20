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Участники кластера «Южный» обсудили воспитательную работу и социальные вопросы

21 апреля состоялась телеконференция комиссии по воспитательной работе и социальным вопросам научно-образовательного медицинского кластера «Южный». Участники мероприятия от Астраханского ГМУ, Кубанского ГМУ и Ростовского ГМУ отчитались о выполнении плана работы Комиссии за 2016-2017 гг.

Согласно плану было проведено 15 мероприятий в рамках Кластера, на которых присутствовали представители образовательных организаций из числа обучающихся. За исключением Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов Юга России, все мероприятия проводились на местах в вузах. Таким образом, студенты вузов кластера могли не только принять участие в мероприятиях, но и познакомиться с культурой городов – участников Кластера.

В рамках заседания был затронут вопрос об информационной открытости и доступности работы образовательных организаций Кластера, по итогам обсуждения которого было принято решение о разработке страницы Кластера на сайтах всех вузов-участников и увеличить публикационную активность в университетских СМИ.

По итогам работы был предложен на обсуждение и утверждение план мероприятий на 2016/2017 учебный год, где обозначены основные направления развития деятельности Комиссии и студенческих организаций университетов по приоритетным направлениям концепции воспитательной работы с обучающими и ключевым моментам реализации молодежной политики.

27-28 апреля на базе Ростовского ГМУ пройдет научно-практическая конференция с международным участием студентов и молодых ученых «Медики – герои войн и локальных конфликтов», где примут участие и студенты ВолгГМУ.

О.А. Дериченко, ассистент кафедры фундаментальной медицины ВолгГМУ,
помощник проректора по воспитательной и внеучебной работе

Фото: В. Н. Морозкин

Сегодня, 10:54; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 27;
Подразделение: Научно-образовательный медицинский кластер ЮФО - «Южный» (Комиссия по социальным вопросам и воспитательной работе)

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