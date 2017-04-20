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Конкурс чтецов среди иностранных студентов

Это и другие стихотворения русских поэтов, посвящённые любви к Родине, прозвучали на литературном конкурсе чтецов в ВолгГМУ. Мероприятие проводится ежегодно среди иностранных студентов при поддержке кафедры русского языка и социально-культурной адаптации.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто выучить и прочесть зарифмованные строки? На самом деле, это большой подвиг - с выражением произнести стихотворное произведение на иностранном языке перед полным лекционным залом. Это не шутка, в зале действительно был аншлаг. Места в аудитории на шестом этаже главного корпуса оставались только на задних рядах, а студенты всё приходили, стараясь занять оставшиеся.

«Спасибо за уважительное отношение к русскому языку и русской поэзии. Сегодня вы показали, что обладаете артистизмом, что умеете уверенно и с интонацией читать стихи. Вы поднялись на ступеньку выше, и можно сказать, что ваши преподаватели могут гордиться вами», – обратилась к студентам член жюри, преподаватель кафедры Елена Узденова.

Иностранцы – благодарные слушатели. Стихи звучали практически в полной тишине, а бурные аплодисменты сопровождали выступление каждого чтеца. «С чего начинается Родина?» Константина Ибряева, «Растёт в Волгограде берёзка» Маргариты Агашиной, «Родина» Михаила Лермонтова, «Жди меня» Константина Симонова – эти и ещё многие другие произведения прозвучали в этот день.

Жюри оценивало чтение стихотворений по нескольким критериям: выше всего ставилась фонетика, интонация и сложность произведения. Это одни из самых непростых для иностранцев показателей. Также не обошли вниманием артистизм, эмоциональность и выразительность прочтения, знание и понимание текста. Сложно новоиспечённому первокурснику переговорить шестикурсника, который в России провёл не один год. Поэтому по результатам конкурса приняли решение сравнивать выступления студентов одного года обучения. Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации не предоставила результаты, пообещав опубликовать их позднее.

По словам доцента кафедры Натальи Гончаренко, публичное чтение стихов, особенно на иностранном языке, позволяет побороть внутренний страх и помогает стать увереннее. Каждый чтец получает возможность сравнить свой уровень владения русским языком с другими выступающими, увидеть свои сильные и слабые стороны. Это даёт заряд сил и энергии, положительные эмоции. Студенты ещё несколько дней будут обсуждать конкурс и делиться впечатлениями.

Светлана Клейносова
фото: Ирина Малич

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Конкурс чтецов среди иностранных студентов
Конкурс чтецов среди иностранных студентов
Конкурс чтецов среди иностранных студентов
Конкурс чтецов среди иностранных студентов
Конкурс чтецов среди иностранных студентов
Конкурс чтецов среди иностранных студентов
Конкурс чтецов среди иностранных студентов
Конкурс чтецов среди иностранных студентов
Конкурс чтецов среди иностранных студентов

Сегодня, 14:11; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 32;
Подразделение: Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации

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