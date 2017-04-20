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«Школа молодого исследователя» для первокурсников

Неделя науки в Волгоградском медицинском университете хоть и проводилась в первый раз, но выдалась весьма и весьма насыщенной. 75-я конференция сама по себе – глобальное событие для всего вуза и научной общественности. Однако нашлось место и для Школы молодого исследователя.

В этот раз команде тьюторов Совета НОМУС ВолгГМУ пришлось немного отойти от уже ставшего привычным формата тренингов в малых группах. Ведь школа проводилась в одной большой аудитории Морфокорпуса. К тому же слушателями стали преимущественно студенты 1-го курса лечебного факультета, ни много ни мало 126 человек.

Получилось так, что тренинги шли один за другим с небольшим перерывом. Наверное, поэтому некоторые в отзывах назвали их «лекциями»: «Если честно, лекция очень понравилась. Действительно хочется слушать (хотя впереди итоговая). Молодцы!» - поделилась впечатлениями студентка 1 курса лечебного факультета Елизавета Москевич. А Марии Ковалевой понравился сам формат мероприятия: «Спасибо большое за презентацию! Очень приятная атмосфера на тренингах. Классный метод проведения. Юмор. Общение. Чувствуется уверенность, открытость, расположенность ораторов».

Тематика мастер-классов осталась классической для первого уровня Школы:

  • введение по основам научных знаний; написание литературного обзора, структура научной статьи (Ольга Биткова, 5 курс педиатрического ф-та);
  • работа с электронными базами научных данных (e-library, PubMed, и др.) (Максим Гоник, 5 курс педиатрического ф-та);
  • статистическая обработка научных данных (Яна Филлипова, 4 курс, медико-профилактическое дело);
  • презентация научной работы и выступление на публике (Алексей Куличкин, 5 курс педиатрического ф-та).

На самом деле, проводить тренинг для 10-12 человек и выступать перед такой большой аудиторией – совершенно разные вещи. Во втором случае сложнее удержать внимание слушателей, кому-то на последних рядах не так хорошо слышно или видно, кто-то стесняется задавать вопросы. Одни считают, что мероприятие слишком затянуто, другим, наоборот, хочется послушать побольше и подольше. Анна Серкина, студентка 1 курса лечебного факультета: «Мне очень понравилось, было интересно. Понравился формат презентаций, просто выглядят красиво. Классно то, что практически вся информация была доступна. Видео в конце – «плюс» в вашу копилку».

Иван Еременко, студент 1 курса лечебного факультета, даже немного пожалел, что не поучаствовал в Школе ранее : «Мне очень понравился тренинг, такие тренинги помогают студенту развиваться в научном плане, в плане структурирования своих мыслей, своего выступления. Главной ошибкой моего обучения было то, что до этого дня я ни разу в этом не участвовал. Очень хочу начать работать, буду ходить дальше на тренинги».

В любом случае, хочется надеяться, что эти тренинги принесут свои плоды. А судя по опыту предыдущих Школ, результаты есть. Проявляются же они в ежегодном увеличении публикационной активности студентов ВолгГМУ.

Ольга Биткова
фото автора

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«Школа молодого исследователя» для первокурсников
«Школа молодого исследователя» для первокурсников
«Школа молодого исследователя» для первокурсников
«Школа молодого исследователя» для первокурсников
«Школа молодого исследователя» для первокурсников

Сегодня, 13:32; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 13;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

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