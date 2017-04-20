Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» XIII конференция ревматологов

Лента новостей

XIII конференция ревматологов

Состоится XIII конференция ревматологов «Современная ревматология – достижения и перспективы». Организатор мероприятия - ФГБНУ «НИИ Клинической и экспериментальной ревматологии». Конференция пройдет 23-24 мая по адресу г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13 (1 этаж).

  • начало: 8.30 (регистрация участников)
  • конференция: 9.30 – 17.50. 

Мероприятие аккредитовано по системе НМО.

Сегодня, 19:27; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Объявления; Просмотров: 13;
Подразделение: Кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены