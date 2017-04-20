Утром 20 апреля на кафедре медицины катастроф ВолгГМУ в аудитории № 6 состоялось заседание секции «Медицина катастроф» в рамках 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины».

В составе экспертной комиссии были: доцент кафедры медицины катастроф, д.соц.н., к.м.н. А.Д.Доника, старший преподаватель кафедры медицины катастроф, к.м.н. Е.Н.Солонцова, старший преподаватель кафедры медицины катастроф М.В.Еремина, старший преподаватель кафедры медицины катастроф.

Всего в секции было заявлено 41 работа, из которых - 11 докладов. Экспертной комиссией среди студенческих работ лучшей признана работа А.А.Смольянинова, А.А.Стаценко, А.Ф.Жирякова, М.О.Влазневой «Оценка степени развития интеллекта выпускников ВолгГМУс целью определения профессиональной готовности к деятельности в чрезвычайных ситуациях». 2 место заняла работа студентов Э.И.Дрегваль, Д.А.Голубкина «Уровень теоретической подготовки студентов медицинских вузов 1-3 курсов к действиям в условиях ЧС», 3 место – М.А.Мелиховой «Анализ реализации трехуровневой системы медицинской эвакуации пострадавших в ДТП».

М.В. Еремина, старший преподаватель

кафедры медицины катастроф ВолгГМУ

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