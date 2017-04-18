Весенний семестр богат на череду быстро сменяющихся мероприятий: конференции, олимпиады, форумы. Студенты Волгоградского медицинского университета Марина Волкова, Максим Нечаев и Светлана Стрельник приняли участие во II Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который прошел в стенах Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

В течение трёх дней 250 активистов-добровольцев в сфере здравоохранения из 72 регионов России собрались для обсуждения ключевых тем: развитие медицинского волонтёрства и повышение слаженности работы добровольческих отрядов. Участники обменялись опытом с коллегами из других регионов, а также обсудили способы налаживания системной работы между медицинскими добровольцами, органами государственной власти и некоммерческими организациями.

На открытии Всероссийского форума министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила важность волонтёров-медиков, сказав, что для создания здоровой атмосферы в школах, больницах и других местах нужны именно такие ребята. Их главное отличие от других волонтёров заключается в оказании не только первой помощи, но в медицинской. «Что такое Всемирная организация здравоохранения? Это не я, не секретариат, это – вы! Принципы гуманизма после Второй мировой войны были утеряны. Ваша задача – возродить их и поселить в каждом регионе страны. Потому что представители медицины – это не только свод правил по оказанию помощи, это готовность помочь всегда, в любой ситуации, несмотря ни на что», - обратилась к участникам Мелита Вуйнович, директор Всемирной организации здравоохранения в России.

Участники форума посетили панельные дискуссии на разнообразные темы. Важность развития добровольческого движения в России обсуждали директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Игорь Михеев, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Анна Евпак и директор Ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец. «Активное вовлечение человека в добровольческую деятельность - это его внутренняя потребность делать добро. Наша задача заключается в формировании среды, где будут реализовываться эти потребности. Ведь именно они предопределяют его успешную и гармоничную интеграцию в профессию», - уверен директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай.

Вопрос поощрения активных волонтеров подняли студенты-медики на встрече с заместителем Министра образования и науки Российской Федерации. Ребята предложили ввести льготы для медицинских добровольцев при поступлении в вуз, разработать систему облегчённого поступления. Павел Зенькович идею оценил, но отметил, что не стоит принимать поспешных решений. «Для нас для всех волонтерство - добровольная история. Но, если мы начнём использовать такие "лифты", как льготы при поступлении, к вам пойдут люди, которые будут ждать поступления без экзаменов и больше ничего»,- прокомментировал он.

Помимо дискуссий участники встретились с легендой медицины - Лео Бокерия. Он рассказал своим будущим коллегам о том, как хотел учиться в университете в Одессе, куда не получилось поступить, о своей мечте, о лучшем, по его мнению, изобретении в сердечно-сосудистой хирургии и о своей первой операции. На вопрос, какие качества врача Лео Антонович бы посоветовал развивать, и к чему студентам вообще стремиться, главный кардиохирург ответил: «Вы знаете, надо стремиться, другого ничего нет. Стремиться нужно день и ночь. Не важно, к чему ты стремишься. Мне кажется, вот почему я выжил в таких сложных условиях: потому что никогда в жизни не занимал чужих должностей. И я ставлю себе это в заслугу. Я сам создавал что-то и только потом возглавлял это, а не наоборот».

Не обошлось без мастер-классов. На одном из них Кирилл Калиничев, менеджер по работе с корпоративными донорами благотворительного фонда «Арифметика добра» рассказал, что основная цель франдайзинга - сбор пожертвований для некоммерческих и благотворительных организаций с целью обеспечения социально значимых мероприятий. Благополучатели при этом – те, кто попал в затруднительное положение. Для них такая инициатива приносит неоценимую пользу.

В заключительный день форума участникам предстояло разработать «дорожную карту» по развитию медицинского волонтерства. Работа началась ещё с вечера второго дня мероприятия. На обсуждение предлагалось множество важных вопросов. Один из них – развитие системы мотивации волонтеров-медиков. Каждый участник написал на стикере своё видение решения. В итоге общими усилиями выработали систему оценки работы волонтеров, так называемое портфолио. А в качестве награды за хорошую работу – возможность путешествовать. Еще участников форума волновали проблемы отсутствия нормативно-правовой базы, определяющей с юридической точки зрения деятельность волонтеров, недостаток доверия со стороны главных врачей больниц и их пациентов, малая осведомленность населения о медицинском добровольчестве, отсутствие страхования волонтеров.

«Я выражаю огромную благодарность каждому из вас, за то, что вам не всё равно на то, что мы делаем, на людей и их проблемы. Мы делаем одно общее дело, и каждый из вас добавляет маленькую крупинку в общий котел. Хочу пожелать успехов и дальнейшего развития каждому волонтеру-медику России», - добавил Павел Савчук на закрытии форума.

Марина Волкова, региональный координатор Волгоградского общественного движения «Волонтёры-медики» поделилась впечатлнием от поездки: «Форум мне очень понравился. Такие мероприятия предоставляют возможность посмотреть на работу других регионов, и понять, какие моменты предстоит нам проработать, а может наоборот быть уверенными, что с нас можно брать пример. За эти дни я поняла, мы делаем одно большое общее дело, каждый из нас вкладывает небольшую крупинку в развитие Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики". Я не усомнилась в нашей делегации. Мы не ошиблись, и в наших рядах действительно стоят такие ребята, которым не всё равно, на то, что мы делаем, на людей и их проблемы!»

Максим Нечаев, координатор направления «Санитарно-профилактическое просвещение»: «Форум позволил вывести нашу команду волонтеров на новый уровень. Нам дали качественный материал для самореализации в сфере волонтёрства и развития волонтёрского центра в нашей AlmaMater».

Организаторами мероприятия выступили Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Партнеры – Ассоциация «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» и Ассоциация волонтерских центров.

Анастасия Акишенко

фото предоставлены Мариной Волковой