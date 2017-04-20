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Главная страница »» Новости сайта »» Армспорт: Лучшие рукоборцы студенческого спорта ВолгГМУ

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Армспорт

Универсиада 2017 года набирает обороты – апрель основной месяц соревнований студентов высших учебных заведений по 20-ти с лишним видам спорта. В силу определенных обстоятельств вузы города-миллионника определяют сильнейших в рамках открытых Первенств университетов по видам спорта.

Во вторник,18 апреля, в спортивном зале аграрного университета завершились поединки мастеров-рукоборцев в армрестлинге. Сборная ВолгГМУ была представлена студентами практически всех основных факультетов: 4 девушки и 6 юношей.

Все спортсмены были настроены по-боевому – на победу, боролись достойно. В общем зачете команда ВолгГМУ заняла 3 место из 7 участвующих вузов. В личном рейтинге хорошие результаты показали студенты педиатрического и стоматологических факультетов, соответственно Руслан Султанбахмудов – 2 место (90кг) и Зелимхан Хамурзаев – 3 место (св.90 кг). Также 2 призера были воспитаны женской половиной сборной команды. Второе призовое место заняла студентка факультета социальной работы и клинической психологии Екатерина Никонова. На 1 месте пьедестала почета принимала награды студентка медико-биологического факультета Екатерина Кузьмина. В копилку команды зачетные очки принесли: Артур Тян (стоматологический факультет), Яна Ким и Исса Нестуров (педиатрический факультет), Чингиз Мабудзаде (факультет по обучению иностранных граждан).

В.В. Неумоин, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Сегодня, 01:26; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 0;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

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