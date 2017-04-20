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Состоится XIII конференция ревматологов «Современная ревматология – достижения и перспективы». Организатор мероприятия - ФГБНУ «НИИ Клинической и экспериментальной ревматологии». Конференция пройдет 23-24 мая по адресу г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13 (1 этаж).
Мероприятие аккредитовано по системе НМО.
Сегодня, 19:27; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Объявления; Просмотров: 13;
Подразделение: Кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ
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28.04.17 16:30 Собрание СНО по травматологии и ортопедии
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