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Необходимые документы: копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении ребенка, справка формы 070-У.
Обращаться: Волгоградская областная организация профсоюза работников здравоохранения - тел. (8442) 38-36-43 Елена Викторовна
Сегодня, 16:53; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 20;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
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Завтра, 08:30 Региональная образовательная школа по остеопорозу
23.04.17 10:00 День открытых дверей - 2017
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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