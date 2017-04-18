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конференция

20 апреля 2017 года на кафедре физической культуры и здоровья состоялась 75-я научно-практическая конференция молодых учёных, студентов и школьников с международным участием по направлению «Медицина и спорт». Экспертной комиссией в составе заведующего кафедрой профессора В.Б. Мандрикова, доцента И.А. Ушаковой, старшего преподавателя М.П. Мицулиной были заслушаны 27 докладов.

В результате трхчасовой работы члены комиссии определили победителей и призёров, доклады которых произвели впечатление своей актуальностью, новизной, серьезной исследовательской составляющей. Докладчики сопровождали выступления качественно выполненными презентациями, уверенно и аргументировано отвечали на вопросы. В итоге были отмечены:

Молодые учёные:

  • 1 место – Т.Г. Медведева «Сравнительная характеристика показателей психологических процессов студентов различных факультетов» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)
  • 2 место – Н.В. Склярова «Влияние занятий эстетической гимнастикой на физическую подготовленность девушек старшего школьного возраста» (научный руководитель проф. В.Б. Мандриков)
  • 3 место – М.В. Подшивалова «Характеристика физической подготовленности студентов педиатрического факультета» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)

Студенты:

  • 1 место – Д.А. Ряднов «Субъективная оценка качества обучения студентами с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)
  • 2 место: И.Г. Евграфова «Анализ социально-психологического климата в системе «студент-преподаватель» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова);
    Е.В. Андреянова, Л.С. Пушкарская «Травмоопасность в альпинизме на примере скалолазания» (научный руководитель ст. преподаватель Н.Д. Ткачева)
  • 3 место: С.С. Кабанова, С.А. Янченкова «Состояние опорно-двигательного аппарата студентов ВолгГМУ» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова); Е.В. Назарова «Оценка условий, повышающих эффективность тренировок у студентов ВолгГМУ» (научный руководитель ст. преподаватель М.В. Уколов); А.А. Машлыкин «Отношение к своему здоровью первокурсников ВолгГМУ» (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)

Школьники:

  • 1 место – П.М. Шавкунова «Влияние кадетского компонента на уровень физической подготовленности учащихся 5-6 классов лицея №7 Волгограда» (научный руководитель директор МОУ лицей №7, к.п.н. А.И. Каинов)
  • 2 место – П.С. Оголь «Мотивации школьников к занятиям физической культурой» (научный руководитель учитель английского языка МОУ Гимназии №4 Е.П. Кинаш)
  • 3 место – А.С. Дмитриева «Готовность учащихся лицея №7 Волгограда к сдаче норм ВСФК ГТО (III ступень)» (научный руководитель директор МОУ лицей №7, к.п.н. А.И. Каинов); М.В. Цифра «Исследование функционального состояния спорсменов-подростков» МОУ СШ №40 (научный руководитель доц. И.А. Ушакова)

В заключении профессор В.Б. Мандриков отметил, что на сегодняшний день быть здоровым - модно, вести здоровый образ жизни - престижно, заниматься научными исследованиями в области физической культуры и спорта – значит идти в ногу со временем. Пожелал молодым учёным, студентам и школьникам дальнейшей плодотворной научной деятельности.

Доцент кафедры физической культуры и здоровья И.А. Ушакова

Фото: Дмитрий Ряднов

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Сегодня, 12:27; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 14;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

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