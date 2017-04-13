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Деканат МБФ ВолгГМУ
Сегодня, 20:17; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 31;
Подразделение: Медико-биологический факультет
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Ближайшие события
Завтра, 10:00 75-я научно-практическая конференция ВолгГМУ
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
20.04.17 15:00 Итоговое заседание СНО кафедры акушерства и гинекологии
22.04.17 08:30 Региональная образовательная школа по остеопорозу
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