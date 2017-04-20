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Иногородние участники

На апрельскую конференцию в Волгоградский медицинский университет приезжают, без сомнения, талантливые учёные с разных вузов нашей необъятной страны. Но наука – это лишь одна грань их жизни. Сейчас познакомимся поближе с некоторыми участниками.

Евгения Семаева из Самарского меда уже не первый раз в Волгограде. Евгения учится на специальности «Медико-профилактическое дело».  «За год успела съездить во многие города, попутешествовать, увидеть страну. Добилась поставленных целей и поставила новые цели в жизни», - делится студентка.

Молодой учёный-невролог из Ростова-на-Дону Дмитрий Саушев привлёк внимание во время экскурсии. Он очень увлечённо слушал рассказы гида, с большим интересом рассматривал экспонаты в музее-панораме Сталинградской битвы. Молодой человек рассказал, что давно интересуется историей и мечтал посетить город-герой Волгоград. Дмитрий поделился своими мыслями: «Такого человеческого и уважительного отношения я не встречал нигде. Организованные экскурсии силами студентов меня удивили до глубины души!» На вопрос, что для него значит медицина, Дмитрий ответил так: «Это искусство. Так как находить ответы на вопросы патологии организма человека и находить механизмы их коррекции - это не шаблонный способ, это вариант искусства. Я рад, что у меня есть возможность в скором времени стать на достойный путь практической медицины. Наука-это итог талантливой мысли»

Перед заседанием секции акушерства и гинекологии оставалось немного времени. Однако его хватило для того, чтобы пообщаться с Айгуль Агзамовой из Казанского ГМУ. Интересно, как девушка видит свою дальнейшую жизнь? Айгуль рассказала: «Сейчас я на 5 курсе. Я не загадываю далеко. В ближайших планах закончить университет и поступить в ординатуру по специальности акушерство и гинекология. Разумеется, кроме карьеры хочу обзавестись крепкой семьей». Хоть и обучение в медицинском вузе занимает много времени, у студентки выдаются и свободные часы. Она любит играть на фортепиано и на досуге вышивает крестиком.

Елена Наумова представляла на конференции Саратовский медицинский университет. Девушка говорит, что уже определилась с будущей специализацией: «Мне кажется, акушерство и гинекология - специальность, которая нуждается в непрерывном развитии. Ведь рождение здоровых и полноценных детей - залог процветания нашего государства. Очень хотелось бы внести свой вклад в развитие этой специальности, стать профессионалом своего дела, да и элементарно помогать женщинам»

На секции морфологии познакомились со студенткой из Курска, её зовут Светлана Зуева. Она пишет прекрасные стихи и мечтает стать врачом-онкологом.

Отдавать себя людям сквозь время.
Сквозь преграды свои и мечты
Для меня это лучшее бремя,
Для меня это знак доброты.

С первых лет своего института,
Я не знала, кем стать и кем быть.
Бесполезно летела минута,
Я жила, чтобы просто отбыть.

А, потом осознав свои силы,
Я бесследно пошла искать цель.
Мои знания были так хилы,
От незнания била метель.

Вот, сейчас, на 4 я курсе.
В онкологию тихо стремлюсь.
Я скудна пока в данном ресурсе,
Но, от цели - я не отступлюсь.

Светлана, как и многие другие участники, не осталась равнодушной к ВолгГМУ и Волгограду. «Атмосфера вашего вуза на первый взгляд приятная. Прекрасное выступление высокопоставленных лиц, очень интересная история, талантливые молодые личности, которые вдохновляют. Волгоград - большой город, но очень уютный и спокойный. Прекрасная набережная, удивительные достопримечательности - мурашки по коже. Наверное, таких спокойных чувств, как в вашем городе, я не получала нигде», -  рассказала Света.

Перед церемонией закрытия удалось задать несколько вопросов Оксане Покусаевой из Уральского ГМУ. Студентка увлекается тхэквондо, скоро станет обладательницей чёрного пояса. Ещё Оксана занимается переводом научных статей с английского на русский. Пока общалась с Оксаной, успела приметить ещё одного собеседника. Артём Куяров - врач и работает на кафедре физиологии. Он приехал в Волгоград из далёкого Сургута. Артём много раз был в ВолгГМУ и отмечает, что каждый раз организация на отличном уровне и приём тёплый. Сфера профессиональных интересов учёного – микрофлора жителей Севера и подбор пробиотиков для них. «В науке много неизученного и неисследованного – это даёт толчок для работы. Меня вдохновляет общение со студентками, и дома я тоже чувствую большую поддержку», - отметил Артём.

Они такие разные, но всё-таки вместе. Их объединил гостеприимный Волгоград. Хочется верить, что эти студенты и молодые учёные ещё не раз приедут в ВолгГМУ, расскажут о нём своим коллегам. А география апрельской конференции будет с каждым годом расширяться.

Елена Сухорукова
Фото: Татьяна Ракова, Вячеслав Алексеев, Ольга Пикалова, Эрдня Бамбушев, Елена Сухорукова

 

Светлана Зуева
Дмитрий Саушев
Елена Наумова
Евгения Семаева
Иногородние участники
Артем Куяров
Айгуль Агзамова
Иногородние участники

Сегодня, 22:24; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 40;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

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