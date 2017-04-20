Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Школа РАОП в Волгограде

Лента новостей

На фото слева направо: ассистент кафедры детских инфекционных болезней ВолгГМУ, к.м.н. К.О. Каплунов; президент РАОП, профессор кафедры семейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. О.М. Лесняк; А.И. Бобринева

Состоялась региональная образовательная школа (РОШ) Российской Ассоциации по остеопорозу (РАОП) «Остеопороз в практике клинициста: диагностика, лечение и медицинская реабилитация». 22 апреля в мероприятии приняли участи более 100 врачей Волгограда, в том числе сотрудники многих кафедр ВолгГМУ.

Остепороз – это мультидисциплинарная проблема. Ежедневно с ней сталкиваются врачи разных специальностей: травматологи, ревматологи, эндокринологи, гинекологи, терапевты, врачи общей практики, неврологи и другие. В текущем году РОШ РАОП уже состоялась Ростове-на-Дону, Воронеже и Москве.

Цель проведения РОШ под эгидой РАОП – оптимизация и систематизирование знаний врачей разных специальностей, а также обеспечение равного доступа к самым полным и последним рекомендациям по остепорозу для специалистов из разных городов. Прошедшая РОШ РАОП – это элемент непрерывного медицинского образования (НМО). В отличие от привычных конференций и конгрессов формат школы помог лучше разобраться в проблемных вопросах и аспектах конкретной клинической ситуации.Открыла мероприятие директор НИИ Клинической и экспериментальной ревматологии, профессор кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии и курсом клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей (ФУВ), д.м.н. И.А. Зборовская. Она подчеркнула актуальность и своевременность разговора об остеопорозе.

В ходе работы школы с лекциями выступили: президент РАОП, профессор кафедры семейной медицины Северо-западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, д.м.н. О.М. Лесняк (г. Санкт-Петербург); вице-президент РАОП, профессор кафедры терапии Ярославского государственного медицинского университета (ЯГМУ), заместитель главного врача по лечебной работе ГБСМП им. Н.В. Соловьева, д.м.н. О.Б. Ершова (г. Ярославль); член Президиума РАОП, заведующая отделом активного долголетия, заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Российского национального центра медицинской реабилитации и курортологии (РНЦ МРиК), к.м.н. Л.А. Марченкова (г. Москва).

Л.А. Марченкова прочла лекции: «Медико-социальное значение, эпидемиология и классификация остеопороза. Метаболизм костной ткани и механизмы развития остеопороза», «Лечение и медицинская реабилитация пациентов с тяжелым остеопорозом и переломами». О.М. Лесняк поделилась докладами: «Алгоритмы диагностики остеопороза и выявление пациентов с высоким риском переломов. Место модели FRAX в оценке риска переломов и диагностике остеопороза в России», «Длительная терапия остеопороза и лекарственные каникулы: вопросы и ответы». О.Б. Ершова представила лекции: «Дифференцированный подход к назначению препаратов кальция и витамина D для профилактики и лечения остеопороза», «Современная фармакотерапия остеопороза: алгоритмы выбора».

Кроме этого, докладчиками был проведен мастер-класс «Разбор клинических случаев в отдельных группах». Не обошлось и без оживленной дискуссии. В ней приняли участие: ассистент кафедры детских инфекционных болезней, к.м.н. К.О. Каплунов; доцент кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии и курсом клинической ревматологии ФУВ, к.м.н. А.С. Чернов; ассистент кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи И.Ю. Колесникова; заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом травматологии и ортопедии ФУВ, д.м.н., профессор Д.А. Маланин.

Клинически выяснили: жители Волгограда и области попадают в зону дефицита витамина D из-за географического положения в период с октября по апрель. Это требует его приема для профилактики развития остеопороза.

Завершилась школа тестированием и выдачей сертификатов с зачислением 6 баллов по системе НМО.

Подробности на сайте.

Роман Мяконький

Сегодня, 19:02; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Медицина региона; Просмотров: 32;
Подразделение: Кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены