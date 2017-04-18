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Медосмотр

Чтобы посещать занятия по физической культуре в ВолгГМУ, еще недавно студенты ежегодно проходили медосмотр в поликлиниках по месту жительства. Как правило, эта процедура занимала несколько дней, прерывала учебную деятельность, требовала больших затрат времени. А ради чего? Об этом рассказала главный врач Клиники семейной медицины Алёна Глинская.

В XXI веке медицина резко поменяла свою направленность. Основная задача врача была «вылечить», а сейчас – «предотвратить». Во-первых, это дешевле. Во-вторых, продуктивнее. В-третьих, более целесообразно обследоваться для профилактики, чем для лечения. Для Российской Федерации всё началось четыре года назад, когда Министерство Здравоохранения запустило Федеральную программу всеобщей диспансеризации населения (приказ №1006-н от 03.12.2012). Ее цель - тотальное обследование всех граждан страны.

Что такое диспансеризация?
Это комплекс мероприятий, включающий в себя медицинский осмотр врачами нескольких специальностей, применение необходимых методов обследования с целью профилактики тяжелых заболеваний. Проходят её, начиная с 18 лет с периодичностью раз в три года (21, 24, 27 и так далее) в поликлиниках по месту жительства. Для несовершеннолетних тоже есть своя диспансеризация, например, перед поступлением в образовательное учреждение (детсад, школу, вуз).

Существует приказ Минздрава России (от 01.03.2016 N 134н) о том, как с этого года должен осуществляться допуск к занятиям физической культурой и сдаче нормативов ГТО студентов очного отделения вузов. Один из аспектов этого приказа – прохождение ежегодной диспансеризации по месту жительства.

Чтобы тщательней следить за состоянием здоровья своих учащихся, руководство ВолгГМУ пошло на радикальные меры. Теперь ежегодный медосмотр с целью допуска на занятия по физической культуре будет проводить одно из подразделений вуза – Клиника семейной медицины. «Мы к этому готовились весь прошлый год. Сначала частично опробовали первый курс стоматологов. И фактически сделали это за счет вуза, - рассказывает главврач Алёна Викторовна. - А с 2017 года мы вошли в программу территориального ОМС. Квоту мы получили именно на профилактическую медицинскую помощь под конкретную задачу допуска к физкультуре наших студентов».

Из лабораторных анализов студенты сдают общий анализ крови, мочи. Среди инструментальных методов - электрокардиография. Это стандартизирует обследования и делает их более объективными. По итогам осмотра студент получает группу здоровья и рекомендации по занятиям спортом.

Альтернатива есть. Вузу не важно, где Вы пройдете этот медосмотр. Главное, чтобы итоговая справка объективно отражала состояние здоровья и была сделана по всем правилам. Например, студент может обратиться в поликлинику по месту жительства, в платную клинику, в физкультурный диспансер. Потом документ необходимо предъявить в Клинику семейной медицины вместе с сертификатом о прививках и информацией о ежегодном флюорографическом обследовании.

Личная медицинская книжка и справка в бассейн
Параллельно с проведением медосмотров в Клинике семейной медицины учащимся ВолгГМУ можно по сниженной стоимости пройти обследования для личной медицинской книжки. Как правило, этот документ требуется при прохождении практики в поликлинике или больнице.

Почему это удобно? Во-первых, это подразделение ВолгГМУ, которое пошло навстречу учащимся и сделало большую скидку на услугу. Во-вторых, все анализы (и на медосмотр к физкультуре, и на медкнижку) студенты проходят в один отведенный по расписанию день, который согласован с соответствующим деканатом. То есть, не придется в учебное время тратить несколько дней, чтобы обойти всех врачей по поликлиникам.

Однозначным решением руководства было то, что в медкнижку для студентов стоматологического и медико-биологического факультетов необходимо к общим анализам включить анализы на ВИЧ и гепатит С. «Первое, это ваше здоровье и спокойствие, - объясняет свое решение декан стоматологического факультета Дмитрий Михальченко. - По сути, это профосмотр, который позволяет выявить ряд заболеваний, которыми мы можем заболеть в процессе своей деятельности. Второе – вы (студенты-стоматологи) практически со второго курса принимаете пациентов и работаете в стоматологических поликлиниках. Главные врачи будут спокойны и за здоровье пациентов тоже. Несмотря на маски и перчатки, гипотетически неопытный стоматолог тоже может быть источником».

Если при анализах у кого-то выявится заболевание – начинает действовать принцип врачебной тайны. Студенту будут индивидуально разъяснены все последствия этой патологии и предложены несколько вариантов лечения: либо выпишут направление на лечение в ЛПУ по месту жительства, либо помогут непосредственно в Клинике (по желанию).

Те студенты, которые делают медкнижку, получают на руки паспорт здоровья. По нему сотрудники ФОК «Волгомед» дают разрешение на посещение бассейна и тренажерного зала (при отсутствии противопоказаний, разумеется). Не нужно приносить никаких дополнительных справок!

Специализированная помощь
Есть болезни, с которыми невозможно справиться одному и обойтись только лекарствами. Речь идет о психических и наркологических заболеваниях, таких как депрессия, попытки суицида, наркомания, алкоголизм.

«Мои психиатры открыты всегда. Всегда готовы с Вами разговаривать, Вам помогать. Анонимно. Никто не узнает, зачем Вы к нам пришли: то ли это нарушение сна, то ли булемия или депрессивное состояние. Можно позвонить в регистратуру и анонимно спросить: “Я студент, когда я могу попасть к психиатру с вопросами?” Это бесплатно», - рассказывает Алёна Викторовна. При первой встрече психиатр решит, лечение в каких условиях требуется (поликлиническое или стационарное). В любом случае, первые посещения, определяющие тактику, бесплатны.

Памятка студенту
Прийти надо всего один раз в соответствии с составленным расписанием, это ускорит процесс сдачи анализов. С собой иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, сертификаты о прививках (вакцинациях), выписки из историй болезни об имеющихся хронических заболеваниях (если такие имеются), результаты флюорографии (если делали вне вуза). Медкнижка делается примерно 2 недели. Медосмотр на физкультуру на руки не выдается, а сразу отправляется на кафедру. Причем в нем указывается только группа здоровья без диагнозов, дабы сохранить врачебную тайну.

Ежегодный профосмотр позволит выявить факторы риска, обнаружить начальные или скрытые стадии заболеваний, предотвратить их развитие и возможные осложнения, а также начать своевременное лечение. Береги здоровье смолоду!

Светлана Клейносова

Сегодня, 18:18; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 30;
Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)

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