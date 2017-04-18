Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Объявление № 3 по выборам ректора

Лента новостей

Герб ВолгГМУ

Выписка из решения ученого Совета ВолгГМУ (протокол № 8 от 19.04.17)

Слушали Председателя комиссии по организации выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, академика РАН, ЗДН РФ, профессора А.А. Спасова об утверждении кандидатов на должность ректора ВолгГМУ:

31 марта 2017 г. в 16:00 прошло очередное заседание Комиссии по организации проведения выборов ректора ВолгГМУ, на котором приняты следующие решения.

  1. Комиссия отмечает, что выдвижение кандидатов на должность ректора ВолгГМУ прошло в соответствии с законодательством РФ, положением о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгМУ от 15 марта 2017г (протокол № 7)
  2. Подача документов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России была начата 16.03.17 в 9.00. и закончена 31.03.17 в 9.00.
  3. Документы, представленные С.В. Поройским и А.А. Озеровым на участие в выборах на должность ректора ВолгГМУ, соответствуют требованиям действующего Положения о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7) и приняты для дальнейшего рассмотрения. В личном деле каждого из них были требуемые:

- заявление от кандидатов на рассмотрение его кандидатуры Аттестационной комиссией для участия в выборах ректора;
 - справка-представление со сведениями о кандидате на должность руководителя образовательной организации;
- личный листок по учету кадров с фотографией;
- персональные данные кандидата на должность ректора;
- протоколы собрания коллективов подразделений ВолгГМУ по выдвижению кандидатур к избранию на должность ректора;
- автобиография;
- программа кандидата на должность ректора, а также предложения кандидата о мерах по развитию ВолгГМУ;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- список научных трудов кандидата;
- справка об отсутствии судимости;
- справка об отсутствии заболеваний, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;
- заверенные копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании,
-выписка из трудовой книжки;
- дополнительные документы.

  1. Доценту О.В.Магницкой было отказано в приеме заявления в связи с тем, что ее кандидатура не подходит по квалификационным требованиям. В ее деле отсутствуют документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики. Возражений с ее стороны не последовало.
  2. В соответствии с Положением о выборах ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 5.04.2017 г. Комиссией по организации проведения выборов ректора были направлены комплекты документов кандидатов на должность ректора Ученому Секретарю ВолгГМУ для включения этого вопроса в повестку дня Совета.

Прошу членов Ученого Совета о включении С.В. Поройского и А.А. Озерова в список кандидатов на должность ректора ВолгГМУ, как удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям: наличие высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Постановили: 1. Включить С.В. Поройского и А.А. Озерова в список кандидатов на должность ректора ВолгГМУ, как удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям: наличие высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

  1. Подготовить пакет документов и внести в Аттестационную комиссию Минздрава России предложения по кандидатурам С.В. Поройского и А.А. Озерова на должность ректора ВолгГМУ.

 

31 марта 2017 г. в 16:00 прошло очередное заседание Комиссии по организации проведения выборов ректора ВолгГМУ, на котором приняты следующие решения.

1. Комиссия отмечает, что выдвижение кандидатов на должность ректора ВолгГМУ прошло в соответствии с законодательством РФ, положением о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7).

2. Документы, представленные кандидатами на должность ректора, соответствуют требованиям действующего Положения о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7).

3. Подача документов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России была начата 16.03.17 в 09:00. и закончена 31.03.17 в 09:00.

4. В соответствии с Положением о выборах ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Комиссии по организации проведения выборов ректора не позднее 5.04.2017 г. направить комплекты документов кандидатов на должность ректора Ученому секретарю ученого Совета Университета для рассмотрения членами ученого Совета в целях последующего представления материалов в Аттестационную комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Председатель комиссии по организации
выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
академик РАН, ЗДН РФ, профессор А.А. Спасов

 


1. Решением ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7) объявлено о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

2. Подготовка и проведение процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России осуществляется комиссией по организации выборов ректора, состав которой обсужден и утвержден на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7).

3. Процедура выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России регламентируется законодательством РФ, положением о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7) и порядком выдвижения кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России разработанным и утвержденным комиссией по выборам ректора ВолгГМУ.

4. Выдвижение кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России начинается 16.03.17 в 9:00 и заканчивается 30.03.17 в 9:00 (время московское)

5. Подача документов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России начинается 16.03.17 в 9:00 и заканчивается 31.03.17 в 9:00. Нарушение срока подачи документов является основанием для отказа об их приеме.

6. Подача документов осуществляется в комиссию по организации выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по адресу: г. Волгоград, пл. Павших Борцов 1, приемная первого проректора профессора В.Б. Мандрикова, с 9:00 до 17:00 в обозначенные сроки (суббота и воскресенье – выходные).

7. Контактный телефон – 8(8442)38-53-29.

Председатель комиссии по организации
выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,
академик РАН, ЗДН РФ, профессор А.А. Спасов

Приказ Минздрава России от 22 августа 2014 г. N 470н "Об утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации"

Положение о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.pdf

Объявление №1 комиссии по организации выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.pdf

Объявление №2 - Выборы ректора ВолгГМУ.pdf

Сегодня, 16:18; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 140;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены