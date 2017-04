Лента новостей Все новости

Рубрики Кто двигает медицину вперед? Эпоха случайных открытий и исследователей-одиночек давно прошла. Сейчас за каждым научным прорывом стоит труд множества людей разных специальностей, работающих в самых разных областях – биологии, информационных технологиях, химии, практической медицине, биофизике. От их взаимодействия зависит дальнейшая судьба открытия. Своими новыми разработками поделились студенты и молодые ученые на 75-й научно-практической конференции ВолгГМУ. Каждое новое лекарство, перед тем, как попасть в руки маркетологов, провизоров, практикующих врачей и пациентов, проходит долгий путь от идеи до таблетки. Сначала биохимики и физиологи занимаются поиском мишени: они устанавливают, на какие звенья патогенеза заболевания необходимо повлиять, чтобы помешать развитию заболевания. Затем подключаются биофизики и специалисты в области биоинформатики, которые моделируют эту мишень с помощью компьютерных программ. Параллельно идет поиск соединения, способного повлиять на ранее обнаруженное звено патогенеза. Что примечательно, этот процесс тоже протекает виртуально, или, как это ещё называется – in silico. Затем эстафета переходит молекулярным биологам, биоинженерам и химикам. Их задача - получить потенциально активные вещества в достаточном количестве для дальнейших исследований. А потом следует ещё более длительный процесс доклинических исследований безопасности и эффективности отобранных молекул. В ходе этого этапа из нескольких сотен соединений может остаться меньше десяти, которые – если повезёт – будут отправлены на клинические исследования. Но это – тема другой статьи. Секция «Биомедицина и молекулярная биология», прошедшая на кафедре фундаментальной медицины и биологии, была посвящена тому самому этапу между идеей и доклиническими исследованиями. Так, в своей работе выпускница ВолгГМУ Яна Короткова изучила активность транспортеров аминокислот в плаценте. «При тестировании новых лекарственных средств для лечения осложнений беременности, необходимо доказать, что они не вредят ни матери, ни плоду. Один из методов оценки безопасности – понять, влияют ли они как-то на функцию плаценты. Например, влияет ли это лекарство на транспорт аминокислот, синтез гормонов и рост клеток», - рассказывает Яна. Основную часть работы исследователь провела в университете Манчестера (Великобритания), где она проходила магистратуру после окончания ВолгГМУ. В отличие от теоретических секций, на Биомедицине и молекулярной биологии не было ни анализа карточек и историй болезней, ни сухих цифр и статистики. Живая наука во всех смыслах. Что только ни исследовали в своих работах молодые экспериментаторы: влияние токсических веществ на активность ферментов печени крыс in vitro; функционирование гематоэнцефалического барьера при ишемии мозга; возрастную нейродегенерацию и даже состав слизи африканских улиток рода Achatina. Как объяснила студентка медико-биологического факультета (направление подготовки – Биотехнические системы и технологии) Зарина Амаханова, эти улитки выбраны не случайно. Во множестве работ описаны различные компоненты слизи, обладающие антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными и даже противоопухолевыми свойствами. И здесь тоже всё не так просто. В теории и содержание улиток, и методика сбора их слизи, её очистки, разделения на компоненты, идентификация и выяснение биологической роли каждой молекулы в тестах in vitro и in vivo – каждый пункт из этого списка может стать научной работой (и не одной), требующей взаимодействия между представителями различных специальностей. И даже стоматологов. Так, в Таиланде в 2015 году провели исследование, в ходе которого выяснили, что слизистый секрет улиток рода Achatina влияет на минерализацию тканей зуба и воспаление в пульпе. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ. На конференции НОМУС секция собрана впервые за всю историю кафедры фундаментальной медицины и биологии. «Наша кафедра создавалась для новых специальностей медико-биологического факультета – биология и биотехнические системы и технологии, - рассказал доцент кафедры Евгений Морковин. - Постепенно в научное общество кафедры пришло достаточное количество талантливых и трудолюбивых студентов, по-настоящему заинтересовавшихся наукой. То, чем мы занимаемся, нельзя отнести к какому-то конкретному направлению. Каждая работа - результат симбиоза биохимии, фармакологии, физиологии и даже фармацевтической химии. Раньше нам приходилось отправлять работы на другие секции, например, экспериментальную патологию или фармакологию, и их было немного. Но работ стало больше, и отличия от других направлений конференции стали более очевидными. Надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться и дальше». Благодаря таким многогранным исследованиям расстояние от фундаментальной идеи до практической медицины сокращается. Она становится более высокотехнологичной. Биомедицинские исследования необходимы для развития трансляционной медицины, благодаря которой станет возможен быстрый приход новейших научных открытий в клиническую практику. Вплоть до использования тончайших молекулярных исследований в рутинной деятельности врача - например, иммунологические, цитокинетические тесты в онкологии. Светлана Клейносова, Евгений Морковин

фото взяты из группы НОМУС ВолгГМУ во ВКонтакте

