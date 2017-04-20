Состоится XIII конференция ревматологов «Современная ревматология – достижения и перспективы». Организатор мероприятия - ФГБНУ «НИИ Клинической и экспериментальной ревматологии». Конференция пройдет 23-24 мая по адресу г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13 (1 этаж).

начало: 8.30 (регистрация участников)

конференция: 9.30 – 17.50.

Мероприятие аккредитовано по системе НМО.