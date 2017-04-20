Утро субботы не прошло даром для членов НОМУС Волгорадского медуниверситета. Новенькие ребята, и «старички» пришли на ставший традиционным тренинг по социальному взаимодействию. Этот семинар – одно из мероприятий, завершающих первую Неделю науки в ВолгГМУ. Море улыбок, смех, позитивное настроение согревали участников, несмотря на то, что погода за окном была переменчива.

Интересно, что тренинг проводят студенты ВолгГМУ. Они готовы и учиться, и демонстрировать освоенные профессиональные компетенции. Организовали мероприятие студентки третьего курса специальности «Социальная работа» - Дарья Шмакова и Наталья Пономарева. Руководитель проекта - доцент кафедры социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий, к.филос.н. Ирина Гаврилова.

Данный тренинг разработали, чтобы повысить сплоченность и взаимодействие ребят в коллективе НОМУС. Общение «ветеранов» и новичков создает преемственность поколений, сближает их между собой.

Участники выполняли упражнения для снятия эмоционального напряжения, развития умения прислушиваться к мнению группы и находить нестандартные решения. Сплоченность участников - залог благоприятного социально-психологического климата в группе. А это способствует общему организационному развитию и эффективной работе команды в реальных условиях.

Время тренинга пролетело незаметно. Студенты рисовали, искали ответы на задачки с подвохом, играли в игры, направленные на командообразование. Во время семинара студенты общались и знакомились друг с другом. Каждым год упражнения и игры на тренингах разные. Неизменно одно – дружеская атмосфера.

Наталья Пономарева делится: «Мои впечатления не знали границ! Была очень слаженная работа в команде. Участники слушали друг друга, прислушивались к каждому мнению, быстро решали задачи, поставленные мной. Креативно подходили к решению каждого упражнения. Я провожу тренинг не первый раз у НОМУСа, и у меня всегда остается отличное впечатление о таких умных и хороших ребятах».

«Когда мы обсуждали задание про то, что нужно сбросить с воздушного шара, то я решила взять лодку и добровольно «свалить», все поддержали», - шутит Алёна Чаадаева, студентка 2 курса лечебного факультета, - «а если серьезно, то участвую второй раз в тренинге. Сегодня понравилось больше: живые, интересные задания, новые знакомые, обмен впечатлениями».

Дарья Кулина, старший лаборант кафедры общей и специальной психологии с курсом педагогики РязГМУ: «Завершающий день конференции прошел в ритме тренинга, что создает дополнительный шанс членам НОМУС ВолгГМУ познать себя, друг друга и быть чуть ближе к психологии, расслабиться и отдохнуть после непростых трудодней недели науки ВолгГМУ. Для меня это еще одна возможность пообщаться с коллегами. Тренинг способствовал созданию моего кредо на ближайшие годы, которым я хочу поделиться со всеми участниками конференции, со всеми студентами и сотрудниками университета:



Добро твори, спеши любить,

А время быстро улетает.

Радости быть,

Везенье ловить

Я по жизни себе и другим пожелаю!».

Тренинг еще раз показал, какие разносторонние студенты и молодые учёные двигают современную науку. Теперь, когда ребята познакомились и подружились, они смогут сотрудничать друг с другом. Это сделает их научные труды ещё более продуктивными.

Елена Сухорукова

фото: Ирина Малич