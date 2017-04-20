Ежегодно Волгоградский медицинский университет открывает свои двери для всех желающих. На встрече с абитуриентами первый проректор ВолгГМУ Виктор Мандриков и руководители направлений подготовки ознакомили поступающих с условиями приема, рассказали о стоимости обучения и ответили на вопросы школьников и их родителей.

К сожалению, актовый зал ВолгГМУ не смог вместить всех желающих, которых было больше тысячи человек. В связи с этим абитуриентов и их родителей разместили в холле и мраморном зале университета, где шла прямая трансляция с места событий.

Традиционно популярностью среди школьников пользуются специальности «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия» и «Фармация». Александр Колмаков, ответственный секретарь приемной комиссии, рассказал о правилах приема в университет. Получить информацию о перечне вступительных испытаний и порядке их приоритетности можно здесь. Для того, чтобы подать документы в ВолгГМУ, не нужно дожидаться результатов ЕГЭ, их вуз может получить самостоятельно.

Напомним, что с 2015 года помимо ЕГЭ поступающим в ВолгГМУ на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» необходимо пройти профессиональное вступительное испытание. Данный этап проводится в университете в письменной форме. Дистанционного прохождения заданий НЕТ. Ознакомиться с темами и программой можно здесь. Оценивают работу по 100-бальной шкале и суммируют с баллами ЕГЭ. Если вы окончили школу с золотой или серебряной медалью, то за это вы получите 5 баллов дополнительно.

Особое внимание уделили новым смежным с медициной специальностям «Биология», «Социальная работа» и «Менеджмент», выпускники которых нужны не только сегодня, но и в будущем. Более подробную информацию по каждой из них вы можете найти в статье «Тебе, абитуриент. Стань специалистом будущего!»

Выпускников школ и их родителей интересовали различные вопросы, начиная с обучения и заканчивая проживанием будущих студентов в общежитии. Многих беспокоила тема перевода с одной специальности на другую. К примеру, вы поступили на специальность «Педиатрия», но хотели бы перейти на «Лечебное дело». Такой процесс невозможен. Даже если вы студент другого медицинского университета, но хотели бы обучаться в ВолгГМУ по той же специальности, то это осуществимо. Помимо высшего образования, на базе ВолгГМУ существует среднее специальное. Прием в колледж ведется только после окончания одиннадцати лет обучения в школе.

Отметим, что на Дне открытых дверей присутствовали не только одиннадцатиклассники, но и школьники, обучающиеся в 9-10 классах. Ребята интересовались довузовской подготовкой. На подготовительном отделении ВолгГМУ существуют как очная, так и очно-заочная формы обучения. Это позволяет посещать курсы детям не только из Волгограда, но и из районов. Для желающих подготовиться к профессиональному вступительному этапу предусмотрены краткосрочные курсы. Запись на летние курсы будет открыта с 10 июня.

Александр Акинчиц, проректор по социально-экономическим вопросам, рассказал о стоимости обучения по каждой специальности на предстоящий учебный год. Тот, кто по каким-либо причинам не смог попасть на День открытых дверей, полную информацию о правилах приема в медицинский университет получит на официальном сайте вуза в разделе «Абитуриенту».

Анастасия Зуева

Фото: Эрдня Бамбушев, Ирина Малич

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