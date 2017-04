Лента новостей Все новости

Рубрики Почему упали показатели публикационной активности авторов в РИНЦ? Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это активно развивающаяся система. Совершенствуется наукометрия, создавая новые подходы, а вместе с ней совершенствуется РИНЦ, создавая новые сервисы и показатели. Серьезные изменения произошли за период 2015 – 2017 гг. В декабре 2015 года был создан российский пул (Web of Science RSCI), в него вошли 652 журнала по различным отраслям науки. Информация о журналах - на сайте eLibrary.ru, фильтр - «Входит в базу данных RSCI». В 2016 году журналы RSCI и издания, индексируемые в WoS или Scopus, составили ядро РИНЦ. Кроме того, в том же году изменился принцип расчета показателей авторов в РИНЦ. Эти изменения возникли не спонтанно, а в результате обсуждения на ряде научных конференций и семинаров. РИНЦ произвел перерасчет индекса Хирша по новым правилам. Изменения в правилах опубликованы на странице публикационной активности автора (см. в правой колонке, внизу): При расчете показателей учитываются только публикации, в которых данный ученый является автором или соавтором (не учитываются работы, где он является только редактором, составителем, переводчиком и т.д.).

При расчете показателей не учитываются цитирования из реферативных и научно-популярных журналов, словарей, справочников, методических указаний, авторефератов диссертаций, ненаучных публикаций в журналах (аннотации, персоналии, разное и т.д.), а также из журналов, исключенных из РИНЦ. Совсем недавно на страничке с анализом публикационной активности автора появился новый показатель - пятый индекс Хирша. Этот индекс рассчитывается по ядру РИНЦ. Для расчета индекса Хирша по ядру РИНЦ выбираются статьи, опубликованные в ядре РИНЦ и цитирование из статей, входящих в ядро РИНЦ. Напомню, что ядро РИНЦ – это статьи, опубликованные в журналах, входящих в российский пул Web of Science, Web of Science Core Collection или Scopus. Таким образом, для каждого автора публикуются 5 разных вариантов индекса Хирша. В отчетах, как правило, указывается основной индекс Хирша, который публикуется на странице авторского указателя. В 2017 году произошли новые изменения, касающиеся журналов. 19.04.2017 Интернет-издание «Газета» опубликовало сообщение Геннадия Еременко, генерального директора «Научной электронной библиотеки» eLibrary.Ru, интегрированной с РИНЦ, в котором отмечалось, что «более 300 «мусорных» журналов были исключены из РИНЦ». Об этом он сообщил на проходящей в Москве международной конференции «Научное издание международного уровня — 2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций». Анализируя практику работы некачественных журналов, эксперты выделили несколько критериев, по которым их можно отнести к «мусорным»: число статей велико или быстро растет;

журнал мультидисциплинарный;

требуется оплата публикаций, продажа издательских услуг;

журнал публикует труды заочных конференций;

высокопарные, малограмотные описания миссии журналов;

фейковые отзывы и др. По отдельности эти признаки могут встречаться и у «порядочных» изданий, однако наличие сразу нескольких с большой вероятностью указывает на то, что журнал публикует поток статей без рецензий и часто сосуществует со «своим» диссоветом и даже имеет «своих» людей в экспертных советах ВАК. По словам Еременко, из 6 тыс. журналов из списка РИНЦ к «мусорным» можно отнести порядка тысячи, то есть сейчас из списка РИНЦ исключена треть из них. «Журналов, у которых весьма условное рецензирование, в несколько раз больше. Все понимают, что это большая проблема. Из 6 тыс. журналов нормальное рецензирование есть, дай бог, у тысячи», — рассказал Еременко. Отныне составители РИНЦ намерены следить за публикационной деятельностью журналов. Так, попасть в индекс теперь смогут журналы, существующие не менее двух лет. Либо новый журнал должен выпускаться издательством, которое себя не зарекомендовало с отрицательной стороны. Журнал может быть размещен на платформе eLIBRARY.RU, но при этом не индексироваться в РИНЦ. Таким образом, РИНЦ избавляется от скомпрометированных журналов. Список исключенных журналов доступен на сайте eLibrary.ru в Каталоге журналов, фильтр - «Исключен из РИНЦ». Этот список будет уточняться. Ссылки из журналов, не индексируемых в РИНЦ, не учитываются при расчете показателей публикационной активности авторов. Все вышеперечисленные изменения явились причиной снижения показателей авторов в РИНЦ. О.Ю. Демидова, заведующая отделом

научной медицинской информации ВолгГМУ

