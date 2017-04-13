Книги о Леонардо из фондов библиотеки ВолгГМУ : ко дню рождения гения

В апреле исполняется 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, гениального художника и учёного эпохи Возрождения. Этот человек стал достоянием своего времени, символом Ренессанса. Жизнь Леонардо была наполнена воодушевленной работой над самыми различными проектами. Он добился выдающихся успехов как художник и скульптор, философ и музыкант, поэт и инженер, химик и анатом! Известны его иллюстрации к анатомическому атласу. Его карандашные рисунки поражают точностью передачи мельчайших деталей человеческого тела. «Особое внимание Леонардо уделял механике, называя ее «раем математических наук» и видя в ней ключ к тайнам мироздания» [8; С. 302]. Биография уникального итальянца всегда вызывала огромный интерес и … осталась на сегодняшний день загадкой. К его образу обращались искусствоведы, писатели и учёные. Литература о Леонардо многочисленна.

Библиотека ВолгГМУ рекомендует работы на русском языке и переводные издания. С момента выхода некоторых из этих книг прошло уже немало лет. Познакомьтесь с этими изданиями, они способны увлечь, могут послужить наставниками в познании великого прошлого нашей цивилизации. За это время леонардоведение обогатилось множеством ценных исследований, но именно эту литературу можно считать основой знаний о великом художнике и учёном.

Богат, Е. М. Мир Леонардо [Текст]: философский очерк: в 2 кн. Кн. 1 / Е. М. Богат; предисл. В. Л. Рабиновича; худ. В. А. Белан. - М.: Дет. лит., 1989. - 254 с.: ил. - (Люди. Время. Идеи). Богат, Е. М. Мир Леонардо [Текст]: философский очерк: в 2 кн. Кн. 2 / Е. М. Богат; предисл. В. Л. Рабиновича; худ. В. А. Белан. - М.: Дет. лит., 1989. - 174 с.: ил.

Книга «Мир Леонардо» - для медленного, пристального чтения. Это не биография, не констатация заслуг великого итальянца. Это погружение в мир Леонардо, в мир его картин, легенд о нём самом. Это размышления о том, что такое творчество, что такое универсальность… Книга порождает желание читать снова и снова про великого итальянца, чтобы приблизиться к разгадке его образа, постичь тайны его картин. Книги их фонда читального зала основного хранения фондов.

Гастев, А. А. Леонардо да Винчи [Текст] / А. А. Гастев. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 400 с., 25 л. ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографии. Вып. 9).

Книга о великом итальянском учёном, изобретателе, живописце. Автор сосредоточивает внимание на тех этапах жизненного пути великого мастера, которые дают возможность с большей ясностью показать своеобразие личности Леонардо и историческую обстановку, в которой он творил. Значительная часть книги посвящена непосредственно научным трудам Леонардо да Винчи, его великим изобретениям, удивительной живописи, скульптуре, графике. Книга из фонда отдела гуманитарно-просветительской работы.

Гуковский, М. А. Леонардо да Винчи. Творческая биография [Текст] / М. А. Гуковский. - Л.-М.: Искусство, 1967. - 180 с.: ил.

Основательная биография Леонардо да Винчи, охватывающая все периоды его жизни и рассматривающая все аспекты его многогранной деятельности, написана крупнейшим специалистом по итальянского Возрождению. Книга из фонда отдела гуманитарно-просветительской работы.

Дживелегов, А. К. Леонардо да Винчи [Текст] / А. К. Дживелегов. - 3-е изд. - М.: Искусство, 1974. - 203 с., 5 л. ил.: ил. – (Жизнь в искусстве).

Работа блестящего литератора, превосходного переводчика, учёного, тонкого ценителя искусства, историка по образованию. Самая издаваемая на русском языке книга о жизни Леонардо да Винчи. Книга из фонда отдела гуманитарно-просветительской работы.

Лазарев В. Н. Леонардо да Винчи (1452 - 1519) [Текст] / В. Н. Лазарев. - 2-е изд. - М.: Знание, 1969. - 24 с., 4 л. ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия: Искусство).

Книга посвящена жизни и творчеству великого итальянского художника, учёного и инженера эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи (1452 - 1519). Автор останавливается на его биографии и творчестве, уделяет внимание философской и научной деятельности, а также эстетическим взглядам и искусству. Книга из фонда отдела гуманитарно-просветительской работы.

Долгополов, И. В. Мастера и шедевры [Текст]: в 3-х т. Т. 1 / И. В. Долгополов. - М.: Изобразит. искусство, 1986. - 720 с.: ил.

