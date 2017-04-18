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Главная страница »» Новости сайта »» Детские путевки для членов профсоюза ВолгГМУ

Лента новостей

  1. в детский (трудовой) лагерь «Чайка» (Светлый Яр) для детей 14-17 лет.
    Стоимость путевки 154 рублей.
    Смены: с 17.07 по 6.08; с 09.08 по 29.08
    Время работы в день: 1 час.
  2. в санаторий «Качалинский» для детей 7-15 лет.
    Стоимость путевки 15435 руб.
    Смена с 29.05 по 18.06

Необходимые документы: копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении ребенка, справка формы 070-У.

Обращаться: Волгоградская областная организация профсоюза работников здравоохранения - тел. (8442) 38-36-43 Елена Викторовна

Сегодня, 16:53; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 20;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов

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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
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