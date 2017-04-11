11–12 апреля 2017 года в спортивном зале Волгоградского медицинского университета прошли соревнования по игре в дартс в зачёт Универсиады вузов города Волгограда. Эти состязания стали последним этапом проверки готовности дартсменов-медиков для выступления на Всероссийском фестивале спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов, который будет проходить с 22 по 27 апреля в Казани.

В последние годы тройку сильнейших команд вузов Волгограда возглавляют спортсмены ВолгГАУ, ВолгГМУ и ВолГУ. Вот и на этот раз студенты аграрного университета заняли первое место, наша команда, проиграв чемпионам всего лишь 149 очков, - на второй ступеньке пьедестала почёта, а вот команду ВолГУ смогли «пододвинуть» студенты ВолгГТУ-I (команда бывшего ВолгГАСУ, после объединения этих двух вузов выступает отдельной сборной), которые в итоговом зачёте стали бронзовыми призёрами.

Студенты соревновались по правилам игры «Большой раунд». Вначале каждый спортсмен выступал в личном разряде, затем игроки состязались в парном разряде.

На этих соревнованиях команду ВолгГМУ представляли Александр Колпаков (клинический ординатор), Ольга Маринина (5 КП), Екатерина Пономарёва (3 фарм.), Юлия Хомутинникова (4 МБФ), Даниил Погорелов (3 леч.), Илья Володин (6 леч.), Янина Коновалова (3 леч.). В личном разряде наилучшую сумму результатов набрали Александр Колпаков и Ольга Маринина, в парном разряде – Даниил Погорелов и Илья Володин, у девушек – Екатерина Пономарёва и Юлия Хомутинникова.

Поздравляем команду ВолгГМУ с успешным выступлением и желаем, чтобы Фортуна была благосклонна к нам и на всероссийских стартах в Казани!

Также от себя лично, от всех тренеров, представителей и спортсменов выражаю благодарность судейской коллегии в составе: М. П. Мицулиной, Н.Р. Садыковой, Е.Ю. Силкиной, Е.В. Пивоваровой, Т.Г. Медведевой, М.В. Подшиваловой, И.А. Ушаковой (кафедра физической культуры и здоровья), Анастасии Фесенко (6 педиатр.), Ольге Зарецких (6 педиатр.), которые как всегда провели соревнования на высоком профессиональном уровне!

В. О. Аристакесян, тренер команды ВолгГМУ,

старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