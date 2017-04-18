Пройдена регистрация, отгремела торжественная церемония открытия конференции, участники доработали последние штрихи в своих докладах. А для того, чтобы гости побыстрее освоились в Alma Mater и не заблудились на улицах города, активисты Совета НОМУС, сотрудники библиотеки и музея истории ВолгГМУ подготовили экскурсионную программу по зданию университета и историческим местам Волгограда.

Увлекательное знакомство с историей нашего вуза началось с посещения библиотеки, которая вошла в структурное подразделение со дня основания университета, и неразрывной нитью связана с историей ВолгГМУ. Уникальный фонд, редкие книги, а также доступ к электронной библиотечной системе – все это было представлено перед гостями конференции. Валентина Васильевна Долгова, заведующая библиотекой, представила «сокровища» нашей библиотеки - редчайшие, единичные издания XVI-XIX века, которые поразили глаз не только иногородних участников, но и всех присутствующих в зале.

Музей истории ВолгГМУ. Сразу же после официальной церемонии открытия из актового зала иногородние участники отправились на пару этажей выше, где их уже ожидал старший научный сотрудник музея ВолгГМУ Виктор Владимирович Глазунов. Он рассказал собравшимся об истории вуза, основных этапах жизни университета и его восстановлении после Сталинградской битвы, о подвигах выпускников в военное время. Помимо ознакомления с вехами истории almamater, гости конференции получили возможность рассмотреть и услышать о реликвиях университета, собранных в единой экспозиции в Музее истории ВолгГМУ. А вы знали, что первый заведующий кафедрой анатомии человека ВолгГМУ Сергей Николаевич Касаткин работал на печатной машинке с немецкой раскладкой? Или тот факт, что заведующий кафедрой факультетской терапии Эмиль Рувимович Могилевский был способен одновременно воспринимать посторонние шумы в работе двигателя автомобиля и сердца? Наши гости теперь точно знают!

Дмитрий Саушев, Ростов-на-Дону: «Хотел выразить большую благодарность за организованную экскурсию. То, что мы увидели здесь, действительно, перевернуло мое мнение об участии города и героической работе медиков в событиях Великой Отечественной войны!»

Музей-заповедник «Сталинградская битва». Предоставив гостям время, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями, экскурсоводы вновь позвали участников конференции в путь, но уже на прогулку по Волгограду. В роли гидов выступили студенты-активисты НОМУС Мария Золотых, Ирина Федичкина, Марина Мясникова, Мария Васильченко и идейный организатор, начальник экскурсионного отдела Андрей Зуб. Пеший туристический маршрут пролегал через памятные места центральной части Волгограда: собравшись у памятника «Медикам Царицына, Сталинграда, Волгограда», организованные группы отправились к вечному огню, по Аллее Героев на набережную к фонтану «Искусство» с оглядкой на ЦКЗ и ротонду, памятнику мирным жителям Сталинграда, памятнику Василию Ивановичу Чуйкову с конечной точкой маршрута у музея-панорамы «Сталинградская битва», который вызвал неподдельный интерес участников, ведь вместо отведенного часа на осмотр экспозиций было потрачено в два раза больше времени. Даже сюрпризы погоды в виде надоедливо моросящего дождя не испортили настроения ни гостям конференции ни их экскурсоводам. Экскурсионные группы продолжили прогулку по городу, увидели «тот самый» дом Павлова и мельницу Грудинина (ранее - Гаргардта), вышли на площадь Ленина, где их ждал транспорт до главной высоты России.

Когда мы говорим о памятниках Волгограда, в первую очередь, конечно же, вспоминаем Мамаев курган. Это поистине святое место для всех россиян. Битве за Волгоград, было суждено стать одной из самых значимых и самых тяжелых страниц в истории войны. Экскурсию по самой главной высоте не только города, но и страны, провел Андрей Зуб.

Мария Золотых, Андрей Зуб

Фото: Елена Сухорукова, Эрдня Бамбушев, Татьяна Ракова

Совет НОМУС ВолгГМУ

Фотоальбом в группе НОМУС ВолгГМУ ВКонтакте: "75-я конференция: экскурсия".



