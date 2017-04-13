«В науке нет другого способа приобретения, как в поте лица; ни порывы, ни фантазии, ни стремления всем сердцем не заменяют труда».

А.И. Герцен

Вот уже в 75-ый раз в Волгоградском государственном медицинском университете проводится апрельская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные проблемы клинической и экспериментальной медицины». В преддверии этого важного события в стенах вуза стартовала неделя науки (с 17 по 22 апреля).

За первые 3 дня недели науки уже состоялись:

День научного кино. Уже не новинка, но по-прежнему вызывает «живой» интерес публики (научно-образовательный фильм «Сахар»);

Мастер-класс по тайм-менеджменту для студентов от к.э.н., доцента кафедры экономики и менеджмента Сергея Князева. Не хватает 24 часов в сутках? Ребята получили рекомендации, как справиться с острой нехваткой времени.

При входе в университет, сразу можно было заметить группы в синих футболках. Это волонтеры, которые обеспечивают размещение и культурную программу для гостей. В этом году запланировано 36 секций, в которых 611 устных докладов. Появилось 5 новых направлений: 3 заседания по фармакологии вместо одного, неврология и психиатрия, офтальмология и отоларингология. Можно сказать, что уровень конференции с каждым годом растет, география участников набирает обороты. Конечно, греет душу тот факт, что прибыло около 32 иногородних участников. Стоит отметить, что право на участие, также имеют учащиеся ссузов и школьники. Ими представлено 34 работы.

Галина Романичева, студентка лечебно-профилактического факультета Ростовского медицинского университета поделилась своим впечатлением о первом дне конференции и вкратце рассказала о своем пути в науке: «Я занимаюсь наукой с третьего курса. Сюда приехала, так как заняла первое место на нашей итоговой научной конференции в секции «Неврология и нейронаука» в 2016 году. Встретили нас восхитительно, действительно конференция на высшем уровне. Мы очень многое учтем при организации таких мероприятий в нашем вузе. Я состою в совете студенческого научного общества, есть чему у вас поучиться и перенять на будущее».

Открывал конференцию проректор по научно-исследовательской работе ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко: «Я очень рад, что в конференции примут участие Воронеж, Самара, Ростов, Казань, Сургут, Луганск. Ваше участие сделает эту конференцию более интересной. Опыт в организации студенческой молодежной науки помогает прожить студенческие годы интересно и познавательно. В заключение хочу сказать спасибо вам. С началом работы конференции!»

Председатель совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н., доцент Валерий Загребин подчеркнул, насколько по сравнению с прошлыми годами увеличилось количество участников конференции: «809 работ от 1105 авторов. НОМУС ВолгГМУ - мы отдаем себя науке».

Приятным моментом конференции стало награждение 27 студентов за активную работу в Научном обществе молодых ученых и студентов ВолгГМУ. Карина Петрова, одна из удостоенных награды студенток, рассказала о роли НОМУСа в своей жизни: «Я пришла в НОМУС в 2011 году. Получается, что все свое обучение, все свои шесть лет я провела именно в этом коллективе. Занимаюсь организацией мероприятий, сама участвую во множестве конференций, как, например, в этой. В этом году представлю свою работу в секции “Педиатрия”. Существует традиция: каждый год выпускников, которые очень много лет отдали НОМУСу, награждать памятными сувенирами, грамотами и плюс бонусы в виде дополнительных баллов по окончании образования, которые потом помогают при поступлении в ординатуру».

Заведующая кафедрой общей гигиены и экологии Наталья Латышевская поделилась историей своего пути в науке, тем самым подала пример студентам, которые еще сомневаются в своем выборе. А научный руководитель совета НОМУС ВолгГМУ, профессор Андрей Смирнов поздравил всех с началом конференции. Он пожелал соответствовать той высокой планке, которая сейчас ставится перед всеми молодыми учеными и студентами, посвятившими себя науке.

Уже в первый же день параллельно с торжественным открытием свои исследования на суд представили молодые ученые направлений «Лекарственная токсикология», «Экспериментальная фармакология», «Иммунология и аллергология», «Общая гигиена и экология», «Внутренние болезни». Пытливые умы уже включились в работу.

В заключение студент 6 курса лечебного факультета, председатель Волгоградского отделения ФМНО Саргис Саргсян огласил гостям и участникам культурно-образовательную программу. Ребят ждали экскурсии по музею истории ВолгГМУ и поездка на мемориально-исторический комплекс «Мамаев курган».

Александра Воднева

фото: Ирина Малич, Олег Линик

Список награжденных студентов

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