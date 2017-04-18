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Лента новостей

Вебинар

24 апреля 14:00-15:30 на портале calcaneus.ru состоится вебинар. Пройдет трансляция заседания клуба практикующего флеболога на тему: «Роль антикоагулянтной терапии в агрессивном лечении тромбоза глубоких вен». 

Мероприятие проведут в рамках непрерывного медицинского образования с начислением баллов (1+1) по специальности хирургия. Подробнее о мероприятии и процедуре начисления баллов здесь.

Внимание! Для участия в вебинаре требуется предварительная регистрация на портале.

Роман Мяконький

Сегодня, 18:24; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Объявления; Просмотров: 10;
Подразделение: Кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ

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