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24 апреля 14:00-15:30 на портале calcaneus.ru состоится вебинар. Пройдет трансляция заседания клуба практикующего флеболога на тему: «Роль антикоагулянтной терапии в агрессивном лечении тромбоза глубоких вен».
Роман Мяконький
Сегодня, 18:24; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Объявления; Просмотров: 10;
Подразделение: Кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ
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Завтра, 08:30 Региональная образовательная школа по остеопорозу
23.04.17 10:00 День открытых дверей - 2017
24.04.17 14:00 Вебинар для хирургов
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