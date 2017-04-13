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Главная страница »» Новости сайта »» Вниманию студентов 6 курса МБФ ВолгГМУ специальности «Медицинская биохимия»!

Лента новостей

logo медико-биологического факультета ВолгГМУ
  1. Всем студентам 6 курса до 22 апреля зарегистрироваться на сайте Методического центра аккредитации специалистов в разделе РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН и приступить к прохождению тестов. Первые результаты тестирования предоставить в деканат 04.2017 г.

  2. На сайте Методического центра аккредитации специалистов в разделе Ситуационные задачи (кейс-задания) размещена 1 часть ситуационных задач. Всем студентам необходимо приступить к самоподготовке по данному разделу первичной аккредитации.

Деканат МБФ ВолгГМУ

Сегодня, 20:17; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 31;
Подразделение: Медико-биологический факультет

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