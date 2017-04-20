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Cекция №16 "Социальная работа"

Открытая научно-практическая конференция в ВолгГМУ в направлении «Социальная работа и клиническая психология, образовательные технологии» отличилась особым разнообразием участников. Среди них и Рязанский мед, и Волгоградский политех, и школьники. Всего докладов было чуть больше двадцати, но это не снизило интерес к каждому из них.

Места в каждой из категорий участников распределились следующим образом:

Молодые учёные:

  1. Александр Балалин (ВолгГМУ)
  2. Дарья Кулина (РязГМУ)
  3. Совместная работа Дарьи Луговкиной и Светланы Савченко ( ВолгГТУ), доклад Юлии Навроцкой (ВолгГМУ)

Студенты:

  1. Юлия Крутова (ВолгГМУ)
  2. Анастасия Сущенко (ВолгГМУ), Валерия Курушкина (ВолгГМУ)
  3. Екатерина Евдокимова (ВолгГМУ), Диана Оганова (ВолгГМУ)

Школьники:

  1. Совместная работа Д.А. Кучеренко и А.А. Кошелевой (МОУ СШ N49, Волгоград)
  2. Совместная работа Д.М. Вишнивецкой и А.Ю. Тереховой (МБОУ ГСШ N1, Волгоград)

Президиум был искренне обрадован тому, что среди докладчиков были студенты лечебного факультета, исследующие медико-социальные проблемы пациентов.

Не обошли участники тему мобильных приложений на службе у обучения. Сразу два докладчика подготовили исследования по этой проблеме. А один из них, Александр Баланин, клинический ординатор кафедры офтальмологии ВолгГМУ, даже занял первое место среди молодых учёных. В своём докладе Александр рассказал об официальном приложении университета «Тесты ВолгГМУ»,  которое сейчас совершенствуется для подготовки студентов к аккредитации. Следует отметить, что приложение запустилось в конце ноября 2015 года. До этого, по словам исследователя, никто подобное в нашем вузе не делал, а в других вузах такое почти не встречается. Те же приложения, которые имеются, либо неофициальные с большим количеством рекламы, либо веб-версии.

Я решила задать победителю несколько вопросов.

- Кому пришла идея создать подобное приложение? Что послужило вдохновением?

- Идея разработана вместе с научным руководителем - зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н., доцентом Валерием Загребиным. Вдохновением послужила актуальность темы современных форм обучения и отсутствие качественных аналогов.

- А кто составлял эти тесты? Откуда вы их брали? Планируется ли расширение "каталога" дисциплин?

- Тесты были разработаны при непосредственном участии сотрудников кафедр ВолгГМУ. Тестовые задания составлены в соответствии с рабочей программой по предмету и ФГОС. За всё время существования первой версии набралось более двух с половиной тысяч тестовых заданий (по всем дисциплинам вместе взятым). С новым обновлением в мае в программу добавятся ещё более 20 тысяч тестовых заданий (новые дисциплины и аккредитация).Уже собраны базы дисциплин: Фармакология, ОЗЗ, Рентгенология и др.

- Чем данное приложение отличается от приложения, которое представил ещё один докладчик этого направления конференции?

- В той разработке - неофициальное программное обеспечение. У нас код, повторюсь, защищён авторскими правами. Вуз официально имеет права правообладателя на «Тесты ВолгГМУ». Вдобавок, та разработка ведётся только под платформу Андроид.

- А какие обновления ожидать в ближайшем будущем?

- Наполнение баз данных кафедр, аккредитационный раздел. Об остальных нововведениях в день анонса (о нём будет сообщено позднее) станет всем известно.

- Какая  цель у разработчиков «Тесты ВолгГМУ»?

- Большой-большой секрет.  Могу только сказать, что это будет нечто большее, чем просто приложение для тестирования.

Пожелаем же направлению конференции и дальше расширять тематику работ и быть интересной площадкой для междисциплинарных исследований.

Тамара Исмаилова
фото предоставлены группой НОМУС ВолгГМУ во ВКонтакте

Cекция №16 "Социальная работа"
Cекция №16 "Социальная работа"
Cекция №16 "Социальная работа"
Cекция №16 "Социальная работа"
Cекция №16 "Социальная работа"
Cекция №16 "Социальная работа"
Cекция №16 "Социальная работа"
Cекция №16 "Социальная работа"

Сегодня, 17:36; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 33;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

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