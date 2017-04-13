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Конференция в ЦНИИС и ЧЛХ

Недавно в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии прошла конференция для практикующих и будущих врачей. Лекторы наглядно продемонстрировали современные технологии, которые позволяют повысить качество реконструктивных операций в этой области. В конференции участвовала и делегация из Волгограда.

Врачи в обычных стационарах не всегда могут справиться со сложными патологиями головы и шеи. В России существует учреждение, в которое направляют пациентов с заболеваниями этих областей. Речь идет о Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (далее – ЦНИИС и ЧЛХ). Это практически последняя инстанция для тех, кто уже почти потерял надежду на выздоровление. Институт не только лечебная, но и научная, и учебная база. В этом году на ней провели конференцию «Челюстно-лицевая хирургия. Наука и практика». Участие было бесплатным, требовалась только предварительная регистрация. Волгоградский медуниверситет представили аспирант Игорь Романов, студенты 5 курса стоматологического факультета Рустам Амирханов и Максим Нужнов, челюстно-лицевой хирург Елена Фирсова.

Докладчики осветили вопросы реконструктивной хирургии, которые встают перед практикующим врачом при восстановлении дефектов головы и шеи. Директор ЦНИИС и ЧЛХ, академик РАН Анатолий Кулаков рассказал о том, что докторам пора расти в техническом смысле и брать на вооружение передовые разработки. Сегодняшние достижения науки позволяют не только провести операцию на высшем уровне, но и спланировать ее до мелочей. Так уже сейчас врачи в этом институте применяют дополненную реальность для планирования сложнейших реконструктивных операций на лице.

Подробнее об этом рассказал профессор Виктор Бельченко. Он предложил дополнять обследование цифровым сканированием лица и гипсовых моделей челюстей. Медицинские компьютерные инженеры собирают все данные в единую 3D модель черепа. КТ, сканы, фотографии в профиль и анфас – всё это превращается в виртуальный макет головы, на котором послойно смотрят локализацию и объем дефекта. Благодаря такому подходу, открываются новые горизонты в планировании операции и прогностические результаты, к которым нужно прийти хирургам.

Приведем пример. Пациент после резекции половины нижней челюсти. В ЦНИИС и ЧЛХ восстановление недостающей половины начнут с конца: с восстановления функции. Специальный инженер анализирует оставшиеся зубы, отзеркаливает их на противоположную сторону и определяет высоту и положение коронок, которые обеспечат полноценную функцию жевания. Исходя из этого, в базе подбираются дентальные имплантаты, которые подходят именно сюда (высота, ширина и другие показатели). По полученным данным выстраивается проект недостающего фрагмента. Так и получается трехмерная модель дефекта и шаблона, который этот дефект закроет. Далее по этому проекту печатается на очень точном 3D принтере из специальной пластмассы стереолитографическая модель челюсти с дефектом и будущего костного аутотрансплантата. Благодаря этой модели хирург получает возможность прецизионно (с высокой точностью) спланировать этапы еще до самой операции. Более того, максимально похожий по кривизне, толщине и другим параметрам участок кости в теле пациента поможет найти то же сканирование. Оно «укажет» хирургу локализацию будущего аутотрансплантата в ноге, например, ребрах или другом участке тела. Об этом рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Бутцан.

Хирург, д.м.н. Тамара Чкадуа рассказала о том, какими путями можно восполнить как частичную, так и полную реконструкцию ушной раковины. Благодаря современной методике с помощью собственного реберного хряща, удаётся достигать высочайших результатов, пожалуй, неотличимых от здорового уха.

«У современных технологий огромный потенциал, - поделился посетитель конференции, студент 5 курса ВолгГМУ Рустам Амирханов. - Сегодня они активно внедряются во все сферы медицины, что делает работу интереснее, продуктивнее и дает поистине волшебные результаты. За ними – будущее».

В ЦНИИС и ЧЛХ хирурги восстанавливают всё: мышцы, нервы, кости. Врачи стараются придерживаться принципов максимальной прецизионности, минимальной травматизации и инвазивности. Несмотря на то, что первостепенно пациенту возвращают утраченные функции, эстетический результат в большинстве случаев превосходит все ожидания.

Парезы и параличи мимической мускулатуры
Одна из самых сложных патологий, с которыми приходится сталкиваться врачам – травматизация нервных волокон. Невриты, невралгии, парезы. Как показывает практика, на региональном уровне таких пациентов лечат симптоматически, не убирая при этом источник патологии. На конференции рассмотрели правильные подходы к лечению.

При травмах или постоперационных параличах или парезах (после удаления опухолей) – проводят реиннервацию по другим каналам. Например, подшивают к лицевому нерву жевательный, или лицевой нерв к одноименному, но с противоположной стороны. Таким образом, питание и функция пострадавших областей возлагается на другое волокно. В зависимости от объема операции длина реабилитационного периода может быть разная. В среднем около 1,5 лет совместной работы челюстно-лицевого хирурга, невролога, физиотерапевта и других специалистов позволяют чувствительности и функции челюстно-лицевой области полностью или частично восстановиться.

«Живая» хирургия
А чтобы подкрепить теорию практической составляющей посетителям конференции показали онлайн-трансляцию двух операций. Одну из них провел заведующий отделом разработки высокотехнологичных методов реконструктивной челюстно-лицевой хирургии и руководитель клиники ЧЛХ, профессор Александр Неробеев. Он удалил околоушную железу с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва. Эта манипуляция сложна технически и обычно занимает порядка 3-4 часов. Однако Александр Иванович показал хирургам особенности выполнения, объяснил, на что стоит обратить внимание и рассказал, как ускорить процесс. В итоге операция заняла всего 70 минут.

«Нет никаких проблем для того, чтобы проводить такие операции в Волгограде, - считает челюстно-лицевой хирург Игорь Романов. - За исключением желания самих врачей и возможностей стационаров. Все расчеты всё равно отправляются группе инженеров в институт ЧЛХ, а сделать сканирование можно где угодно».

С момента своего создания (в 1962 году) ЦНИИС и ЧЛХ, стоматология развивается бок о бок с уникальной школой черепно-челюстно-лицевой хирургии. Это позволяет справляться даже с самыми тяжелыми патологиями головы и шеи. На конференции профессор Александр Неробеев сказал, что врачи, которые хотят самостоятельно лечить сложные случаи в своем регионе, а не отправлять в Москву, могут приехать на индивидуальное обучение в институт.

Светлана Клейносова
фото предоставлены Игорем Романовым

Конференция в ЦНИИС и ЧЛХ
Конференция в ЦНИИС и ЧЛХ
Конференция в ЦНИИС и ЧЛХ
Конференция в ЦНИИС и ЧЛХ
Конференция в ЦНИИС и ЧЛХ

Сегодня, 19:54; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 13;
Подразделение: Стоматологический факультет

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