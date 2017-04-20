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День открытых дверей

Ежегодно Волгоградский медицинский университет открывает свои двери для всех желающих. На встрече с абитуриентами первый проректор ВолгГМУ Виктор Мандриков и руководители направлений подготовки ознакомили поступающих с условиями приема, рассказали о стоимости обучения и ответили на вопросы школьников и их родителей.

К  сожалению, актовый зал ВолгГМУ не смог вместить всех желающих, которых было больше тысячи человек.  В связи с этим абитуриентов и их родителей разместили в холле и мраморном зале университета, где шла прямая трансляция с места событий. 

Традиционно популярностью среди школьников пользуются специальности «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия» и «Фармация». Александр Колмаков, ответственный секретарь приемной комиссии, рассказал о правилах приема в университет. Получить информацию о перечне вступительных испытаний и порядке их приоритетности можно здесь.  Для того, чтобы подать документы в ВолгГМУ, не нужно дожидаться результатов ЕГЭ, их вуз может получить самостоятельно.

Напомним, что с 2015 года помимо ЕГЭ поступающим в ВолгГМУ на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» необходимо пройти профессиональное вступительное испытание. Данный этап проводится в университете в письменной форме. Дистанционного прохождения заданий НЕТ. Ознакомиться с темами и программой можно здесь. Оценивают работу по 100-бальной шкале и суммируют с баллами ЕГЭ. Если вы окончили школу с золотой или серебряной медалью, то за это вы получите 5 баллов дополнительно.

Особое внимание уделили новым смежным с медициной специальностям «Биология», «Социальная работа» и «Менеджмент», выпускники которых нужны не только сегодня, но и в будущем.  Более подробную информацию по каждой из них вы можете найти в статье «Тебе, абитуриент. Стань специалистом будущего!»

Выпускников школ и их родителей интересовали различные вопросы, начиная с обучения и заканчивая проживанием будущих студентов в общежитии. Многих беспокоила тема перевода с одной специальности на другую. К примеру, вы поступили на специальность «Педиатрия», но хотели бы перейти на «Лечебное дело».  Такой процесс невозможен.  Даже если вы студент другого медицинского университета, но хотели бы обучаться в ВолгГМУ по той же специальности, то это осуществимо. Помимо высшего образования, на базе ВолгГМУ существует среднее специальное. Прием в колледж ведется только после окончания одиннадцати лет обучения в школе.

Отметим, что на Дне открытых дверей присутствовали не только одиннадцатиклассники, но и школьники, обучающиеся в 9-10 классах. Ребята интересовались довузовской подготовкой. На подготовительном отделении ВолгГМУ существуют как очная, так и очно-заочная формы обучения. Это позволяет посещать курсы детям не только из Волгограда, но и из районов. Для желающих подготовиться к профессиональному вступительному этапу предусмотрены краткосрочные курсы. Запись на летние курсы будет открыта с 10 июня.

Александр Акинчиц, проректор по социально-экономическим вопросам, рассказал о стоимости обучения по каждой специальности на предстоящий учебный год. Тот, кто по каким-либо причинам не смог попасть на День открытых дверей, полную информацию о правилах приема в медицинский университет получит на официальном сайте вуза в разделе «Абитуриенту».

Анастасия Зуева
Фото: Эрдня Бамбушев, Ирина Малич

Больше фото смотри в группе медиастудии «Аллегро» во ВКонтакте.

День открытых дверей
День открытых дверей
День открытых дверей
День открытых дверей
День открытых дверей
День открытых дверей
День открытых дверей
День открытых дверей
День открытых дверей

 

Сегодня, 23:00; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 22;
Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)

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