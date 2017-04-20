20 апреля 2017 года в Волгоградском медицинском университета для выпускников лечебного и педиатрического факультетов вуза, а также для клинических интернов и ординаторов состоялась организованная центром трудоустройства ВолгГМУ совместно с Облкомздравом ярмарка вакансий.

Всего на ярмарку вакансий ВолгГМУ 20 апреля собралось около 550 человек - студентов выпускных, и не только, курсов лечебного и педиатрического факультетов, интерны и клинические ординаторы.

На встречу с обучающимися медуниверситета в надежде увезти хороших, уже проверенных на предыдущих встречах, специалистов в свои клинические учреждения приехали 111 представителей лечебно-профилактических учреждений Волгограда, Волгоградской области. Из них более половины - 61 - представитель ЛПУ города Волгограда; 40 – ЛПУ 26 районов Волгоградской области (г.Волжский, г.Камышин, Алексеевский, Быковский, Даниловский, Дубовский, Городищенский, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Киквидзенский, Клетский, Котельниковский, Кумылженский, Михайловский, Николаевский, Новоаннинский, Ольховский, Палассовский, Серафимовичский, Среднеахтубинский, Суровикинский, Урюпинский, Фроловский, Чернышковский р-ны).

Прибыли на ярмарку вакансий в ВолгГМУ и 11 представителей лечебно-профилактических учреждений Республики Калмыкия, а также главврач учреждения здравоохранения из Ростовской области (г.Волгодонск) и главный врач одной из клиник Геленджика.

Среди них были руководители ЛПУ - выпускники вуза, которые вернулись в свою "альма-матер", зная качество подготовки и подход к обучению медицинских кадров, за возможностью решения вопроса нехватки врачебных специалистов.

Открыл мероприятие первый проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков, который рассказал про предстоящую аккредитацию выпускников. В прошлом году через это прошли выпускники специальностей «Стоматология» и «Фармация», в текущем – вуз готовится к подобной процедуре теперь еще и на «Лечебном деле», «Педиатрии», «Медицинской биохимии» и «Медико-профилактическом деле». После своего выступления первый проректор передал слово председателю комитета здравоохранения Волгоградской области В. В. Шкарину. Виктор Борисович отметил, что глава Облкомздрава с января 2016 года является заведующим кафедры общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ.

Владимир Вячеславович начал свое выступление, сказав, что важным звеном в работе по подготовке и обеспечению медицинскими кадрами, является тесное сотрудничество комитета здравоохранения Волгоградской области и медицинского университета. Он отметил, что встречи на традиционной ежегодной Ярмарке вакансий работников здравоохранения и фармации жизненно необходимы как самим молодым специалистам, так и системе регионального здравоохранения в целом: «Для молодых специалистов - это уникальная возможность трудоустройства, для работодателей - знакомство со студентами-выпускниками, индивидуальное собеседование с претендентами на вакантные должности».

В своем выступлении председатель Облкомздрава озвучил ряд цифр. Например, Владимир Вячеславович назвал уровень средней месячной зарплаты врачей по Волгоградской области в 2016 году - более 35,1 тыс. рублей (35 156 рублей). На что зал отреагировал с недоверием. Тем не менее, факт остается фактом. Ведь уровень зарплат некоторых узких специалистов, например, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, достаточно высок и порой достигает 100 тысяч и более рублей. А председатель Облкомздрава показал усредненную цифру.

Отметил В.В.Шкарин и популярность формы обучения по целевому приему, которая всё больше набирает обороты: «В 2016 году 159 врачей-интернов и 24 клинических ординатора закончили обучение по программе целевого обучения. В лечебные учреждения области трудоустроено 163 врача специалиста, из них 55 – в районах области. В 2017 году завершают обучение специалисты, поступившие в клиническую интерантуру и ординатуру по целевому приему в 2015-2016 годах: 103 врача-интерна и 29 клинических ординаторов. В целом в рамках целевого приема в нашем университете обучается по программам высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет) более 600 специалистов, из них в соответствии с заключенными договорами о целевом обучении в 2017 году в медицинские организации, подведомственные комитету здравоохранения, будет трудоустроен 91 специалист. Квота целевого приема в ординатуру ВолгГМУ за счет федерального бюджета на 2017 год составляет 121 место, из которых порядка 50% - будут целевые места для Волгоградской области».

Председатель Облкомздрава напомнил про привлечения специалистов в сельское здравоохранение в Волгоградской области: «Уже несколько лет действуют специальные проекты: для врачей – «Земский доктор», для специалистов со средним медицинским образованием – «Земский фельдшер». Эти проекты объединяет существенная финансовая составляющая – их участники, кроме заработной платы, единовременно получают 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно». В завершении Владимир Вячеславович добавил, что на сегодняшний день осталось 50 вакантных ставок для Земских докторов из 75 предусмотренных в начале года и 32 квот для земских фельдшеров из 40 предусмотренных, также в начале года. Чтобы успеть воспользоваться этим предложением, выпускникам следует обратиться в отдел кадров комитета (авт. - обращаться к специалисту по кадрам комитета здравоохранения Волгоградской области Светлане Юрьевне Помещиковой по телефону (8442) 30-82-44).

Напомним, ярмарка вакансий проходит в двух форматах. Сначала перед выпускниками выступают представители регионального здравоохранения и лечебно-профилактических учреждений в актовом зале со сцены с презентациями своих ЛПУ. Затем общение переходит в зал заседаний ученого совета, где выпускники лично встречаются и беседуют с главными врачами, выступления которых их заинтересовали.

Поэтому после выступлений представителей ЛПУ со сцены актового зала мероприятие продолжилось в формате личного общения. Все желающие встретиться и обсудить вопросы дальнейшего трудоустройства перешли в зал заседаний ученого совета.

Стоит отметить, что выпускники ВолгГМУ востребованы в других регионах. В Центр трудоустройства ВолгГМУ часто присылают вакансии, которые размещаются на сайте университета в разделе этого подразделения. Прибывшая на ярмарку вакансий ВолгГМУ главный врач одной из клиник Геленджика (кстати, выпускница нашего университета) рассказала, что в курортных городах Краснодарского края очень остро стоит проблема с хорошими специалистами, что там испытывается кадровый голод в отношении врачей и среднего медицинского персонала. И есть возможность там работать не только на постоянной основе, но и в летний период, когда наблюдается наплыв отдыхающих.

По информации Центра трудоустройства ВолгГМУ более сотни выпускников университета заинтересовались вакансиями и смогли пообщаться с представителями ЛПУ, обменялись контактной информацией. Большинство участников и гостей Ярмарки остались довольны результатами встречи. Выпускники, интерны и ординаторы получили брошюры с актуальными вакансиями региональных учреждений здравоохранения, подготовленные Облкомздравом. Наиболее востребованными специалистами сегодня являются участковые врачи-терапевты, анестезиологи, педиатры, врачи узких специальностей.

С уверенностью могу сказать, что это, безусловно, очень нужное и важно мероприятие, что отмечают студенты не только выпускных курсов и оценивают необходимость его проведения и в дальнейшем. Ведь для выпускников – это реальный дополнительный способ найти достойное место работы, пусть и на перспективу. А для главных врачей и других представителей ЛПУ – это возможность подобрать квалифицированные кадры в одном из лучших вузов России.

И. В. Казимирова

Фото: В. Н. Морозкин

