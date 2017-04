Лента новостей Все новости

Рубрики Компьютерный поиск фармакологически активных веществ в рамках 75-й научно-практической конференции В стенах Волгоградского медицинского университета на кафедре фармакологии прошло слушание докладов, посвященных теме сахарного диабета. Преподаватели, молодые учёные и студенты продемонстрировали результаты компьютерного анализа, как метода поиска нужных веществ для дальнейшей работы. Если докопаться до сути, то при этом заболевании уровень глюкозы в крови значительно повышается. В организме протекают взаимодействия глюкозы с белками. Вследствие этого процесса образуются так называемые конечные продукты гликирования, которые способны вступать в дальнейшие реакции. Однако после процесса гликирования, белки теряют свои физико-химические свойства и биологические функции. Соответственно, это негативно сказывается на работе тканей и органов. Следовательно, нужно искать такие вещества, которые будут ингибировать реакцию гликирования (с антигликирующей активностью). Но не просто найти их с помощью исследований в естественных условиях (in vivo), как это было ранее, а с помощью компьютерного моделирования (in silico). Почему преимущество именно у компьютерного анализа? Дело в том, что такой метод позволяет обработать большее количество данных и получить результаты в более короткие сроки, чем при методе in vivo. Во всех работах, представленных на конференции, прослеживалось единое направление - поиск веществ, которые могли бы препятствовать образованию конечных продуктов гликирования. Доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры фармакологии Павел Васильев рассказал об идее общей работы: «Идея исследования была посмотреть, как работают различные методы прогноза одной и той же активности. Здесь докладывались четыре подхода, а именно: 1 – метод сходства к испытанным не нами соединениям, 2 – метод сходства к испытанным соединениям по нашей методике, 3 – метод по реакции с метилглиоксалем, 4 – по параметрам реакционной способности. Причём две последние методики были основаны на нейросетевом моделировании, а две первые - на схожести структурных формул. Именно в этой последовательности точность поиска увеличивается при переходе от веществ, которые испытывались не нами к тем, которые испытывались нами по структурному сходству. Когда мы используем какие-либо квантово-химические электронные параметры в случае реакции с метилглиоксалем, точность еще больше повышается. Но самая хорошая точность была получена при использовании общих квантово-химических, отражающих реакционную способность соединений и с использованием нейросетевого моделирования. Мне приятно, что эта совокупность докладов была сделана нашими молодыми учёными, начинающими коллегами, коллективно. Это очень важно. Кто-то делал одно, кто-то – другое. То, что мы сегодня увидели, как мне кажется, свидетельство того, что нужно активнее обмениваться информацией, активнее сотрудничать». Почётное 1 место среди молодых учёных заняла Лаура Яналиева с работой «Прогноз активности разрывателей сшивок гликированных белков методом сходства к испытанным соединениям». 1 место среди студентов занял Владлен Клочков, студент 4 курса фармацевтического факультета с работой «Прогноз ингибирующей α – глюкозидазу активности синтетических соединений по сходству с природнымихроманами». 2 место среди студентов заняла студентка 4 курса медико-биологического факультета Елена Соколова с работой «Виртуальный скрининг антигликирующих соединений методом сходства к эталонам». 3 место разделили между собой студентки 4 курса медико-биологического факультета Ксения Хитун и Екатерина Змиевская. Ксения представила работу «Прогноз антигликирующей активности с помощью интегральной нейросетевой модели». «Метод прогноза нейросетевой моделью относительно новый, но по всем данным – перспективный. Мы определили точность этого метода прогноза с помощью экспериментов in vitro, и точность метода составила 85%», – пояснила Ксения. Екатерина Змиевская, студентка 4 курса медико-биологического факультета рассказала о своей работе: «Суть работы проста – получить нейросетевую модель, позволяющую из множества самых разных молекул отбирать те, которые скорее всего проявят конкретную фармакологическую активность (в моей работе это антигликирующая активность). Это важно, потому что в современной фармакологии финансово да и просто физически невозможно протестировать экспериментально то огромное количество веществ, которое сегодня существует». Инна Егорова

Фото взяты из группы НОМУС ВолгГМУ во ВКонтакте

Подразделение: Сегодня, 15:10; Опубликовал: Евгения Иванова ; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ ; Просмотров: 8;Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов



Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.

Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ. Авторизуйтесь ВКонтакте , чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.