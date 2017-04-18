Обратили внимание, какая секция идёт под номером один на ежегодной апрельской конференции? Акушерство и гинекология. С врачами именно этой специальности впервые встречается человек, появившись на свет. Совпадение? Не думаю! Будущие медики и молодые ученые, делающие первые шаги в этой нелегкой науке, собрались, чтобы поделиться опытом в рамках 75-й итоговой научно-практической конференции ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины».

Какие же проблемы стоят сейчас наиболее остро в науке, посвящённой женскому здоровью? Молодые учёные и студенты обсудили воспалительные заболевания органов малого таза, переношенную беременность, вопросы родовспоможения и вспомогательные репродуктивные технологии.

Юлия Демидова из Казани рассказала коллегам о хроническом цервиците и альтернативах его лечения. Цервицит - воспаление шейки матки. Острая его форма протекает почти бессимптомно. Поэтому женщины попадают на прием к врачу, когда болезнь приобрела хроническое течение. «По данным статистики из всех случаев бесплодия у женщин, 5-10% отводится именно на шеечное», - отмечает автор. Юлия предложила комплексный подход в лечении цервицита. Ключевой момент – использование радиоволны (противовоспалительное действие) и тромбоцитарной аутоплазмы.

Подходы к обследованию и воздействию на эндометрий у пациенток с невынашиванием и неудачами экстракорпорального оплодотворения рассмотрели вместе с Арзу Джафаровой. Учёная представила Казанский государственный медицинский университет. Хронический эндометрит и вызываемые им нарушения структуры и функции эндометрия – существенная причина бесплодия и невынашивания беременности. В исследовании Арзу участвовали 44 женщины. В результате терапии, предложенной учёной, у пациенток отметили рост эндометрия. В 19 случаях наступила беременность. Из них в 17 — она успешно вынашивается, 2 случая завершились срочными родами живыми доношенными детьми.

О течении беременности и родов при макросомии плода рассказала Анастасия Горбанева из Ростовского ГМУ. Диагноз макросомии ставят, если вес ребенка при рождении составляет более 4000 граммов. Такое состояние осложняет беременность и роды, что может привести к травмам матери и ребёнка. Чтобы избежать неприятностей, необходимо более тщательное обследование беременных с формированием групп риска по данной патологии. Для этого нужно совершенствовать методы ранней диагностики.

Ирина Баринова из ВолгГМУ также затронула важную проблему. Тема её доклада – дифференциальная диагностика переношенной беременности. Студентка выяснила, что при переношенной беременности снижается индекс резистентности в средней мозговой артерии и выявляется его связь с дисстресом (кислородным голоданием) плода в родах. Ирина отмечает: «Показатель пульсационного индекса СМА необходимо учитывать при решении вопроса истинного перенашивания беременности».

Представительница Казанского медуниверситета Айгуль Агзамова провела анализ 65 историй родов женщин, родоразрешенных путем вакуум-экстракции. Это операция по извлечению плода за головку за счёт создания отрицательного давления между головкой плода и внутренней поверхностью чашечки специального аппарата (вакуум-экстрактора). «Не способ родоразрешения, а антенатальная охрана плода, использование современных технологий, использование достижений в неонатологии могут изменить частоту младенческой заболеваемости и смертности», - комментирует автор. Использование этого метода увеличивает возможности оперативного родоразрешения через естественные родовые пути. При соблюдении условий проведения такой способ безопасен для матери и ребенка.

Наталья Бурова, к.м.н., доцент, завуч кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ, отметила высокий уровень работ и пожелала участникам равняться на их научных руководителей.

Все доклады вызвали интерес и споры. Это значит, что все работы действительно были важными и актуальными.

Елена Сухорукова

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