Новеллы о замечательных художниках, классиках мировой и русской живописи: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Саврасове, Репине, Сурикове, Викторе Васнецове и многих других. Книга богато иллюстрирована цветными репродукциями картин художников. «Мастера и шедевры» по выходе в свет мгновенно становились библиографической редкостью. Секрет книг – в особенности их жанра и языка. «И. Долгополов точно назвал жанр своих работ – рассказы о художниках, ибо их отличают новеллистическая живопись, увлекательность, психологизм, доверительная окраска интонации; эти качества образуют единый сплав с проникновением в секреты художественного мастерства…» [С. 6]. Книга из фонда отдела гуманитарно-просветительской работы.

Мережковский, Д. С. Воскресшие боги: Леонардо да Винчи: [роман] / Д. С. Мережковский; [послесл. Д. Панченко]. - М.: Худож. лит., 1990. - 638, [2] с.

Знаменитая книга писателя Серебряного века Д.С. Мережковского посвящена жизни и деятельности самого загадочного из гениальных живописцев мира. В историософском романе «Воскресшие боги» Леонардо представлен как художник, учёный, педагог, как личность, не понятая большинством современников. Эта книга ценна ещё и тем, что в ней блестяще показан образ не только великого художника, но и той эпохи, в которую он жил и творил. Книга из художественного фонда отдела гуманитарно-просветительской работы.

Мусский, С. А. Сто великих людей [Текст] /С. А. Мусский - М.: Вече, 2006. - 480 с. – (100 великих)

В книге представлены самые яркие личности из основных сфер жизнедеятельности человека. Предпочтение отдавалось людям, добившимся успехов не в одной, а в нескольких областях. Таковы были Пифагор, Архимед, Леонардо да Винчи, Вернадский и др. Глава, посвященная Леонардо, рассказывает о великом итальянце как об идеале ренессансного «универсального человека». Книги из фонда читального зала основного хранения фондов.

Педретти, К. Леонардо: [книга о художнике] [Текст]: [для ст. шк. возраста] / К. Педретти; [сокр. пер. с ит. Е. Архиповой]. - М.: Дет. лит., 1986. - 135 с.: ил.

Автор - ведущий эксперт по творчеству Леонардо да Винчи, один из составителей каталога рисунков мастера, автор комментария к его литературным трудам, а также исследователь различных сторон творчества великого итальянца. Книга Карло Педретти (Carlo Pedretti) - о жизни и творчестве великого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Издание снабжено большим количеством иллюстраций. Книга из фонда отдела гуманитарно-просветительской работы.

Петров, Б. Д. От Гипократа до Семашко: преемственность идей [Текст]: (очерки и портр.) / Б. Д. Петров - М.: Медицина, 1990. - 165, [2] с.: ил.

В книге освещены узловые моменты истории медицины. Собранные очерки рассказывают о величайших медиках разных эпох. Слава величайшего художника мешала в полной мере оценить значение заслуг Леонардо да Винчи в развитии естествознания. Автор очерка «Леонардо да Винчи – естествоиспытатель» обращает внимание на медицинские аспекты деятельности учёного. Легендарный художник проводил вскрытия, с особым пристрастием относился к изучению анатомии человеческого тела. Его рисунки выявляют особенности не только строения органа, но и его функции. Неоднократно встречаются записи, сравнивающие анатомические особенности человека и животных. Леонардо да Винчи следует отнести к числу основоположников сравнительной анатомии. Исключительное внимание проявлял он к развитию человеческого зародыша, зарисовки, относящиеся к этой теме, дают право считать Леонардо да Винчи одним из первых эмбриологов. Книга из фонда читального зала основного хранения фондов.

Тикотин, М. А. Леонардо до Винчи в истории анатомии и физиологии [Текст] / М. А. Тикотин. - Л.: Медгиз, 1957. - 263 с., 4 л. ил.

Творчество Леонардо да Винчи как художника, математика, знатока теоретической и прикладной механики, физики достаточно подробно освещено в литературе; в значительно меньшей степени известно о его деятельности в области анатомии и физиологии. Большинство историков естествознания и медицины лишь бегло касается этой стороны наследия Леонардо да Винчи, и истинное значение великого анатома затушевывается гигантскими образами А. Везалия и его учеников, живших и творивших в следующем столетии. Причина этого кроется в том, что работы Леонардо да Винчи по анатомии долгое время оставались мало известными его современникам и последующим поколениям, вплоть до конца XVIII в.

Автор настоящей работы стремился осветить эту незаслуженно игнорируемую область деятельности великого гения Леонардо.

Основными материалами для настоящей монографии явились оригинальные рисунки Леонардо да Винчи, многие из которых приведены в книге, и сопровождающие их тексты в факсимильном воспроизведении, а также относящиеся к ним данные отечественных и зарубежных исследований. С этой книгой можно познакомиться в читальном зале библиотеки.

С. В. Замылина, заведующая отделом гуманитарно-

просветительской работы библиотеки ВолгГМУ