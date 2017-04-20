На апрельскую конференцию в Волгоградский медицинский университет приезжают, без сомнения, талантливые учёные с разных вузов нашей необъятной страны. Но наука – это лишь одна грань их жизни. Сейчас познакомимся поближе с некоторыми участниками.

Евгения Семаева из Самарского меда уже не первый раз в Волгограде. Евгения учится на специальности «Медико-профилактическое дело». «За год успела съездить во многие города, попутешествовать, увидеть страну. Добилась поставленных целей и поставила новые цели в жизни», - делится студентка.

Молодой учёный-невролог из Ростова-на-Дону Дмитрий Саушев привлёк внимание во время экскурсии. Он очень увлечённо слушал рассказы гида, с большим интересом рассматривал экспонаты в музее-панораме Сталинградской битвы. Молодой человек рассказал, что давно интересуется историей и мечтал посетить город-герой Волгоград. Дмитрий поделился своими мыслями: «Такого человеческого и уважительного отношения я не встречал нигде. Организованные экскурсии силами студентов меня удивили до глубины души!» На вопрос, что для него значит медицина, Дмитрий ответил так: «Это искусство. Так как находить ответы на вопросы патологии организма человека и находить механизмы их коррекции - это не шаблонный способ, это вариант искусства. Я рад, что у меня есть возможность в скором времени стать на достойный путь практической медицины. Наука-это итог талантливой мысли»

Перед заседанием секции акушерства и гинекологии оставалось немного времени. Однако его хватило для того, чтобы пообщаться с Айгуль Агзамовой из Казанского ГМУ. Интересно, как девушка видит свою дальнейшую жизнь? Айгуль рассказала: «Сейчас я на 5 курсе. Я не загадываю далеко. В ближайших планах закончить университет и поступить в ординатуру по специальности акушерство и гинекология. Разумеется, кроме карьеры хочу обзавестись крепкой семьей». Хоть и обучение в медицинском вузе занимает много времени, у студентки выдаются и свободные часы. Она любит играть на фортепиано и на досуге вышивает крестиком.

Елена Наумова представляла на конференции Саратовский медицинский университет. Девушка говорит, что уже определилась с будущей специализацией: «Мне кажется, акушерство и гинекология - специальность, которая нуждается в непрерывном развитии. Ведь рождение здоровых и полноценных детей - залог процветания нашего государства. Очень хотелось бы внести свой вклад в развитие этой специальности, стать профессионалом своего дела, да и элементарно помогать женщинам».

На секции морфологии познакомились со студенткой из Курска, её зовут Светлана Зуева. Она пишет прекрасные стихи и мечтает стать врачом-онкологом.

Отдавать себя людям сквозь время.

Сквозь преграды свои и мечты

Для меня это лучшее бремя,

Для меня это знак доброты.



С первых лет своего института,

Я не знала, кем стать и кем быть.

Бесполезно летела минута,

Я жила, чтобы просто отбыть.



А, потом осознав свои силы,

Я бесследно пошла искать цель.

Мои знания были так хилы,

От незнания била метель.



Вот, сейчас, на 4 я курсе.

В онкологию тихо стремлюсь.

Я скудна пока в данном ресурсе,

Но, от цели - я не отступлюсь.

Светлана, как и многие другие участники, не осталась равнодушной к ВолгГМУ и Волгограду. «Атмосфера вашего вуза на первый взгляд приятная. Прекрасное выступление высокопоставленных лиц, очень интересная история, талантливые молодые личности, которые вдохновляют. Волгоград - большой город, но очень уютный и спокойный. Прекрасная набережная, удивительные достопримечательности - мурашки по коже. Наверное, таких спокойных чувств, как в вашем городе, я не получала нигде», - рассказала Света.

Перед церемонией закрытия удалось задать несколько вопросов Оксане Покусаевой из Уральского ГМУ. Студентка увлекается тхэквондо, скоро станет обладательницей чёрного пояса. Ещё Оксана занимается переводом научных статей с английского на русский. Пока общалась с Оксаной, успела приметить ещё одного собеседника. Артём Куяров - врач и работает на кафедре физиологии. Он приехал в Волгоград из далёкого Сургута. Артём много раз был в ВолгГМУ и отмечает, что каждый раз организация на отличном уровне и приём тёплый. Сфера профессиональных интересов учёного – микрофлора жителей Севера и подбор пробиотиков для них. «В науке много неизученного и неисследованного – это даёт толчок для работы. Меня вдохновляет общение со студентками, и дома я тоже чувствую большую поддержку», - отметил Артём.

Они такие разные, но всё-таки вместе. Их объединил гостеприимный Волгоград. Хочется верить, что эти студенты и молодые учёные ещё не раз приедут в ВолгГМУ, расскажут о нём своим коллегам. А география апрельской конференции будет с каждым годом расширяться.

Елена Сухорукова

Фото: Татьяна Ракова, Вячеслав Алексеев, Ольга Пикалова, Эрдня Бамбушев, Елена Сухорукова