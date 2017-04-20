Состоялась региональная образовательная школа (РОШ) Российской Ассоциации по остеопорозу (РАОП) «Остеопороз в практике клинициста: диагностика, лечение и медицинская реабилитация». 22 апреля в мероприятии приняли участи более 100 врачей Волгограда, в том числе сотрудники многих кафедр ВолгГМУ.

Остепороз – это мультидисциплинарная проблема. Ежедневно с ней сталкиваются врачи разных специальностей: травматологи, ревматологи, эндокринологи, гинекологи, терапевты, врачи общей практики, неврологи и другие. В текущем году РОШ РАОП уже состоялась Ростове-на-Дону, Воронеже и Москве.

Цель проведения РОШ под эгидой РАОП – оптимизация и систематизирование знаний врачей разных специальностей, а также обеспечение равного доступа к самым полным и последним рекомендациям по остепорозу для специалистов из разных городов. Прошедшая РОШ РАОП – это элемент непрерывного медицинского образования (НМО). В отличие от привычных конференций и конгрессов формат школы помог лучше разобраться в проблемных вопросах и аспектах конкретной клинической ситуации. Открыла мероприятие директор НИИ Клинической и экспериментальной ревматологии, профессор кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии и курсом клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей (ФУВ), д.м.н. И.А. Зборовская. Она подчеркнула актуальность и своевременность разговора об остеопорозе.

В ходе работы школы с лекциями выступили: президент РАОП, профессор кафедры семейной медицины Северо-западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, д.м.н. О.М. Лесняк (г. Санкт-Петербург); вице-президент РАОП, профессор кафедры терапии Ярославского государственного медицинского университета (ЯГМУ), заместитель главного врача по лечебной работе ГБСМП им. Н.В. Соловьева, д.м.н. О.Б. Ершова (г. Ярославль); член Президиума РАОП, заведующая отделом активного долголетия, заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Российского национального центра медицинской реабилитации и курортологии (РНЦ МРиК), к.м.н. Л.А. Марченкова (г. Москва).

Л.А. Марченкова прочла лекции: «Медико-социальное значение, эпидемиология и классификация остеопороза. Метаболизм костной ткани и механизмы развития остеопороза», «Лечение и медицинская реабилитация пациентов с тяжелым остеопорозом и переломами». О.М. Лесняк поделилась докладами: «Алгоритмы диагностики остеопороза и выявление пациентов с высоким риском переломов. Место модели FRAX в оценке риска переломов и диагностике остеопороза в России», «Длительная терапия остеопороза и лекарственные каникулы: вопросы и ответы». О.Б. Ершова представила лекции: «Дифференцированный подход к назначению препаратов кальция и витамина D для профилактики и лечения остеопороза», «Современная фармакотерапия остеопороза: алгоритмы выбора».

Кроме этого, докладчиками был проведен мастер-класс «Разбор клинических случаев в отдельных группах». Не обошлось и без оживленной дискуссии. В ней приняли участие: ассистент кафедры детских инфекционных болезней, к.м.н. К.О. Каплунов; доцент кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии и курсом клинической ревматологии ФУВ, к.м.н. А.С. Чернов; ассистент кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи И.Ю. Колесникова; заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом травматологии и ортопедии ФУВ, д.м.н., профессор Д.А. Маланин.

Клинически выяснили: жители Волгограда и области попадают в зону дефицита витамина D из-за географического положения в период с октября по апрель. Это требует его приема для профилактики развития остеопороза.

Завершилась школа тестированием и выдачей сертификатов с зачислением 6 баллов по системе НМО.

Подробности на сайте.

Роман Мяконький