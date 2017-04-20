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Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию

Утро субботы не прошло даром для членов НОМУС Волгорадского медуниверситета. Новенькие ребята, и «старички» пришли на ставший традиционным тренинг по социальному взаимодействию. Этот семинар – одно из мероприятий, завершающих первую Неделю науки в ВолгГМУ. Море улыбок, смех, позитивное настроение согревали участников, несмотря на то, что погода за окном была переменчива.

Интересно, что тренинг проводят студенты ВолгГМУ. Они готовы и учиться, и демонстрировать освоенные профессиональные компетенции. Организовали мероприятие студентки третьего курса специальности «Социальная работа» - Дарья Шмакова и Наталья Пономарева. Руководитель проекта - доцент кафедры социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий, к.филос.н. Ирина Гаврилова.

Данный тренинг разработали, чтобы повысить сплоченность и взаимодействие ребят в коллективе НОМУС. Общение «ветеранов» и новичков создает преемственность поколений, сближает их между собой.

Участники выполняли упражнения для снятия эмоционального напряжения, развития умения прислушиваться к мнению группы и находить нестандартные решения. Сплоченность участников - залог благоприятного социально-психологического климата в группе. А это способствует общему организационному развитию и эффективной работе команды в реальных условиях.

Время тренинга пролетело незаметно. Студенты рисовали, искали ответы на задачки с подвохом, играли в игры, направленные на командообразование. Во время семинара студенты  общались и знакомились друг с другом.  Каждым год упражнения и игры на тренингах разные. Неизменно одно – дружеская атмосфера.

Наталья Пономарева делится: «Мои впечатления не знали границ! Была очень слаженная работа в команде. Участники слушали друг друга, прислушивались к каждому мнению, быстро решали задачи, поставленные мной. Креативно подходили к решению каждого упражнения. Я провожу тренинг не первый раз у НОМУСа, и у меня всегда остается отличное впечатление о таких умных и хороших ребятах».

«Когда мы обсуждали задание про то, что нужно сбросить с воздушного шара, то я решила взять лодку и добровольно «свалить», все поддержали», - шутит Алёна Чаадаева, студентка 2 курса лечебного факультета, - «а если серьезно, то участвую второй раз в тренинге. Сегодня понравилось больше: живые, интересные задания, новые знакомые, обмен впечатлениями».

Дарья Кулина, старший лаборант кафедры общей и специальной психологии с курсом педагогики РязГМУ: «Завершающий день конференции прошел в ритме тренинга, что создает дополнительный шанс членам НОМУС ВолгГМУ познать себя, друг друга и быть чуть ближе к психологии, расслабиться и отдохнуть после непростых трудодней недели науки ВолгГМУ. Для меня это еще одна возможность пообщаться с коллегами. Тренинг способствовал созданию моего кредо на ближайшие годы, которым я хочу поделиться со всеми участниками конференции, со всеми студентами и сотрудниками университета:

Добро твори, спеши любить,
А время быстро улетает.
Радости быть,
Везенье ловить
Я по жизни себе и другим пожелаю!».

Тренинг еще раз показал, какие разносторонние студенты и молодые учёные двигают современную науку. Теперь, когда ребята познакомились и подружились, они смогут сотрудничать друг с другом. Это сделает их научные труды ещё более продуктивными.

Елена Сухорукова
фото: Ирина Малич

Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию
Тренинг НОМУС по социальному взаимодействию

Сегодня, 07:39; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 16;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

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