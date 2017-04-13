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В год 80-летия основания кафедры патологической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета (Сталинградского медицинского института), 18 апреля 2017 года на кафедре патологической анатомии состоялось торжественное открытие памятной доски с барельефом выдающегося врача-патологоанатома, члена-корреспондента Российской академии медицинских наук, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой патологической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета с 1990 по 2008 годы Вячеслава Борисовича Писарева.

Профессор В.Б. Писарев родился 18 апреля 1950 года, после окончания лечебного факультета Волгоградского ордена Трудового Красного Знамени государственного медицинского института в 1973 году был прият на должность ассистента, в последующем - доцента и заведующего кафедрой патологической анатомии нашего вуза. Профессор В.Б. Писарев с 1990 по 1997 являлся проректором по учебно-воспитательной работе, с 1997 по 2005 год переведен на должность проректора по научно-исследовательской работе.  С 2002 года и по 2008 год Вячеслав Борисович являлся заместителем директора по научно-исследовательской работе Волгоградского научного центра РАМН, а также заместителем редактора ежеквартального научно-практического журнала «Вестник Волгоградского государственного медицинского университета».

Со дня основания (с 1994 года) профессор В.Б. Писарев являлся председателем сначала кандидатского, а с 2001 года докторского морфологического диссертационного совета по патологической анатомии, анатомии человека и клеточной биологии, цитологии, гистологии, в котором защищены диссертации ученых Волгоградской области, различных регионов Российской Федерации, а также из других стран (Иордания, Арабская Республика Йемен, Израиль, Канада, ФРГ и др.).

Важнейшим вкладом чл.-корр. РАМН  В.Б. Писарева в развитие здравоохранения стали фундаментальные научные труды (в их числе серия работ по нейроморфологии, морфогенезу вирусных инфекций (в т.ч. лихорадки Западного Нила), конституциональной морфологии, патологической анатомии заболеваний органов эндокринной системы и эндотоксикоза). Профессором В.Б.Писаревым выдвинута и обоснована концепция о врождённой поломке отдельных гипоталамических структур в генезе ранних проявлений ишемической болезни сердца. В широкий круг научных интересов чл.-корр. РАМН  В.Б. Писарева входило также изучение патологии пародонта и врожденных аномалий зубного ряда, экспериментальная и клиническая трансплантология суставов, онкоморфология, патоморфология алкоголизма и наркомании, нейроморфология адаптационного синдрома с учетом фармакологической коррекции и др.

Профессор В.Б. Писарев продолжил дело своих учителей и развивал в Волгоградском регионе  школу патоморфологии. Под его  научным руководством и при консультировании защищено 11 докторских и 37 кандидатских диссертаций, опубликовано 10 монографий, более 400 научных работ и учебных пособий, получено 5 патентов на изобретения. Жизненный путь этого замечательного человека, верного друга и Учителя закончился 30 марта 2008 года… Сотрудники Волгоградского государственного медицинского университета, родные, коллеги, друзья и ученики с огромной теплотой и благодарностью вспоминают профессора Вячеслава Борисовича Писарева.

А.В. Смирнов
фото: В.В. Алферова

Сегодня, 09:38; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 29;
Подразделение: Кафедра патологической анатомии

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