Это и другие стихотворения русских поэтов, посвящённые любви к Родине, прозвучали на литературном конкурсе чтецов в ВолгГМУ. Мероприятие проводится ежегодно среди иностранных студентов при поддержке кафедры русского языка и социально-культурной адаптации.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто выучить и прочесть зарифмованные строки? На самом деле, это большой подвиг - с выражением произнести стихотворное произведение на иностранном языке перед полным лекционным залом. Это не шутка, в зале действительно был аншлаг. Места в аудитории на шестом этаже главного корпуса оставались только на задних рядах, а студенты всё приходили, стараясь занять оставшиеся.

«Спасибо за уважительное отношение к русскому языку и русской поэзии. Сегодня вы показали, что обладаете артистизмом, что умеете уверенно и с интонацией читать стихи. Вы поднялись на ступеньку выше, и можно сказать, что ваши преподаватели могут гордиться вами», – обратилась к студентам член жюри, преподаватель кафедры Елена Узденова.

Иностранцы – благодарные слушатели. Стихи звучали практически в полной тишине, а бурные аплодисменты сопровождали выступление каждого чтеца. «С чего начинается Родина?» Константина Ибряева, «Растёт в Волгограде берёзка» Маргариты Агашиной, «Родина» Михаила Лермонтова, «Жди меня» Константина Симонова – эти и ещё многие другие произведения прозвучали в этот день.

Жюри оценивало чтение стихотворений по нескольким критериям: выше всего ставилась фонетика, интонация и сложность произведения. Это одни из самых непростых для иностранцев показателей. Также не обошли вниманием артистизм, эмоциональность и выразительность прочтения, знание и понимание текста. Сложно новоиспечённому первокурснику переговорить шестикурсника, который в России провёл не один год. Поэтому по результатам конкурса приняли решение сравнивать выступления студентов одного года обучения. Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации не предоставила результаты, пообещав опубликовать их позднее.

По словам доцента кафедры Натальи Гончаренко, публичное чтение стихов, особенно на иностранном языке, позволяет побороть внутренний страх и помогает стать увереннее. Каждый чтец получает возможность сравнить свой уровень владения русским языком с другими выступающими, увидеть свои сильные и слабые стороны. Это даёт заряд сил и энергии, положительные эмоции. Студенты ещё несколько дней будут обсуждать конкурс и делиться впечатлениями.

Светлана Клейносова

фото: Ирина Малич

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