Внимание всем, кто следит за книжными новинками и рекомендациями библиотеки Волгоградского медуниверситета. Спешите пополнить свою домашнюю коллекцию очередной порцией художественной литературы о врачах и медицине. Предлагаемые книги вы найдете в магазинах, Интернете и также в библиотеке ВолгГМУ. Среди произведений, подобранных в этот раз, много современных. Есть и книги не известных широко авторов, но их произведения изменили мир.

Начнем с книги В.О. Мисилюка. Она написана в традициях «врачебных записок»: название говорит само за себя – «Рассказы о врачах». Знакомясь с небольшими рассказами, читатель окунается в порой обыденные, а иногда и неординарные ситуации из врачебной жизни.

Когда долго работаешь в медицине, накапливается много курьезных случаев и смешных ситуаций. Ими так и хочется поделиться. Вот и А.К. Смирнов в своей книге «Под крестом и полумесяцем. Записки врача» не удержался и рассказал всему миру, какие перлы могут выдавать медработники и их любимые пациенты. Логичным продолжением затронутой темы можно считать «Записки на кардиограммах», написанные М. Сидоровым. Автор вел их без малого двадцать лет. Делал он это, главным образом, чтобы «травить пар», сбрасывать негатив после вызова. Объединенные в книгу, со временем, они станут документом, отражающим психологию людей эпохи двойных стандартов и тотального потребления — своего рода портретом больного общества, который рано или поздно заставит задуматься о том кто мы, откуда, куда идем?

«Раздел родовспоможения» представлен работами Т. Соломатиной «Акушер-ХА!», А. Шляхтина «Доктор Данилов в роддоме, или Мужикам тут не место» и Л. Улицкой «Казус Кукоцкого».

Многие из нас слышали веселые, иногда даже невероятные истории от своих друзей, близких или родных о том как живых путают с мертвыми. В книге «Тук-тук, это хирург!» Ф. Фестус собрал множество таких историй – часто циничных, смешных и не очень. Многие из них реально происходили в больницах.

Неоднозначным и по-своему захватывающим представляется творение «Не уверен – не умирай! Записки нейрохирурга», которое создал П. Рудич. Книга основана на событиях из реальной практики врача-нейрохирурга. В ней описываются обычные будни врачей, операции и переживания. Показаны последствия недофинансирования, ошибок, круговой поруки, а также чудесное выздоровление безнадежных больных, идущих на поправку. Говоря о «хирургических» произведениях художественной литературы нельзя обойти работы Д. Правдина «Записки районного хирурга», «Записки городского хирурга» и А. Веленского «Практикующий хирург».

Любителям детектива с «огоньком» понравится произведение Т. Луганцевой «Кутерьма вокруг хирурга». Ценителям психологических трансформаций и перевоплощений будет интересен рассказ О. Сакса «Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики». В этой книге автор - практикующий врач - показывает мир глазами душевно больных. Рассказывая их истории, он пытается передать боль этих людей, их близких и почувствовать трагедии, происходящие с психически больными людьми. Еще один иностранец - А. Хейли знакомит нас с тайной стороной врачебной жизни в книге «Сильнодействующее лекарство». Они врачи. Хорошие врачи. Слишком хорошие… Слишком хорошие, чтобы не быть абсолютно честными… Чтобы не потерять большую любовь… Чтобы избежать вечных неприятностей… Чтобы не страдать и не мучиться из-за чужой боли…И врачи становятся героями. Людьми, находящими выход из безвыходных ситуаций. Потому что мужество врача – это самое действующее лекарство.

В круговороте современной литературы нельзя забывать о классике жанра. И здесь мы говорим о таких книгах как «Раковый корпус» А.И. Солженицына. Сосланный «навечно» в казахский аул после отбытия 8-летнего заключения, больной раком Солженицын получает разрешение пройти курс лечения в онкологическом диспансере Ташкента. Там летом 1954 года и задумана повесть. Замысел лежал без движения почти 10 лет. Начав писать в 1963 году, автор вплотную работал над повестью с осени 1965 до осени 1967 года. Попытки «Нового мира» Твардовского напечатать «Раковый корпус» были твердо пресечены властями, но текст распространился в Самиздате и в 1968 году был опубликован на русском за границей. Переведен практически на все европейские языки и на ряд азиатских. В основе повести – личный опыт и наблюдения автора. Больные «ракового корпуса» – люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев. Читатель становится свидетелем борьбы с болезнью, попыток осмысления жизни и смерти.

Признанные медицинские бестселлеры – это книги «Вопросы жизни. Записки старого врача» Н.И. Пирогова и «Воспоминания сестры милосердия» Т. Варнек.

Роман Мяконький