НПК «День интерна» по специальностям «Педиатрия» и «Неонатология». 2016/17 учебный год

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14 апреля состоялась научно-практическая конференция «День Интерна» для клинических интернов, обучающихся по специальностям «Педиатрия» и «Неонатология» на базе кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ в ВОДКБ.
На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратилась заведующая кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, д.м.н. Н.В. Малюжинская. Были представлены 7 докладов, освещающих наиболее актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики в педиатрической и неонатологической практике. Участники конференции активно участвовали в дискуссии после выступлений докладчиков.
Комиссия в составе: завкафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, д.м.н. Н.В. Малюжинской, завкафедрой детских инфекционных болезней ВолгГМУ, профессора, д.м.н. Л.В. Крамарь, доцента кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, к.м.н. И.В. Петровой отметили высокий уровень представленных научных работ и единогласно присудили:
В завершении конференции Н.В. Малюжинская отметила, что все работы носили научно-практический характер и были интересны как молодым врачам, так и преподавателям кафедр.
И. В. Петрова, к.м.н., доцент кафедры
Фото предоставила автор
Сегодня, 03:45; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 2;
Подразделение: Факультет послевузовского профессионального образования
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