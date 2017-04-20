19 апреля на кафедре русского языка и социально-культурной адаптации состоялся ежегодный конкурс чтецов среди иностранных студентов. В литературном празднике приняли участие студенты из Индии, Ганы, Малайзии, Иордании, Палестины, Азербайджана и Узбекистана. Мероприятие прошло в интерактивном режиме с использованием мультимедийных материалов, коротких постановок студентов и мозгового штурма.

На радость всем иностранным студентам после долгой зимы наступила долгожданная весна. Весна – это длинные солнечные дни, пора любви и эмоций, приятных перемен в жизни, а также ожидание предстоящего литературного праздника, который в этом году собрал всех любителей русской поэзии среди иностранных студентов, желающих принять участие в качестве конкурсанта или слушателя. Тематика заявленных поэтических отрывков была разнообразной: это стихи о Родине, весне, мужестве и героизме на войне, добре, мире, счастье и любви.

Подготовка к предстоящему мероприятию заняла у юных конкурсантов более двух месяцев, но они прошли с пользой для самих студентов. В подготовке к мероприятию приняли участие не только преподаватели кафедры, но и сотрудники научной библиотеки ВолгГМУ. Выставка книг явилась открытым наглядным пособием для зарубежных студентов.

В этом учебном году преподаватели кафедры русского языка и социально-культурной адаптации продолжили знакомить иностранных студентов с творчеством русских и советских поэтов. На литературном празднике, который стал III туром Олимпиады по русскому языку, проводимой кафедрой русского языка, прозвучали стихотворения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Р. Рождественского, Ф. Тютчева, Э. Асадова, К. Симонова, М. Агашиной, А. Дементьева, В. Высоцкого, О. Милявского и других поэтов. Жюри, в состав которого вошли преподаватели кафедры и сотрудники библиотеки, оценивало конкурсантов по нескольким критериям: знание и понимание лирического текста, эмоциональность, артистизм и произносительные навыки.

Конкурс проходил в доброжелательной и позитивной атмосфере сотрудничества. Иностранные чтецы смогли почувствовать эмоциональный мир героев, правильно воспринять лирические события и размышления авторов. Зрителям же запомнились артистичность прочтения стихотворений, эмоциональность и выразительность. Они тоже были вовлечены в конкурсную деятельность, продемонстрировав умение отгадывать загадки, читать скороговорки, отвечать на вопросы мозгового штурма.

После подведения итогов конкурса чтецов среди иностранных студентов победителями стали:

I место

Палагута Юлия, 1курс, леч. фак-т, гр. 30 (Азербайджан)

Салунке Пужа Дипак, 1 курс, леч. фак-т, гр.39 (Индия)

Нагарадж Сурьясрии, 1 курс, леч. фак-т, гр. 41 (Индия)

Нараянан Айссвариа Анандха, 4 курс, леч. фак-т, 52 (Малайзия)

Бин Джамалудин Махамад Шамин, 5 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Малайзия)

Бин Закариах Мохаммад Саид Сауфи, 5 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Малайзия)

Бин Порнамо Хелми, 5 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Малайзия)

II место

Окаша Диаиддин, 1 курс, леч. фак-т, гр. 26 (Палестина)

Махеш Акаш, 1 курс, леч. фак-т, гр. 43 (Индия)

Селвасурия, 3 курс, леч. фак-т, гр. 38 (Индия)

Сундаресан Винотх, 4 курс, леч. фак-т, гр. 40 (Индия)

Анак Ланида Женнифер, 5 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Малайзия)

Бинти Абдул Латиб Нурул Ханис, 5 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Малайзия)

Бинти Ахмад Кефме Асма, 5 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Малайзия)

Бинти Мат Назели Нур Изиунее, 5 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Малайзия)

III место

Албавват Екрам, 1 курс, леч. фак-т, гр. 26 (Иордания)

Сантхи Литтле Флоуер Радж Дженин, 1 курс, леч. фак-т, гр. 43 (Индия)

Дсилва Перл, 3 курс, леч. фак-т, гр. 41 (Индия)

Джениш Джелсекаран, 4 курс, леч. фак-т, гр. 46 (Индия)

Участники конкурса, не занявшие призовые места, были отмечены в номинациях: «За любовь к русскому языку», «За артистизм», «За эмоциональное прочтение», «За любовь к русской поэзии».

По словам преподавателей кафедры, внеаудиторные страноведческие мероприятия предполагают овладение коммуникативными навыками, которые находят своё отражение в способности общения на русском языке как иностранном. В процессе подготовки воспитывается уважение к чужой культуре.

Учитывая профиль обучения иностранных студентов, ежегодный литературный конкурс расширяет познавательные интересы иностранных студентов-медиков, предоставляет возможность участия в нём всем желающим. Победители и участники мероприятия были награждены почетными грамотами и сладкими призами. Фотографии, сделанные после праздника, останутся в альбомах студентов навсегда.

Преподаватели кафедры русского языка и социально-культурной адаптации надеются, что такие мероприятия будут способствовать дружбе между ребятами и помогут им свободно общаться на русском языке.

В. В. Дегтяренко, Н.В. Гончаренко

Фото: А. В. Брыкалин, Ирина Малич



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