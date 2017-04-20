Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Компьютерный поиск фармакологически активных веществ в рамках 75-й научно-практической конференции

Лента новостей

Секция №21 "Компьютерный поиск активных в-в"

В стенах Волгоградского медицинского университета на кафедре фармакологии прошло слушание докладов, посвященных теме сахарного диабета. Преподаватели, молодые учёные и студенты продемонстрировали результаты компьютерного анализа, как метода поиска нужных веществ для дальнейшей работы.

Если докопаться до сути, то при этом заболевании уровень глюкозы в крови значительно повышается. В организме протекают взаимодействия глюкозы с белками. Вследствие этого процесса образуются так называемые конечные продукты гликирования, которые способны вступать в дальнейшие реакции. Однако после процесса гликирования, белки теряют свои физико-химические свойства и биологические функции. Соответственно, это негативно сказывается на работе тканей и органов.

Следовательно, нужно искать такие вещества, которые будут ингибировать реакцию гликирования (с антигликирующей активностью). Но не просто найти их с помощью исследований в естественных условиях (in vivo), как это было ранее, а с помощью компьютерного моделирования (in silico). Почему преимущество именно у компьютерного анализа? Дело в том, что такой метод позволяет обработать большее количество данных и получить результаты в более короткие сроки, чем при методе in vivo.

Во всех работах, представленных на конференции, прослеживалось единое направление - поиск веществ, которые могли бы препятствовать образованию конечных продуктов гликирования. Доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры фармакологии Павел Васильев рассказал об идее общей работы: «Идея исследования была посмотреть, как работают различные методы прогноза одной и той же активности. Здесь докладывались четыре подхода, а именно: 1 – метод сходства к испытанным не нами соединениям, 2 – метод сходства к испытанным соединениям по нашей методике, 3 – метод по реакции с метилглиоксалем, 4 – по параметрам реакционной способности. Причём две последние методики были основаны на нейросетевом моделировании, а две первые - на схожести структурных формул.

Именно в этой последовательности точность поиска увеличивается при переходе от веществ, которые испытывались не нами к тем, которые испытывались нами по структурному сходству. Когда мы используем какие-либо квантово-химические электронные параметры в случае реакции с метилглиоксалем, точность еще больше повышается. Но самая хорошая точность была получена при использовании общих квантово-химических, отражающих реакционную способность соединений и с использованием нейросетевого моделирования.

Мне приятно, что эта совокупность докладов была сделана нашими молодыми учёными, начинающими коллегами, коллективно. Это очень важно. Кто-то делал одно, кто-то – другое.  То, что мы сегодня увидели, как мне кажется, свидетельство того, что нужно активнее обмениваться информацией, активнее сотрудничать».

Почётное 1 место среди молодых учёных заняла Лаура Яналиева с работой «Прогноз активности разрывателей сшивок гликированных белков методом сходства к испытанным соединениям».

1 место среди студентов занял Владлен Клочков, студент 4 курса фармацевтического факультета с работой «Прогноз ингибирующей α – глюкозидазу активности синтетических соединений по сходству с природнымихроманами».

2 место среди студентов заняла студентка 4 курса медико-биологического факультета Елена Соколова с работой «Виртуальный скрининг антигликирующих соединений методом сходства к эталонам».

3 место разделили между собой студентки 4 курса медико-биологического факультета Ксения Хитун и Екатерина Змиевская. Ксения представила работу «Прогноз антигликирующей активности с помощью интегральной нейросетевой модели». «Метод прогноза нейросетевой моделью относительно новый, но по всем данным – перспективный. Мы определили точность этого метода прогноза с помощью экспериментов in vitro, и точность метода составила 85%», – пояснила Ксения.

Екатерина Змиевская, студентка 4 курса медико-биологического факультета рассказала о своей работе: «Суть работы проста – получить нейросетевую модель, позволяющую из множества самых разных молекул отбирать те, которые скорее всего проявят конкретную фармакологическую активность (в моей работе это антигликирующая активность). Это важно, потому что в современной фармакологии финансово да и просто физически невозможно протестировать экспериментально то огромное количество веществ, которое сегодня существует».

Инна Егорова
Фото взяты из группы НОМУС ВолгГМУ во ВКонтакте

Секция №21 "Компьютерный поиск активных в-в"
Секция №21 "Компьютерный поиск активных в-в"
Секция №21 "Компьютерный поиск активных в-в"
Секция №21 "Компьютерный поиск активных в-в"
Секция №21 "Компьютерный поиск активных в-в"
Секция №21 "Компьютерный поиск активных в-в"

Сегодня, 15:10; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 8;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены