Тебе не хватает времени? Нужен 25-й час в сутках? Любишь откладывать дела на потом. Это знакомо многим. А те, кто смог выкроить час в своём плотном графике, пришли на тренинг по тайм-менеджменту и узнали, как заставить время работать на себя.

«Когда впервые услышал понятие «тайм-менеджмент», захотелось провести по нему занятие для студентов и непременно опоздать на него. В прошлом семестре желание осуществил», – шутит Сергей Князев. Но вопреки этому тренинг начался минута в минуту, как и было обещано – 18 апреля в 16:00.

«Моя задача, чтобы этот час был полезным для вас», – так начал мастер-класс доцент кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ, к.э.н. Сергей Князев, – «Знание одного принципа избавит вас от знания многих фактов».

«Zeitnot VS σχολή» - красовалось на слайде. Что это за иероглифы? «VS» – сокращение от латинского «versus» – «против». «Цейтнот» – очень сильно ощущаемый недостаток времени, немецкое слово, перекочевавшее в язык из терминологии шахматистов. А «схолэ» – греческое слово, означающее свободное время. Парадокс: именно это слово стало прародителем слова «школа». И прежде, чем мы перейдём от лингвистики к тайм-менеджменту, разберёмся с хронофагами (почти как макрофаги). Слово это заморское дословно означает «пожиратели времени» – это любые отвлекающие объекты, мешающие и отвлекающие от работы и других запланированных дел.

Участники тренинга отметили, что для них такой хронофаг – это социальные сети и разнообразные мобильные приложения. Но в чём же противостояние цейтнота и свободного времени? Здесь решающая роль принадлежит собственному отношению человека к этому самому времени.

Почему же мы порой не можем приступить к какому-то важному делу и прокрастинируем (откладываем на потом)? Виной всему паталогический перфекционизм. Это убеждение в том, что несовершенный результат работы не имеет права на существование. Представьте, что важное, а может, даже неприятное для вас дело – это лягушка. Вам нужно съесть её. Приготовьте столовые приборы для антуража и хорошенько её приправьте, иначе для вас это окажется непосильной задачей. Так и со сложным делом. Добавьте маленькие мотиваторы. Если вам тяжело осилить какой-то большой текст, сначала разбейте его на фрагменты, как только фрагмент прочитан, вы можете вознаградить себя конфеткой.

Начиная дело, которое вам даётся с трудом задайте себя несколько вопросов: «Какую способность это разовьёт во мне?», «Почему это важно?», «Ради чего или кого я это делаю?».

Всё, о чём говорилось выше – внешняя мотивация. А есть еще и внутренняя. «Это то, насколько вы получаете кайф от самого процесса, а не от результата», - прокомментировал Сергей Князев. Нужно создать все условия, чтобы вам было комфортно во время выполнения дела.

Ещё один способ справиться с нелёгкой задачей – войти в «состояние потока». Это такое состояние психики, когда человек полностью вовлечён в процесс детально сосредоточен на нём. Для того, чтобы понять, что это такое, нужно представить координатную плоскость. Ось «икс» - уровень вашей подготовки к какой-то конкретной деятельности. «Игрек» - сложность задачи, которая стоит перед вами. Если уровень подготовки низкий, а дело сложное, человек будет испытывать дискомфорт и тревогу. Если задача очень проста, и вы досконально в ней разбираетесь – будет скучно. Состояние потока – золотая середина. Упростите или усложните задание в зависимости от вашей подготовленности – так вы достигнете отличного результата.

За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. Когда человек выполняет два дела одновременно, то на каждое из них приходится лишь половина его обычной мозговой активности. Таким образом, в случае многозадачности каждое из дел мы выполняем лишь наполовину. Можно «выплеснуть» всё на бумагу, расставить дела по важности, и выполните в первую очередь то, что срочно и важно.

Ещё один важный совет, который ребята получили на тренинге – соблюдение регулярности. Дела, которые для нас обыденны приносят меньше стресса.

Нет вдохновения? Так позовите его! На помощь приходит техника «якорения» - вспомните момент, когда были очень чем-то воодушевлены и мысленно верните себя в это состояние, вспомнив все детали, которые вас окружали в то время.

«Было достаточно занимательно. Сергей Александрович рассказывал очень увлекательно и было интересно его слушать. В любом случае, думаю, было полезно большинству послушать то, что он объяснял и взять себе на заметку», – рассказал Шахин Нухов, студент лечебного факультета.

Тренинг оказался интересным не только студентам-медикам. Светлана Конева, аналитик лаборатории радиационной гигиены и физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии поделилась: «Мастер-класс оказался очень полезным. Многие советы помогут мне управлять своим временем, а значит проще и эффективнее достигать целей».

Таким образом, если использовать своё время рационально, вы увидите как его много и перестанете чувствовать себя «загнанной лошадью».

Елена Сухорукова

Фото: Юлия Смирнова