20 апреля 2017 года на кафедре физической культуры и здоровья состоялась 75-я научно-практическая конференция молодых учёных, студентов и школьников с международным участием по направлению «Медицина и спорт». Экспертной комиссией в составе заведующего кафедрой профессора В.Б. Мандрикова, доцента И.А. Ушаковой, старшего преподавателя М.П. Мицулиной были заслушаны 27 докладов.

В результате трхчасовой работы члены комиссии определили победителей и призёров, доклады которых произвели впечатление своей актуальностью, новизной, серьезной исследовательской составляющей. Докладчики сопровождали выступления качественно выполненными презентациями, уверенно и аргументировано отвечали на вопросы. В итоге были отмечены:

Молодые учёные:

1 место – Т.Г. Медведева «Сравнительная характеристика показателей психологических процессов студентов различных факультетов» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)

«Сравнительная характеристика показателей психологических процессов студентов различных факультетов» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова) 2 место – Н.В. Склярова «Влияние занятий эстетической гимнастикой на физическую подготовленность девушек старшего школьного возраста» (научный руководитель проф. В.Б. Мандриков)

«Влияние занятий эстетической гимнастикой на физическую подготовленность девушек старшего школьного возраста» (научный руководитель проф. В.Б. Мандриков) 3 место – М.В. Подшивалова «Характеристика физической подготовленности студентов педиатрического факультета» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)

Студенты:

1 место – Д.А. Ряднов «Субъективная оценка качества обучения студентами с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)

«Субъективная оценка качества обучения студентами с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова) 2 место: И.Г. Евграфова «Анализ социально-психологического климата в системе «студент-преподаватель» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова);

Е.В. Андреянова, Л.С. Пушкарская «Травмоопасность в альпинизме на примере скалолазания» (научный руководитель ст. преподаватель Н.Д. Ткачева)

«Анализ социально-психологического климата в системе «студент-преподаватель» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова); «Травмоопасность в альпинизме на примере скалолазания» (научный руководитель ст. преподаватель Н.Д. Ткачева) 3 место: С.С. Кабанова, С.А. Янченкова «Состояние опорно-двигательного аппарата студентов ВолгГМУ» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова); Е.В. Назарова «Оценка условий, повышающих эффективность тренировок у студентов ВолгГМУ» (научный руководитель ст. преподаватель М.В. Уколов); А.А. Машлыкин «Отношение к своему здоровью первокурсников ВолгГМУ» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)

Школьники:

1 место – П.М. Шавкунова «Влияние кадетского компонента на уровень физической подготовленности учащихся 5-6 классов лицея №7 Волгограда» (научный руководитель директор МОУ лицей №7, к.п.н. А.И. Каинов)

«Влияние кадетского компонента на уровень физической подготовленности учащихся 5-6 классов лицея №7 Волгограда» (научный руководитель директор МОУ лицей №7, к.п.н. А.И. Каинов) 2 место – П.С. Оголь «Мотивации школьников к занятиям физической культурой» (научный руководитель учитель английского языка МОУ Гимназии №4 Е.П. Кинаш)

«Мотивации школьников к занятиям физической культурой» (научный руководитель учитель английского языка МОУ Гимназии №4 Е.П. Кинаш) 3 место – А.С. Дмитриева «Готовность учащихся лицея №7 Волгограда к сдаче норм ВСФК ГТО (III ступень)» (научный руководитель директор МОУ лицей №7, к.п.н. А.И. Каинов); М.В. Цифра «Исследование функционального состояния спорсменов-подростков» МОУ СШ №40 (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)

В заключении профессор В.Б. Мандриков отметил, что на сегодняшний день быть здоровым - модно, вести здоровый образ жизни - престижно, заниматься научными исследованиями в области физической культуры и спорта – значит идти в ногу со временем. Пожелал молодым учёным, студентам и школьникам дальнейшей плодотворной научной деятельности.

Доцент кафедры физической культуры и здоровья И.А. Ушакова

Фото: Дмитрий Ряднов