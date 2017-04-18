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20 апреля 2017 года на кафедре физической культуры и здоровья состоялась 75-я научно-практическая конференция молодых учёных, студентов и школьников с международным участием по направлению «Медицина и спорт». Экспертной комиссией в составе заведующего кафедрой профессора В.Б. Мандрикова, доцента И.А. Ушаковой, старшего преподавателя М.П. Мицулиной были заслушаны 27 докладов.
В результате трхчасовой работы члены комиссии определили победителей и призёров, доклады которых произвели впечатление своей актуальностью, новизной, серьезной исследовательской составляющей. Докладчики сопровождали выступления качественно выполненными презентациями, уверенно и аргументировано отвечали на вопросы. В итоге были отмечены:
Молодые учёные:
Студенты:
Школьники:
В заключении профессор В.Б. Мандриков отметил, что на сегодняшний день быть здоровым - модно, вести здоровый образ жизни - престижно, заниматься научными исследованиями в области физической культуры и спорта – значит идти в ногу со временем. Пожелал молодым учёным, студентам и школьникам дальнейшей плодотворной научной деятельности.
Доцент кафедры физической культуры и здоровья И.А. Ушакова
Фото: Дмитрий Ряднов
Сегодня, 12:27; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 14;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья
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