24 апреля 14:00-15:30 на портале calcaneus.ru состоится вебинар. Пройдет трансляция заседания клуба практикующего флеболога на тему: «Роль антикоагулянтной терапии в агрессивном лечении тромбоза глубоких вен».



Мероприятие проведут в рамках непрерывного медицинского образования с начислением баллов (1+1) по специальности хирургия. Подробнее о мероприятии и процедуре начисления баллов здесь.



Внимание! Для участия в вебинаре требуется предварительная регистрация на портале.

Роман Мяконький