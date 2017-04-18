Одним из пунктов знакомства иногородних участников 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» со столь радушно принимающим их городом и университетом стало посещение библиотеки ВолгГМУ. Сотрудники библиотеки удивили гостей, представив им самые раритетные и ценные издания.

Наверное, ничего необычного не ожидали иногородние участники конференции, войдя в читальный зал главного корпуса. Однако первое впечатление при взгляде на помещение с обрамляющими столы ровными рядами стеллажей оказалось обманчиво. Заведующая библиотекой Валентина Васильевна Долгова пришла лично ознакомить собравшихся с библиофондом ВолгГМУ – и здесь без зазрения совести можно сказать: нам есть чем гордиться и есть что показывать! Общий объем фонда на сегодняшний день составляет около 811 369 единиц хранения, в число которых входят учебная и учебно-методическая, научная литература, диссертации и авторефераты диссертаций, периодические издания. История библиотеки неразрывно связана с историей университета. С 1935 года по 1940 фонд библиотеки составлял 40 тысяч экземпляров. В годы войны институт не прекращал работу вплоть до августа 1942 года. Сегодня реорганизуется электронный каталог библиотеки на отдельные библиографические базы данных и начинают функционировать все модули программы, в том числе Интернет-модуль, модуль «Книгообеспеченность». Приобретается доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС) «Консультант студента». Идет рекаталогизация библиотечного фонда с 1943 года по 2003 год, с ноября 2012 года – реконверсия карточного каталога «Авторефераты диссертаций» в электронный вариант. Заключаются договоры на пользование электронными ресурсами крупнейших агрегаторов зарубежных электронных Интернет-ресурсов. На фоне увлекательного рассказа, всеобщее внимание привлекла стопка книг, приготовленная сотрудниками библиотеки к приходу гостей. Редчайшие, единичные издания XVI-XIX века поразили глаз не только иногородних участников, но и всех присутствующих в зале. Ведь не каждый день может выпасть возможность перебрать страницы «Топографической анатомии распилов» Николая Ивановича Пирогова издательства 1852 года, увидеть книги Вильяма Коупера, Леонардо да Винчи, переизданные в 1911 году и даже первых в истории книг с 3D-иллюстрациями по анатомии авторства Андрея Визалия! Все эти уникальные издания используются не только читателями библиотеки, но исследователями из других вузов страны.

Ребята из делегации города Саратов выразили всеобщее мнение: «Нам очень понравилась экскурсия! Интересная коллекция старинных книг, наглядно продемонстрированная и подробно описанная сотрудниками библиотеки. Удивительно, каких усилий стоило восстановить весь библиофонд после разрушений во времена Великой Отечественной Войны! Спасибо за замечательную встречу и доброжелательную обстановку»

Мария Золотых, Андрей Зуб

Совет НОМУС ВолгГМУ

Фотоальбом в группе НОМУС ВолгГМУ ВКонтакте:"75-я конференция: экскурсия. Музей истории ВолгГМУ и библиотека"



